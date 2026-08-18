Nike Air Max 90 schoenen in het wit: comfortabele demping, strakke stijl
Nike Air Max 90 voelen superlicht aan je voeten. Door de lage vorm en iconische Air demping wil je deze schoenen het liefst elke dag aantrekken. De witte Air Max 90 sneakers hebben een echte retrovibe, met gestikte overlays van premium materialen. Die geven je schoenen niet alleen hun uitgesproken look, ze voegen ook een slijtvaste laag toe aan de premium constructie. De iconische wafelprofielzolen geven een stevige grip en nog wat extra retrostijl. Zo blijven we trouw aan onze roots. De gewatteerde kraag zit bovendien de hele dag comfortabel.
Toen we een Air unit in de hiel van onze witte Air Max 90 schoenen plaatsten, veranderde dat alles op het gebied van onze sportschoenen. Vandaag de dag voegen we ze nog steeds toe aan onze sneakers. Zo kunnen hardlopers van elk niveau genieten van uitstekende demping en maximale bescherming tegen schokken. De Air units geven je dat bijzondere gevoel van op wolken lopen, of je ze nu op de baan of in de stad draagt.
We hebben de Nike Air Max 90 in het wit ook in kindermaten, zoals onze EasyOn modellen voor de allerjongste sporters. Die hebben elastische veters en een sluiting van klittenband, zodat ze makkelijk aan en uit te trekken zijn. In kinderschoenen voelt de Max Air unit zachter aan. En door de comfortabele, flexibele foam spelen kinderen de hele dag in alle comfort.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor witte Nike Air Max 90 sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyestergaren gemaakt van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg terechtkomen. En sinds 2008 maken we alle Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.