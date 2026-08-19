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Witte voetbalschoenen

Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Bestseller
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 289,99
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 249,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 179,99
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 179,99
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Bestseller
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 289,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 89,99
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Ligera Pro
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 149,99
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Club
Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 84,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 94,99
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Nike Tiempo Ligera Pro
Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 159,99
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite
Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 259,99
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen (turf)
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen (turf)
€ 69,99
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Tiempo Ligera Pro
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 149,99
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 49,99
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 64,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Streetgato
Low-top zaalvoetbalschoenen
€ 84,99
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Low top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 49,99
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low top voetbalschoenen (turf)
Nike Tiempo Ligera Pro
Low top voetbalschoenen (turf)
€ 129,99
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Reactgato
Low-top zaalvoetbalschoenen
€ 119,99
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low top voetbalschoenen (turf)
Nike Tiempo Ligera Pro
Low top voetbalschoenen (turf)
€ 129,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (turf)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (turf)
€ 94,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 74,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club High top voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
High top voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 54,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Custom low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Customize
Customize
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Custom low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 119,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Customized low-top voetbalschoen (kunstgras)
Customize
Customize
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Customized low-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 119,99
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Ligera Pro
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 149,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 84,99
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low top voetbalschoenen (turf)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Club
Low top voetbalschoenen (turf)
€ 59,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (turf)
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (turf)
€ 84,99
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low-top zaalvoetbalschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Club
Low-top zaalvoetbalschoenen
€ 59,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 99,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High top zaalvoetbalschoenen
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High top zaalvoetbalschoenen
€ 69,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
€ 74,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Customized low-top voetbalschoen (kunstgras)
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Customized low-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 309,99
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Custom low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Customize
Customize
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Custom low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 309,99
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Tiempo Maestro Elite
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 249,99
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Bestseller
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 299,99
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Reactgato
Low-top zaalvoetbalschoenen
€ 119,99
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Streetgato PRM
Low-top zaalvoetbalschoenen
€ 89,99

Witte voetbalschoenen: speel op je best

Vanaf het moment dat we in 1971 ons eerste paar voetbalschoenen op de markt brachten, zijn we er trots op dat we spelers van het mooiste spel ter wereld ondersteunen. Vandaag de dag worden onze witte voetbalschoenen nog steeds gemaakt om je de beste kwaliteit schoenen te bieden. Het maakt niet uit waar of hoe je speelt. Van ons kun je zolen verwachten die in alle omstandigheden een uitzonderlijke grip garanderen. Een lichtgewicht bovenwerk omsluit je voet op een goede manier, terwijl je dit bijna niet voelt. Buitenzolen met rubberen grip geven je een perfecte controle over de bal.

Speel in alle omstandigheden

Speel je op gras, kunstgras of binnen? Speel je een snelle five-a-side of een slopende negentig minuten? Het maakt niet uit waar je speelt: je hebt altijd veilige schoenen nodig die je zelfverzekerd houden. Onze witte voetbalschoenen zijn gemaakt met verschillende soorten zolen die passen bij de ondergrond waar je op speelt. Langere noppen geven je een stevige grip op een zachte ondergrond. Opties voor een vaste ondergrond zorgen voor bewegingsvrijheid in verschillende omstandigheden. Ga je binnen de strijd aan? Kies dan voor gripvaste, rubberen buitenzolen waarmee je gemakkelijk kunt draaien, glijden en tackelen.

Bewegingsvrijheid met een pasvorm als een tweede huid

Het perfecte paar voetbalschoenen moet aanvoelen als een tweede huid. Daarom kun je onze witte voetbalschoenen om je voeten wikkelen. Ze ondersteunen ook je gewrichten en houden je schoenen op hun plaats, hoe veel je ook beweegt. Onze innovatieve Flyknit stoffen rekken en buigen met je mee. Dit terwijl ze altijd hun vorm behouden, zodat je gemakkelijk kunt draaien en keren. Elk grammetje aan extra gewicht telt. Daarom kun je lichtgewicht constructies van ons verwachten waarmee je zonder extra ballast zo ver en zo snel kunt sprinten als je maar wilt.

Slimme ontwerpen voor een uitstekende controle

Het maakt niet uit of je speelt als aanvaller of in de verdediging: krachtige balvaardigheid is de kern van deze sport. Daarom ontwerpen we onze witte voetbalschoenen om je te helpen alles uit de balcontrole te halen. De getextureerde oppervlakken aan de bovenkant van de schoen geven je touch meer precisie bij het passen of dribbelen. Ben je klaar om te schieten? Dan biedt de eye-catching vetersluiting je een goede basis om perfect te schieten met weergaloze nauwkeurigheid en kracht. Met onze All Conditions Control technologie presteer je altijd goed: zowel tijdens nat als droog weer. Jouw nieuwe schoenen garanderen elke keer weer de beste prestaties.

Draag ze op jouw manier met gepersonaliseerde ontwerpen

Laat je unieke stijl zien met de aanpasbare witte voetbalschoenen van Nike. Kies de kleurelementen die goed passen bij jouw vibe. Voeg vervolgens textuur toe voor een nauwkeurige balcontrole en duurzame afwerking. Als het aankomt op de iconische Nike Swoosh, kun je je look bescheiden houden met verschillende tinten van dezelfde kleur. Maar je kunt ook gaan voor stoere schoenen met metallic accenten. Personaliseer je schoenen met een eigen boodschap op de plaats van het logo. Je kunt ook kiezen voor opties met vlaggen om je nationale team met trots te vertegenwoordigen.

Op weg naar ons doel met 'Move to Zero' van Nike

Om de toekomst van onze planeet te helpen beschermen, hebben we ons hele bedrijf een verplichting opgelegd met maar één doel: het bereiken van netto nul CO-uitstoot en afval. Daarom gebruiken we duurzame materialen,zoals Nike Flyleather, in onze schoenen. Dat ziet eruit, ruikt en voelt aan als echt leer, maar is gemaakt van tenminste 50% gerecyclede vezels. Nike Flyknit wordt geweven van gerecyclede plastic flessen. Het is een uitzonderlijk licht en flexibel materiaal. Je kunt meedoen aan onze actie voor een betere aarde door ons hele assortiment te doorzoeken op het label 'Sustainable Materials'.