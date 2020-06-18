Bij hardloopspieren denk je waarschijnlijk aan de grote spieren in je onderlichaam: bilspieren, dijspieren, hamstrings, kuiten. Maar je core — die overigens veel meer is dan een 'six-pack' — is in feite een van de belangrijkste spiergroepen voor hardlopers.

"De core omvat alle spieren die je bovenlichaam en heupen stabiliseren", zegt de gecertificeerde kracht- en conditiecoach Janet Hamilton, eigenaar van het coachingbedrijf Running Strong in het Amerikaanse Atlanta. Naast de rectus abdominis — het bekende six-pack (en ja, we hebben er allemaal een, ook al zie je het niet) — bestaat je core uit de binnenste en buitenste schuine buikspieren, die je helpen van links naar rechts en omgekeerd te draaien; de transverse abdominis, de diepe spieren die als een korset rond je buik zitten en je navel naar binnen trekken; de erector spinae, die langs je ruggengraat loopt; de multifidus, de diepe spieren in je onderrug; je bilspieren en je bekkenbodem.

Versterking van al deze spieren kan je houding, stabiliteit en conditie verbeteren en je helpen een fittere, snellere en efficiëntere hardloper te worden. Uit een onderzoek gepubliceerd in The Journal of Strength and Conditioning Research blijkt dat goed getrainde corespieren zorgen voor meer snelheid. Volgens een ander onderzoek gepubliceerd in PLOS One verbetert een krachtige core je uithoudingsvermogen en hardloopefficiëntie (hoe efficiënt je loopt met de energie die je hebt).