Witte voetbalschoenen: speel op je best
Vanaf het moment dat we in 1971 ons eerste paar voetbalschoenen op de markt brachten, zijn we er trots op dat we spelers van het mooiste spel ter wereld ondersteunen. Vandaag de dag worden onze witte voetbalschoenen nog steeds gemaakt om je de beste kwaliteit schoenen te bieden. Het maakt niet uit waar of hoe je speelt. Van ons kun je zolen verwachten die in alle omstandigheden een uitzonderlijke grip garanderen. Een lichtgewicht bovenwerk omsluit je voet op een goede manier, terwijl je dit bijna niet voelt. Buitenzolen met rubberen grip geven je een perfecte controle over de bal.
Speel in alle omstandigheden
Speel je op gras, kunstgras of binnen? Speel je een snelle five-a-side of een slopende negentig minuten? Het maakt niet uit waar je speelt: je hebt altijd veilige schoenen nodig die je zelfverzekerd houden. Onze witte voetbalschoenen zijn gemaakt met verschillende soorten zolen die passen bij de ondergrond waar je op speelt. Langere noppen geven je een stevige grip op een zachte ondergrond. Opties voor een vaste ondergrond zorgen voor bewegingsvrijheid in verschillende omstandigheden. Ga je binnen de strijd aan? Kies dan voor gripvaste, rubberen buitenzolen waarmee je gemakkelijk kunt draaien, glijden en tackelen.
Bewegingsvrijheid met een pasvorm als een tweede huid
Het perfecte paar voetbalschoenen moet aanvoelen als een tweede huid. Daarom kun je onze witte voetbalschoenen om je voeten wikkelen. Ze ondersteunen ook je gewrichten en houden je schoenen op hun plaats, hoe veel je ook beweegt. Onze innovatieve Flyknit stoffen rekken en buigen met je mee. Dit terwijl ze altijd hun vorm behouden, zodat je gemakkelijk kunt draaien en keren. Elk grammetje aan extra gewicht telt. Daarom kun je lichtgewicht constructies van ons verwachten waarmee je zonder extra ballast zo ver en zo snel kunt sprinten als je maar wilt.
Slimme ontwerpen voor een uitstekende controle
Het maakt niet uit of je speelt als aanvaller of in de verdediging: krachtige balvaardigheid is de kern van deze sport. Daarom ontwerpen we onze witte voetbalschoenen om je te helpen alles uit de balcontrole te halen. De getextureerde oppervlakken aan de bovenkant van de schoen geven je touch meer precisie bij het passen of dribbelen. Ben je klaar om te schieten? Dan biedt de eye-catching vetersluiting je een goede basis om perfect te schieten met weergaloze nauwkeurigheid en kracht. Met onze All Conditions Control technologie presteer je altijd goed: zowel tijdens nat als droog weer. Jouw nieuwe schoenen garanderen elke keer weer de beste prestaties.
Draag ze op jouw manier met gepersonaliseerde ontwerpen
Laat je unieke stijl zien met de aanpasbare witte voetbalschoenen van Nike. Kies de kleurelementen die goed passen bij jouw vibe. Voeg vervolgens textuur toe voor een nauwkeurige balcontrole en duurzame afwerking. Als het aankomt op de iconische Nike Swoosh, kun je je look bescheiden houden met verschillende tinten van dezelfde kleur. Maar je kunt ook gaan voor stoere schoenen met metallic accenten. Personaliseer je schoenen met een eigen boodschap op de plaats van het logo. Je kunt ook kiezen voor opties met vlaggen om je nationale team met trots te vertegenwoordigen.
Op weg naar ons doel met 'Move to Zero' van Nike
Om de toekomst van onze planeet te helpen beschermen, hebben we ons hele bedrijf een verplichting opgelegd met maar één doel: het bereiken van netto nul CO-uitstoot en afval. Daarom gebruiken we duurzame materialen,zoals Nike Flyleather, in onze schoenen. Dat ziet eruit, ruikt en voelt aan als echt leer, maar is gemaakt van tenminste 50% gerecyclede vezels. Nike Flyknit wordt geweven van gerecyclede plastic flessen. Het is een uitzonderlijk licht en flexibel materiaal. Je kunt meedoen aan onze actie voor een betere aarde door ons hele assortiment te doorzoeken op het label 'Sustainable Materials'.