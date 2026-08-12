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Big Kids Training & Gym Jackets & Vests

(5)
Nike MAVN
Nike MAVN Girls' Water-Repellent UV Woven Jacket
Recycled Materials
Nike MAVN
Girls' Water-Repellent UV Woven Jacket
$98
Nike Mavn
Nike Mavn Girls' STORM-FIT Vest
Just In
Nike Mavn
Girls' STORM-FIT Vest
$110
Nike Miler
Nike Miler Kids' Repel UV Training Jacket
Recycled Materials
Nike Miler
Kids' Repel UV Training Jacket
$55
Nike Stride
Nike Stride Kids' Repel UV Training Jacket
Recycled Materials
Nike Stride
Kids' Repel UV Training Jacket
$65

Extra 25% w/ DAYONE

Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Big Kids' Jacket
Recycled Materials
Nike x LEGO® Collection
Big Kids' Jacket
$130

Extra 25% w/ DAYONE