Wanneer begin je de resultaten van het sporten te zien?

Iemand die een work-outschema voor bodybuilding of sterkere spieren volgt, moet zich realiseren dat spieren opbouwen tijd kost. Het is niet iets wat je van de ene op de andere dag doet, maar het is een ingewikkeld fysiologisch proces. Het vergt geduld, doorzettingsvermogen en toewijding in de sportschool.

Neem dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek uit 2017, gepubliceerd in het European Journal of Applied Physiology, als voorbeeld. Onderzoekers berekenden bij een groep ongetrainde beginners hoelang het duurt voordat je spieren opbouwt. De deelnemers trainden vier weken lang tweemaal per week en belastten hun spieren elke sessie met een iets zwaarder gewicht. Na vier weken waren hun spieren wel gegroeid, maar dit was zo minimaal dat het alleen door middel van een echo kon worden vastgesteld.

Bij een onderzoek uit 2016, gepubliceerd in het International Journal of Exercise Science, werd ook de snelheid van spierhypertrofie (groei) gemeten bij een groep ongetrainde personen. Na acht weken lang drie dagen per week trainen, was de droge spiermassa van de deelnemers met ongeveer 2% toegenomen.

Het kan gezegd worden dat pas na 12 weken consistente training de spieren optimaal beginnen te groeien. Een onderzoek uit 2012, gepubliceerd in het Journal of Strength and Conditioning Research, concludeerde dat het gemiddeld drie maanden duurt voordat er significante verbeteringen te zien zijn in de spiermassa.

Dus als je consistent bent met je training, begin je al na vier weken spieren op te bouwen. Zo komt uit het bovenvermelde onderzoek naar voren. Maar pas na drie maanden is de spiergroei echt te zien. Met alleen gewichtheffen bereik je waarschijnlijk niet de beste resultaten — er zijn nog drie andere belangrijke factoren die de spierhypertrofie kunnen beïnvloeden.