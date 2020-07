Een sterke core kan die problemen en pijntjes helpen voorkomen. En volgens onderzoek kan het je hardloopprestaties ook verbeteren. Het is aangetoond dat consistente training van je core je snelheid verhoogt. Dit onderzoek is gepubliceerd in The Journal of Strength and Conditioning Research. Uit een ander onderzoek gepubliceerd in PLOS One blijkt dat het je uithoudingsvermogen en loopefficiëntie verbetert.



Om te begrijpen hoe dit werkt, kun je je een hardloper inbeelden aan het begin van een lange loop en aan het einde. Er is een kans dat de houding van deze hardloper richting de laatste kilometers flink is ingezakt. Een supersterke core kan dat verval voorkomen en je efficiënt blijven laten lopen, zegt Hamilton.



Gelukkig is het zo dat je coretraining eenvoudig in je trainingsschema kunt integreren. Er zijn veel bewegingen die je overal kunt doen, zonder materialen. Het belangrijkste is om hard te werken en dat lang genoeg te doen, zodat je je spieren uitdaagt zonder dat je je vorm verliest, zegt Hamilton, en dat is gemakkelijker om te doen op dagen waarop je een eenvoudigere run doet. "Ik moedig mijn atleten aan om deze krachttraining driemaal per week te doen", zegt ze. "Het hoeft niet supercomplex te zijn en als je meerdere spiergroepen kunt aanpakken met één simpele beweging, dan is dat helemaal mooi."