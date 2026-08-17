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Nike Air Max 95

(18)
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
+1
Bestseller
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Kinderschoenen
+4
Nike Air Max 95 SE
Kinderschoenen
€ 139,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Damesschoenen
Nike Air Max 95 Big Bubble
Damesschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Kinderschoenen
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Kinderschoenen
€ 149,99
Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'
Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion' Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 Big Bubble Tech
Nike Air Max 95 Big Bubble Tech Herenschoenen
Nike Air Max 95 Big Bubble Tech
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
Net binnen
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Kleuterschoenen
+2
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Kleuterschoenen
€ 109,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 Big Bubble 'OG'
Nike Air Max 95 Big Bubble 'OG' Herenschoenen
Nike Air Max 95 Big Bubble 'OG'
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschoenen
Nike Air Max '95 G
Golfschoenen
€ 199,99
Nike Air Max 95 Recraft
Nike Air Max 95 Recraft Schoenen voor baby's/peuters
Nike Air Max 95 Recraft
Schoenen voor baby's/peuters
€ 79,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen
Customize
Customize
Nike Air Max 95 By You
Custom damesschoen
€ 209,99
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Custom herenschoen
Customize
Customize
Nike Air Max 95 By You
Custom herenschoen
€ 209,99
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Custom damesschoen
Customize
Customize
Nike Air Max 95 By You
Custom damesschoen
€ 209,99
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Custom herenschoen
Customize
Customize
Nike Air Max 95 By You
Custom herenschoen
€ 209,99

Air Max 95 sneakers: klaar voor elke stap

Ben je op zoek naar een mix van iconisch design en maximaal comfort? Kies dan voor de Nike Air Max 95. Deze statement-schoen is niet voor niks een klassieker. Ontdek onze Nike Air Max 95 collectie van zacht gevoerde schoenen met stevige zolen. De stoffen ademen om je koel te houden, hoe hard je ook werkt. En ons Air Max vetersysteem is een innovatieve versie van traditionele veters. Daarom trek je je Nike 95's supermakkelijk aan en uit. Je kiest zelf hoe je je veters draagt: stevig om je voet, of los en relaxed.


Comfortabele padding


Ga je de baan of het veld op? Ontdek dan onze lichtgewicht schoenen die tegen een stootje kunnen, wat de dag je ook brengt. We maken onze Nike Air Max 95 sneakers met de beroemde Air units onder de hak en de voorvoet. Zo loop, ren of spring jij comfortabel. Deze zolen zijn eigenlijk ontworpen voor hardlopers, dus ze vangen klappen voor je op en veren heel makkelijk mee.


Grip waar je op kunt rekenen


Onze Air Max 95 schoenen hebben een gripvaste zool zodat jij stevig op je benen staat, wat de ondergrond ook is. We hebben ook Nike 95's met technisch bovenwerk voor maximale prestaties. De combinatie van ademend mesh, leer en synthetische vlakken zorgt dat je voeten koel blijven. Zo raak jij niet oververhit als je onder druk staat.


Supersoepele schoenen


Ervaar zelf hoe de flexibele, lichtgewicht stoffen van Nike Air Max 95 met je meebewegen. Door het innovatieve vetersysteem zit de schoen stevig om je voet, maar heb je toch bewegingsvrijheid. Ook de middenzolen van foam bewegen met je mee. De Flex groeven in de buitenzool buigen perfect mee met de bewegingen van je voet. De golvende panelen aan de zijkant geven de schoenen een natuurlijke look. En door de mix van verschillende materialen hebben je Nike Air Max 95 sneakers een premium uitstraling. Kies bijvoorbeeld voor schoenen met contrasterende stiksels voor een extra dosis stijl.


Al het goede in één schoen


We hebben alles uit de kast gehaald voor het design van de Nike Air Max 95. De combinatie van stevigheid en luchtigheid is geïnspireerd op de sportieve stijl uit de jaren negentig. De onderdelen van de schoen werken net zo samen als jouw lichaam: de middenzool is de ruggengraat, de panelen zijn de spieren en de veters de ribben. Je hebt bovendien genoeg kleuren om uit te kiezen. Houd het simpel met klassiek zwart of pasteltinten, of leef je uit met felle statement-kleuren.


De toekomst van de sport


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Wil je ook je steentje bijdragen? Kies dan voor Nike 95's met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt.