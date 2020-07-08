8 ontspannende stretches voor het slapengaan

Ontspannen spieren kunnen zorgen voor een betere nachtrust. Ik begeleid je bij deze eenvoudige stretchroutine zodat je kunt ontspannen voordat je naar bed gaat.



Houd elke stretch ten minste 30 seconden vast. Als het een stretch van één zijde is, doe elke zijde dan 30 seconden.



Welke stretches leg ik uit:



01. Kneeling Hip Flexor Stretch

Met deze stretch rek je je heupen inclusief je psoas, een corespier die je onderrug verbindt met je bovenbeen.