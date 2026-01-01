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Half Zip Hoodies and Pullovers

(17)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Men's Dri-FIT 1/2-Zip Top
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Men's Dri-FIT 1/2-Zip Top
$125

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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Men's Winterized Top
Nike Sportswear Club
Men's Winterized Top
24% off

Extra 20% w/ SUMMER

Nike Sportswear Phoenix Plush
Nike Sportswear Phoenix Plush Women's Slim Long-Sleeve Cozy Fleece 1/2-Zip Top
Nike Sportswear Phoenix Plush
Women's Slim Long-Sleeve Cozy Fleece 1/2-Zip Top
18% off
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' (Girls') 1/2-Zip Long-Sleeve Top
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' (Girls') 1/2-Zip Long-Sleeve Top
11% off

Extra 20% w/ SUMMER

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Women's Dri-FIT Oversized 1/2-Zip Top
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Women's Dri-FIT Oversized 1/2-Zip Top
19% off

Extra 20% w/ SUMMER

Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Men's Winterized Full-Zip Jacket
Nike Sportswear Club
Men's Winterized Full-Zip Jacket
25% off

Extra 20% w/ SUMMER

Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Women's 1/2-Zip Top
Recycled Materials
Nike ACG "Wolf Tree"
Women's 1/2-Zip Top
27% off

Extra 20% w/ SUMMER

Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Men's 1/2-Zip Sweatshirt
Nike Sportswear Tech Fleece
Men's 1/2-Zip Sweatshirt
$125

Extra 20% w/ SUMMER

Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Men's Therma-FIT Oversized 1/2-Zip Golf Top
Nike Fairway Fresh
Men's Therma-FIT Oversized 1/2-Zip Golf Top
$120
Nike Therma-FIT Victory
Nike Therma-FIT Victory Women's Long-Sleeve 1/2-Zip Golf Top
Nike Therma-FIT Victory
Women's Long-Sleeve 1/2-Zip Golf Top
$85

Extra 20% w/ SUMMER

New York Knicks Club Courtside
New York Knicks Club Courtside Men's Nike NBA 1/2-Zip Top
New York Knicks Club Courtside
Men's Nike NBA 1/2-Zip Top
$70
Boston Celtics Club Courtside
Boston Celtics Club Courtside Men's Nike NBA 1/2-Zip Top
Boston Celtics Club Courtside
Men's Nike NBA 1/2-Zip Top
$70
Golden State Warriors Club Courtside
Golden State Warriors Club Courtside Men's Nike NBA 1/2-Zip Top
Golden State Warriors Club Courtside
Men's Nike NBA 1/2-Zip Top
$70
Dallas Mavericks Club Courtside
Dallas Mavericks Club Courtside Men's Nike NBA 1/2-Zip Top
Dallas Mavericks Club Courtside
Men's Nike NBA 1/2-Zip Top
$70
Chicago Sky Club
Chicago Sky Club Men's Nike WNBA Half-Zip Top
Chicago Sky Club
Men's Nike WNBA Half-Zip Top
$70
New York Liberty Club
New York Liberty Club Men's Nike WNBA Half-Zip Top
New York Liberty Club
Men's Nike WNBA Half-Zip Top
$70
Japan National Baseball Team 2026 World Baseball Classic
Japan National Baseball Team 2026 World Baseball Classic Women's Nike Cropped 1/2-Zip Crew
Japan National Baseball Team 2026 World Baseball Classic
Women's Nike Cropped 1/2-Zip Crew
$95