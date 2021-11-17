Goed ademhalen tijdens het hardlopen

Onze ademhaling is krachtig. Verschillende manieren van ademhalen kunnen je gemoedstoestand veranderen. Dat is ook waarom je tijdens meditatie en yoga wordt gestimuleerd om dieper en langzamer te ademen. Dit kalmeert je, activeert je parasympathische zenuwstelsel en brengt je zo in een gemoedstoestand waarin je kunt 'rusten en verwerken'. Hierdoor wordt je je bewust van je lichaam in het huidige moment en kun je stress verminderen.

Dan is er ook nog de manier van ademhalen tijdens een run. Sommige hardlopers raken in een meditatieve staat tijdens het hardlopen. Hun ademhaling is gelijkmatig en constant. Ze komen in de flow van de run en hebben het gevoel dat ze altijd door kunnen gaan. Dat is het doel. Maar veel beginners zijn tijdens een run al snel aan het hijgen en puffen. Dat houdt ze vaak tegen om lange afstanden te lopen.

Beginners zeggen vaak: "Ik ben niet moe, ik ben gewoon buiten adem!" Betekent dit dat ze niet zo'n goede conditie hebben? Deels. Maar dat is niet het enige. Net zoals er voor hardlopen een techniek is, is er ook een techniek voor ademhalen tijdens het hardlopen. Loop met je borst vooruit, activeer je core en kijk voor je uit. Zet de beweging kracht bij door met je armen langs je zij te bewegen en land op de ballen van je voeten.

We hebben het vaak over de juiste hardloophouding, maar niet genoeg over de juiste ademhalingstechniek tijdens het hardlopen. Dus hoe hou je je ademhaling onder controle tijdens het hardlopen? Hoe kun je het beste ademen tijdens het hardlopen?

Waarom ga je sneller ademhalen terwijl je hardloopt?

Wanneer je inademt, krijg je lucht binnen. Deze lucht gaat je longen binnen en geeft zuurstof af aan het bloed. Vervolgens wordt koolstofdioxide, een restproduct van de energieproductie, door het bloed aan de longen afgegeven en dit blaas je uit bij het uitademen. Het zuurstofrijke bloed wordt je lichaam rondgepompt en naar je actieve spieren gestuurd. Dit is gaswisseling in een notendop – iets wat handig is om te weten als we het hebben over het belang van de ademhaling tijdens het hardlopen.

Als je flink in beweging bent, werken je spieren hard. De zuurstof die naar je spieren wordt gestuurd, wordt gebruikt om glucose om te zetten in iets dat adenosinetrifosfaat (ATP) heet. ATP is de energiebron die de samentrekkende beweging van de spieren voedt. Hierdoor wordt de vraag naar zuurstof én de productie van koolstofdioxide groter. Om hierin te voorzien, ga je sneller ademhalen om meer zuurstof binnen te krijgen en dit naar je spieren te pompen.

Je denkt misschien dat sneller ademhalen helpt om meer zuurstof binnen te krijgen. Maar dit is eigenlijk niet het geval.

Waarom is het belangrijk om te weten hoe je moet ademhalen tijdens het hardlopen?

Met een snelle, ondiepe ademhaling kan het lichaam meer koolstofdioxide kwijtraken. Hierdoor is het moeilijker om onze cellen van zuurstof te voorzien. Met zo'n snelle borstademhaling krijg je niet genoeg zuurstofrijke lucht binnen, waardoor je spieren niet genoeg zuurstof krijgen. Als je spieren niet genoeg zuurstof krijgen, wordt de beschikbare glucose in de actieve spieren omgezet in melkzuur. Dit zorgt ervoor dat je spieren verkrampen, je een steek in je zij voelt en je uitgeput begint te raken.

Het is normaal dat je iets sneller gaat ademhalen tijdens het hardlopen. Maar als je snel en ondiep begint te ademen, zul je merken dat je om de paar minuten even moet rusten om op adem te komen. Je bent na iedere run buiten adem, terwijl je niet het gevoel hebt dat je je erg ingespannen hebt.

Dit is vooral een aandachtspunt voor beginnende hardlopers, deels omdat je spieren nog aan het leren zijn om zuurstof efficiënt te gebruiken. Door regelmatige training neemt je spierfunctie toe, waardoor je spieren minder zuurstof nodig hebben en minder koolstofdioxide produceren bij iedere samentrekking. Hierdoor hoef je minder lucht in en uit te ademen om het werk gedaan te krijgen.

Hoe vaker je traint, hoe sterker je hart- en longfunctie zullen worden. Dit kan je meten door je VO2-max te berekenen, ook bekend als je maximale zuurstofopnamevermogen. Ervaren hardlopers hebben een hogere VO2-max, een teken dat hun lichaam zuurstof efficiënter gebruikt en een grotere longcapaciteit heeft. Ook hebben zij waarschijnlijk geleerd om ritmisch te ademen.

Uiteindelijk is een gecontroleerde en ritmische ademhaling de beste manier om te ademen tijdens het hardlopen. Oefen tijdens je volgende run één van onderstaande ademhalingstechnieken.