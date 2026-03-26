Tips om het hardlopen weer op te pikken na een lange pauze

Of het nu maanden of zelfs jaren geleden is dat je regelmatig hardliep, het is niet eenvoudig om weer met hardlopen te beginnen. Je veters strikken voor die eerste hardloopsessie kan overweldigend aanvoelen, maar dat hoeft niet zo te zijn, volgens Nike Running Global Head Coach Chris Bennett. "Het moeilijkste is niet de laatste stap van je eerste run, maar de eerste stap. Als je dat eenmaal hebt geaccepteerd, wordt het allemaal een stuk makkelijker."

Coach Bennett deelt maar al te graag zijn hardlooptips met ons en wij nemen ze maar al te graag in ons op. Hier is een lijst met handige tips en trucs, zowel praktische als mentale, om je voor te bereiden op je eerste run.