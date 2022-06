Beginnen met hardlopen na je veertigste

Geef jezelf de grootste kans op slagen door jezelf kleine, haalbare doelen te stellen. Als je bijvoorbeeld nog nooit hebt hardgelopen, plan dan twee of drie keer per week een rondje van 10–20 minuten in. Misschien moet je lichaam even wennen aan langere tijd achter elkaar hardlopen. Dat is niet erg. Er zijn genoeg intervalprogramma's waarmee je je uithoudingsvermogen kunt verbeteren door langzaam joggen af te wisselen met stevig wandelen. Als hardlopen nieuw is voor je, kun je bijvoorbeeld steeds twee minuten wandelen afwisselen met één minuut hardlopen. Op den duur maak je dan de wandeltijd korter en de hardlooptijd langer, totdat je makkelijk kunt blijven joggen.

Bouw elke training ook rustig op. Naarmate we ouder worden, wordt het belangrijker om ons lichaam de tijd te geven te wennen aan nieuwe bewegingen en oefeningen. Begin je hardlooptraining met minimaal vijf minuten stevig doorwandelen of langzaam joggen. Bouw vervolgens langzaam op naar het tempo dat goed voelt voor jouw lichaam. Eindig elke training met vijf minuten cooling-down (wandelen of langzaam joggen), gevolgd door hardloopstretches om daarna tot rust te komen en te ontspannen.