Hardloopcursus

Hoe je begint met hardlopen

Hardlopen is niet zo eenvoudig dat je gewoon even je schoenen aantrekt en de straat opgaat, anders zou je dit niet aan het lezen zijn. We weten allemaal dat als je nog nooit hebt hardgelopen of wanneer je even je ritme kwijt bent, het uitdagend is om (weer) je eerste run te lopen.

Maar zo hoeft het niet te zijn, zegt Nike Running Global Head Coach Chris Bennett. "De grootste uitdaging is niet een run uitlopen, maar om een run te starten. Zodra je dat erkent, wordt het allemaal eenvoudiger."

Coach Bennett weet echt alles over hardlopen en daar horen we graag meer over. Hier is een overzicht van handige tips en trucs, zowel praktisch als mentaal, om je voor te bereiden op je eerste run.