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Kids Black Shorts

(106)
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Big Kids' Aero-FIT Soccer Shorts
Coming Soon
Nike x LEGO® Collection
Big Kids' Aero-FIT Soccer Shorts
$90
Nike Multi
Nike Multi Big Kids' (Boys') Dri-FIT Woven Training Shorts
Recycled Materials
Nike Multi
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Woven Training Shorts
$35
Nike
Nike Little Kids' Dri-FIT Tempo Shorts
Nike
Little Kids' Dri-FIT Tempo Shorts
$24
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Jersey Shorts
Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Jersey Shorts
$35
Nike Pro
Nike Pro Girls' Shorts
Best Seller
Nike Pro
Girls' Shorts
$27
Nike Multi
Nike Multi Big Kids' Dri-FIT 4" Woven Shorts
Best Seller
Nike Multi
Big Kids' Dri-FIT 4" Woven Shorts
$25
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Big Kids' Shorts
Recycled Materials
Nike Sportswear City Utility
Big Kids' Shorts
$55
Nike Pro
Nike Pro Girls' Dri-FIT 3" Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Girls' Dri-FIT 3" Shorts
$37
Nike Court
Nike Court Big Kids' Dri-FIT 5" Basketball Shorts
Best Seller
Nike Court
Big Kids' Dri-FIT 5" Basketball Shorts
$28
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' (Girls') 5" French Terry Shorts
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' (Girls') 5" French Terry Shorts
$35
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT 5" Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 5" Shorts
$27
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' 4.5" Woven Shorts
Nike Sportswear Club
Big Kids' 4.5" Woven Shorts
$35
Nike Sportswear
Nike Sportswear Girls' French Terry Shorts
Nike Sportswear
Girls' French Terry Shorts
$40

See Price in Bag

Nike Pro
Nike Pro Toddler Dri-FIT 2-in-1 Shorts
Nike Pro
Toddler Dri-FIT 2-in-1 Shorts
$32
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' French Terry Cargo Shorts
Nike Sportswear Club
Big Kids' French Terry Cargo Shorts
$40
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' 6" Woven Shorts
Nike Sportswear Club
Big Kids' 6" Woven Shorts
$40
Nike
Nike Toddler Dri-FIT Tempo Shorts
Nike
Toddler Dri-FIT Tempo Shorts
$24
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' French Terry Shorts
Nike Sportswear Club
Big Kids' French Terry Shorts
$40
Nike
Nike Little Kids' Dri-FIT Legend T-Shirt
Nike
Little Kids' Dri-FIT Legend T-Shirt
$24
Nike Academy
Nike Academy Big Kids' Dri-FIT 4" Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Academy
Big Kids' Dri-FIT 4" Soccer Shorts
$24
Nike Multi
Nike Multi Big Kids' Dri-FIT Training Shorts
Recycled Materials
Nike Multi
Big Kids' Dri-FIT Training Shorts
$25
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Girls' Shorts (Extended Size)
Recycled Materials
Nike Pro Leak Protection: Period
Girls' Shorts (Extended Size)
37% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Girls' Woven Shorts
Nike Sportswear
Girls' Woven Shorts
29% off
Nike Multi
Nike Multi Big Kids' (Boys') Dri-FIT Shorts
Recycled Materials
Nike Multi
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Shorts
17% off
Kobe
Kobe Big Kids' Dri-FIT Shorts
Recycled Materials
Kobe
Big Kids' Dri-FIT Shorts
28% off
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Boys') Dri-FIT Fleece Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Fleece Shorts
Jordan
Jordan Big Kids' Dri-FIT Core Sport Shorts
Jordan
Big Kids' Dri-FIT Core Sport Shorts
15% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Girls' Woven Cargo Shorts
Nike Sportswear
Girls' Woven Cargo Shorts
27% off
Nike Fly Crossover
Nike Fly Crossover Big Kids' (Girls') Basketball Shorts
Nike Fly Crossover
Big Kids' (Girls') Basketball Shorts
18% off
Jordan
Jordan Big Kids' Flower of Friendship Shorts
Jordan
Big Kids' Flower of Friendship Shorts
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT 3" Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 3" Shorts
29% off
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Big Kids' Shorts
Jordan Brooklyn Fleece
Big Kids' Shorts
Nike Energy
Nike Energy Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Energy
Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
Nike
Nike Big Kids' Dri-FIT Basketball Game Shorts
Recycled Materials
Nike
Big Kids' Dri-FIT Basketball Game Shorts
Nike Multi Tech
Nike Multi Tech Big Kids' Dri-FIT Woven Shorts
Recycled Materials
Nike Multi Tech
Big Kids' Dri-FIT Woven Shorts
19% off
Kobe
Kobe Big Kids' Basketball Shorts
Just In
Kobe
Big Kids' Basketball Shorts
$45
Nike Tempo
Nike Tempo Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
Recycled Materials
Nike Tempo
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
$25
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Big Kids' Shorts
Just In
Nike x LEGO® Collection
Big Kids' Shorts
$40
Nike DNA
Nike DNA Big Kids' (Boys') Dri-FIT 5" Basketball Shorts
Nike DNA
Big Kids' (Boys') Dri-FIT 5" Basketball Shorts
$45
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Girls' Dri-FIT Shorts
Recycled Materials
Nike Pro Leak Protection: Period
Girls' Dri-FIT Shorts
$35
Nike Dash
Nike Dash Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
Recycled Materials
Nike Dash
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
$20

See Price in Bag

Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Boys') Dri-FIT Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Shorts
$27
Nike Academy
Nike Academy Big Kids' Dri-FIT Soccer Knit Shorts
Recycled Materials
Nike Academy
Big Kids' Dri-FIT Soccer Knit Shorts
$24

See Price in Bag

Jordan Sport
Jordan Sport Big Kids' Dri-FIT Compression Tights
Jordan Sport
Big Kids' Dri-FIT Compression Tights
$30
Nike Strike
Nike Strike Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Strike
Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
$35
Nike Multi
Nike Multi Big Kids' (Boys') Dri-FIT Shorts
Recycled Materials
Nike Multi
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Shorts
$25
Nike Academy+
Nike Academy+ Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Academy+
Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
$30
Nike Dri-FIT Elite 23
Nike Dri-FIT Elite 23 Big Kids' (Boys') Basketball Shorts
Nike Dri-FIT Elite 23
Big Kids' (Boys') Basketball Shorts
$35
Nike DNA
Nike DNA Big Kids' (Boys') Dri-FIT Basketball Shorts
Recycled Materials
Nike DNA
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Basketball Shorts
$45
Nike Pro
Nike Pro Girls' Dri-FIT Training Capris
Recycled Materials
Nike Pro
Girls' Dri-FIT Training Capris
$48
Jordan Super Splash
Jordan Super Splash Little Kids' Tech Shorts
Jordan Super Splash
Little Kids' Tech Shorts
$50
Jordan
Jordan Big Kids' Dri-FIT Diamond Sport Shorts
Best Seller
Jordan
Big Kids' Dri-FIT Diamond Sport Shorts
$45
Jordan
Jordan Little Kids' Dri-FIT Sport Diamond Shorts
Best Seller
Jordan
Little Kids' Dri-FIT Sport Diamond Shorts
$40
Jordan
Jordan Big Kids' Jumpman Woven Play Shorts
Jordan
Big Kids' Jumpman Woven Play Shorts
$40
Jordan
Jordan Big Kids' World Tour Shorts
Jordan
Big Kids' World Tour Shorts
$45
Nike
Nike Big Kids' (Girls') Dri-FIT Softball Slider Shorts
Nike
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Softball Slider Shorts
$35
Jordan
Jordan Little Kids' Dri-FIT Diamond Shorts
Jordan
Little Kids' Dri-FIT Diamond Shorts
$40
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' HyperStrong Hardplate Shorts
Nike Pro
Big Kids' HyperStrong Hardplate Shorts
$70
Nike Multi
Nike Multi Big Kids' (Boys') Dri-FIT Training Shorts
Recycled Materials
Nike Multi
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Training Shorts
$30

See Price in Bag

Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Little Kids' Tempo Shorts
Nike Dri-FIT
Little Kids' Tempo Shorts
$24
Nike Sportswear Goal Mode
Nike Sportswear Goal Mode Toddler French Terry Shorts
Nike Sportswear Goal Mode
Toddler French Terry Shorts
$36
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT 2-in-1 Shorts
Best Seller
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 2-in-1 Shorts
$35
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Big Kids' (Boys') Shorts
Best Seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Big Kids' (Boys') Shorts
$70

See Price in Bag

Jordan Super Splash
Jordan Super Splash Big Kids' Tech Shorts
Jordan Super Splash
Big Kids' Tech Shorts
$55
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' Slider Shorts
Nike Pro
Big Kids' Slider Shorts
$30
USMNT Strike
USMNT Strike Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
Recycled Materials
USMNT Strike
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
$50
Nike Multi
Nike Multi Big Kids' (Boys') Dri-FIT Training Shorts
Recycled Materials
Nike Multi
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Training Shorts
$30
Jordan
Jordan Big Kids' Brooklyn Festival Cargo Shorts
Jordan
Big Kids' Brooklyn Festival Cargo Shorts
$45
Jordan
Jordan Little Kids' 23 Sport Shorts
Best Seller
Jordan
Little Kids' 23 Sport Shorts
$28
Jordan Sport
Jordan Sport Big Kids' Dri-FIT Bike Shorts
Jordan Sport
Big Kids' Dri-FIT Bike Shorts
$32
Jordan
Jordan Toddler Dri-FIT Diamond Sport Shorts
Jordan
Toddler Dri-FIT Diamond Sport Shorts
$40
Nike Pro
Nike Pro Little Kids' Dri-FIT 2-in-1 Shorts
Nike Pro
Little Kids' Dri-FIT 2-in-1 Shorts
$32
Nike DNA
Nike DNA Big Kids' (Boys') Dri-FIT Basketball Shorts
Recycled Materials
Nike DNA
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Basketball Shorts
$45
Nike Pro
Nike Pro Girls' Dri-FIT Training Capris
Recycled Materials
Nike Pro
Girls' Dri-FIT Training Capris
$48
Jordan Super Splash
Jordan Super Splash Little Kids' Tech Shorts
Jordan Super Splash
Little Kids' Tech Shorts
$50
Jordan
Jordan Big Kids' Dri-FIT Diamond Sport Shorts
Best Seller
Jordan
Big Kids' Dri-FIT Diamond Sport Shorts
$45
Jordan
Jordan Little Kids' Dri-FIT Sport Diamond Shorts
Best Seller
Jordan
Little Kids' Dri-FIT Sport Diamond Shorts
$40
Jordan
Jordan Big Kids' Jumpman Woven Play Shorts
Jordan
Big Kids' Jumpman Woven Play Shorts
$40
Jordan
Jordan Big Kids' World Tour Shorts
Jordan
Big Kids' World Tour Shorts
$45
Nike
Nike Big Kids' (Girls') Dri-FIT Softball Slider Shorts
Nike
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Softball Slider Shorts
$35
Jordan
Jordan Little Kids' Dri-FIT Diamond Shorts
Jordan
Little Kids' Dri-FIT Diamond Shorts
$40
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' HyperStrong Hardplate Shorts
Nike Pro
Big Kids' HyperStrong Hardplate Shorts
$70
Nike Multi
Nike Multi Big Kids' (Boys') Dri-FIT Training Shorts
Recycled Materials
Nike Multi
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Training Shorts
$30

See Price in Bag

Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Little Kids' Tempo Shorts
Nike Dri-FIT
Little Kids' Tempo Shorts
$24
Nike Sportswear Goal Mode
Nike Sportswear Goal Mode Toddler French Terry Shorts
Nike Sportswear Goal Mode
Toddler French Terry Shorts
$36
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT 2-in-1 Shorts
Best Seller
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 2-in-1 Shorts
$35
Nike Sportswear Tech Fleece