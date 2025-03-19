Hoe je langer kunt hardlopen zonder moe te worden

Welke strategie je ook kiest om langer te lopen zonder zo snel moe te worden, inzicht in de hoeveelheid inspanning die je hebt ervaren (RPE: rate of perceived exertion) is essentieel om te voorkomen dat je te vroeg in je training te snel loopt.

"De typische RPE-schaal gaat van één tot tien, maar sommige variaties meten van zes tot twintig", zegt Ray. "De meeste hardlopers en instructeurs gebruiken de schaal één tot tien omdat het intuïtiever is: één is zeer lichte inspanning, terwijl tien voor maximale inspanning staat."

In wezen is de RPE-schaal als volgt in te delen:

1-4: lichte inspanning; je kunt een gesprek voeren

4-6: matige inspanning; je kunt nog praten, maar je ademhaling is zwaarder

6-9: matige tot krachtige inspanning; runs binnen dit bereik zijn uitdagender en vereisen korte, snelle ademhalingen

9-10: maximale inspanning

Bij het trainen voor je conditie raden Ray en Ball aan te hardlopen op een tempo dat tussen de drie en zes RPE ligt. "Door te streven naar een lichte tot matige inspanning, zorgen hardlopers ervoor dat ze genoeg in de tank laten zitten voor later in de run", zegt Ray. "Ik raad aan om zo dicht mogelijk bij een drie te blijven, maar sommige hardlopers kunnen misschien niet rennen zonder die RPE te overschrijden."

Onthoud dat tijdens je run je snelheid kan afnemen terwijl je RPE toeneemt, en dat is helemaal oké. Het is heel normaal dat je lichaam harder moet werken om hetzelfde tempo gedurende langere tijd vast te houden. "Het belangrijkste is om in het begin op je tempo te letten om deze hogere RPE zo lang mogelijk uit te stellen."

Ball voegt eraan toe dat je je wekelijkse aantal kilometers met maximaal 10 procent zou moeten verhogen. "Als je vorige week bijvoorbeeld 20 km hebt gelopen dan moet je de week erna maximaal 2 km meer lopen", zegt ze.

Als je snelheid in je trainingsschema wilt opnemen, kun je heuveltrainingen of intervaltraining doen, waarbij je op zes tot acht op de RPE-schaal zou moeten trainen, zegt Ball.