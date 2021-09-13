Voordelen van hardlopen in tights

Voordelen van hardlooptights en hoe ze te dragen
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Goed ontworpen hardlooptights bieden comfort en ondersteuning, terwijl ze je lichaamstemperatuur reguleren en je droog houden.
Hardlooptights mogen niet ontbreken in je activewear-collectie. Ze bieden kenmerkende voordelen op het gebied van performance, comfort en functionaliteit. Hardlopen in tights maakt je aerodynamischer, waardoor je hardloopprestaties zullen verbeteren.
Wat zijn hardlooptights?
Hardlooptights lijken op leggings en zijn ontworpen voor een naadloze, gestroomlijnde run. Ze sluiten nauw aan op de huid, maar bieden flexibiliteit zodat je volledige bewegingsvrijheid hebt tijdens het hardlopen. Om ze flexibel te maken, worden hardlooptights meestal gemaakt van synthetische materialen, die uit polyester of elastaan bestaan.
Wat zijn de voordelen van hardlooptights?
1.Gestroomlijnde stappen
Hardlopen in tights zorgt ervoor dat je lichaam gestroomlijnder is en vermindert de wrijving bij elke stap.
Sommige hardlopers geloven dat hun prestaties hierdoor verbeteren, terwijl ze van comfort profiteren en afleiding tot een minimum wordt beperkt.
Een schijnbaar kleine aanpassing in je hardloopkleding kan impact hebben op je snelheid. In een recent onderzoek, gepubliceerd in Materials Science and Applied Chemistry, werd het volgende geconcludeerd: "In sporten waarbij elke honderdste van een seconde telt, zijn luchtweerstand en het daarmee gepaard gaande energieverlies zeer belangrijk."
In het kort: hoe aerodynamischer je lichaam is, hoe minder wrijving er ontstaat en hoe sneller je je kunt voortbewegen.
2.Chic en comfortabel
Er is niets erger dan oncomfortabele hardloopkleding. Tijdens het hardlopen moet je gefocust zijn op je bewegingen, niet op je kleding.
Daarom heb je activewear nodig die je lichaam ondersteunt, zodat je geest zich kan concentreren op wat belangrijk is.
Hardlooptights en -leggings zijn een optimaal hulpmiddel voor sporters die zich willen focussen op hun activiteiten.
Strakke, zachte en eenvoudige hardloopbroeken blijven op hun plaats gedurende je hele work-out. Deze broeken passen zich naadloos aan elke stap aan, waardoor je je wendbaar voelt en volledige bewegingsvrijheid hebt.
Nike Dri-FIT hardlooptights hebben een elastisch design zodat je niet wordt beperkt tijdens je run, en bieden ondersteuning zodat je door kunt blijven gaan, wat jouw sport of work-out ook van je vraagt. De omsloten, elastische tailleband heeft een extern trekkoord waarmee je de pasvorm kunt aanpassen voor optimaal comfort.
3.Aanpassen aan het weer
Een echte hardloper loopt in alle weersomstandigheden, zelfs midden in de winter. Je hardloopkleding hoort je hierbij te ondersteunen.
Hardlooptights zijn gemaakt van zacht, licht en ventilerend materiaal. Het materiaal verbetert de luchtcirculatie, zodat je koel blijft als het er intensief aan toe gaat tijdens je run.
De zweetafvoerende technologie gaat vochtophoping tegen voor een licht en fris gevoel.
Bij koud weer zorgt het dragen van hardlooptights ervoor dat je spieren warm blijven. Door je hardlooptights in laagjes te dragen, bescherm je jezelf extra tegen de weersinvloeden.
Compressietights kunnen ook voor een isolerend effect zorgen. Het strakke materiaal drukt je lichaam zachtjes samen, waardoor je lichaamswarmte beter vast wordt gehouden en de bloedcirculatie wordt gestimuleerd.
Niet alle tights bieden compressie
Denk eraan dat niet alle hardlooptights compressie bieden — de termen kunnen dus niet door elkaar worden gebruikt. Zorg ervoor dat je het etiket controleert voordat je nieuwe tights koopt.
Het belangrijkste verschil is de materiaaltechnologie. Het strakke materiaal drukt de bloedvaten samen om de bloeddruk en de bloedcirculatie te verhogen. Het is bewezen dat compressietights de prestaties en het herstel verbeteren.
Een onderzoek uit Japan, gepubliceerd in Frontiers in Physiology, toonde aan dat compressiekleding voor het onderlichaam spierschade na het hardlopen verminderde en het herstel bevorderde. Dit kan de consistentie van je training verbeteren.
Nike Pro Dri-FIT hardlooptights zijn gemaakt van licht materiaal dat je droog en koel houdt en ondersteuning biedt. Daarnaast passen de tights zich aan je veranderende lichaamstemperatuur aan tijdens je work-out. De zweetafvoerende technologie voert zweet weg van je lichaam voor snellere verdamping, zodat je droog blijft.
Wanneer je lichaamstemperatuur tijdens de work-out stijgt, zorgt de mesh in de zak aan de voorkant en bovenaan de achterkant voor luchtcirculatie om je lichaamstemperatuur te reguleren. Hierdoor krijgt je lichaam de ademruimte die het nodig heeft.
Zo draag je hardlooptights
1.Draag je tights in laagjes
Hoe je je hardlooptights draagt, hangt grotendeels af van de weersomstandigheden.
Bij hogere temperaturen is het voldoende om alleen de tights te dragen. Kies tights die gemaakt zijn van licht, ventilerend materiaal.
Als het ongemakkelijk voelt om alleen de tights te dragen, kun je er een sportbroekje of een langere top overheen aantrekken.
Bij lagere temperaturen kunnen hardlooptights in laagjes worden gedragen. Combineer bijvoorbeeld een basislaag, een compressietop met lange mouwen en tights, met een buitenlaag, een jack en een winddichte hardloopbroek.
2.Dit kun je onder tights dragen
Misschien vraag je jezelf af: "Wat moet ik onder hardlooptights dragen?" Het antwoord is simpel: waar je je fijn in voelt.
Voor sommige hardlopers betekent dit dat ze geen ondergoed dragen. Als dat niets voor jou is, kun je naadloos ondergoed proberen. Vanuit hygiënisch opzicht is geen van beide opties beter dan de ander. De beste tip voor een goede hygiëne is om na de work-out te douchen en je tights te wassen.
3.Soorten tights
Er zijn verschillende soorten hardlooptights die bij je behoeften passen.
De Nike hardlooptights-collectie bestaat uit compressietights, tights met een hoge taille en ¾-tights, die allemaal in verschillende diktes verkrijgbaar zijn. Jouw perfecte hardlooptights zitten daar waarschijnlijk tussen, wat je stijl ook is.
Het verschil tussen hardloopbroeken en -tights is dat tights nauwsluitend zijn, terwijl broeken ruimer vallen. Je kunt tights onder een hardloopbroek dragen vanwege het verschil in de pasvorm.
Het verschil tussen leggings en hardlooptights zit hem in de dikte. Hardlooptights zijn elastisch en licht, terwijl leggings dikker zijn en niet geschikt om in laagjes te dragen.
Een korte samenvatting
Hardlopen met tights kan je run leuker en effectiever maken. Goede tights ondersteunen je lichaam en passen zich voortdurend aan, zodat je lichaamstemperatuur niet te hoog wordt en je spieren soepel kunnen bewegen.
Bronnen
- Compressiekleding voor de onderste ledematen van sporters verbetert de doorstroming van bloed in spieren en de prestaties tijdens trainingen bij fietsen met intervalsprints