Big Girls Clothing

(977)
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Big Kids' Hooded Repel Jacket
+2
Best Seller
Nike Sportswear Windrunner
Big Kids' Hooded Repel Jacket
$68

See Price in Bag

Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' Woven Everyday Pants
Nike Sportswear Club
Big Kids' Woven Everyday Pants
$65
Nike Pro
Nike Pro Girls' Dri-FIT Tank Top
Recycled Materials
Nike Pro
Girls' Dri-FIT Tank Top
$48

See Price in Bag

Nike Pro
Nike Pro Girls' Dri-FIT 3" Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Girls' Dri-FIT 3" Shorts
$37

See Price in Bag

Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT Tank Top
+2
Best Seller
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Tank Top
24% off
Nike Pro
Nike Pro Girls' Shorts
+6
Recycled Materials
Nike Pro
Girls' Shorts
$27
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Big Kids' T-Shirt
12% off
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' French Terry Shorts
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' French Terry Shorts
20% off
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' T-Shirt
Nike Sportswear Club
Big Kids' T-Shirt
24% off
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' 4.5" Woven Shorts
+3
Best Seller
Nike Sportswear Club
Big Kids' 4.5" Woven Shorts
20% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' Dri-FIT Tracksuit
+4
Recycled Materials
Nike Sportswear
Big Kids' Dri-FIT Tracksuit
$62
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Short-Sleeve Jersey Dress
Recycled Materials
Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Short-Sleeve Jersey Dress
21% off
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT 2-in-1 Shorts
+5
Recycled Materials
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 2-in-1 Shorts
20% off
Nike MAVN
Nike MAVN Girls' Dri-FIT Knit Tank Top
+1
Recycled Materials
Nike MAVN
Girls' Dri-FIT Knit Tank Top
$40

See Price in Bag

Nike MAVN
Nike MAVN Girls' Dri-FIT High-Rise 7" Shorts
Nike MAVN
Girls' Dri-FIT High-Rise 7" Shorts
29% off
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Girls' Full-Zip Hoodie
Best Seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Girls' Full-Zip Hoodie
40% off
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Girls' Joggers
Nike Sportswear Tech Fleece
Girls' Joggers
37% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' T-Shirt
+15
Nike Sportswear
Big Kids' T-Shirt
Nike One
Nike One Big Kids' (Girls') Dri-FIT High-Waisted Woven Training Shorts
Recycled Materials
Nike One
Big Kids' (Girls') Dri-FIT High-Waisted Woven Training Shorts
15% off
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Oversized Sweatshirt
+7
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' Oversized Sweatshirt
22% off
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Loose Pants
+11
Recycled Materials
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' Loose Pants
30% off
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Big Kids' (Girls') Oversized 1/4-Zip Top
Nike Sportswear Studio Fleece
Big Kids' (Girls') Oversized 1/4-Zip Top
$45
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Big Kids' (Girls') French Terry Skirt
Nike Sportswear Studio Fleece
Big Kids' (Girls') French Terry Skirt
$35
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Big Kids' Full-Zip Hoodie
Nike Sportswear Tech Fleece
Big Kids' Full-Zip Hoodie
$105
Nike Mavn
Nike Mavn Girls' High-Waisted Leggings
Nike Mavn
Girls' High-Waisted Leggings
$80
Nike MAVN
Nike MAVN Girls' Dri-FIT 3" Mid-Rise Repel Running Shorts
+1
Recycled Materials
Nike MAVN
Girls' Dri-FIT 3" Mid-Rise Repel Running Shorts
$50

See Price in Bag

Nike Mavn
Nike Mavn Girls' High-Waisted Full-Length Leggings
Nike Mavn
Girls' High-Waisted Full-Length Leggings
$80
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Big Kids' (Girls') Dri-FIT Full-Zip Hoodie
+11
Nike Pro Fleece
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Full-Zip Hoodie
31% off
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Big Kids' (Girls') Dri-FIT Joggers
+9
Nike Pro Fleece
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Joggers
22% off
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' Cardigan
Nike Sportswear Club
Big Kids' Cardigan
$55
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Cargo Pants
+1
Best Seller
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' Cargo Pants
$50
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Big Kids' T-Shirt
12% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Woven Dance Jumpsuit
Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Woven Dance Jumpsuit
$100
Nike Legend
Nike Legend Big Kids' Dri-FIT T-Shirt
+3
Recycled Materials
Nike Legend
Big Kids' Dri-FIT T-Shirt
20% off
Nike Trophy23
Nike Trophy23 Big Kids' Dri-FIT Shorts
Nike Trophy23
Big Kids' Dri-FIT Shorts
25% off
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Ankle Socks (6 Pairs)
+5
Nike Everyday Elevated
Ankle Socks (6 Pairs)
16% off
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One Big Kids' (Girls') Leggings
Recycled Materials
Nike Dri-FIT One
Big Kids' (Girls') Leggings
40% off
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Tights
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Tights
25% off
Nike Tempo
Nike Tempo Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
+7
Just In
Nike Tempo
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
28% off
Nike One
Nike One Girls' Dri-FIT Flared Leggings
Recycled Materials
Nike One
Girls' Dri-FIT Flared Leggings
22% off
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Girls' Wide-Leg Pants
+2
Recycled Materials
Nike Sportswear Club Fleece
Girls' Wide-Leg Pants
29% off
Christian Pulisic USMNT 2026 Match Away
Christian Pulisic USMNT 2026 Match Away Big Kids' Nike Aero-FIT Soccer Jersey
+4
Christian Pulisic USMNT 2026 Match Away
Big Kids' Nike Aero-FIT Soccer Jersey
$190

Rep Your Favorite Player

Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Shorts
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Shorts
12% off
England x Palace
England x Palace Big Kids' Short-Sleeve Soccer Top
Recycled Materials
England x Palace
Big Kids' Short-Sleeve Soccer Top
$62
Kobe
Kobe Kids' Dri-FIT Max90 T-Shirt
Recycled Materials
Kobe
Kids' Dri-FIT Max90 T-Shirt
$40
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Girls' High-Waisted Leggings
Recycled Materials
Nike Sportswear Classic
Girls' High-Waisted Leggings
16% off
Nike United Academy
Nike United Academy Big Kids' (Girls') Dri-FIT Soccer Short-Sleeve Top
Recycled Materials
Nike United Academy
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Soccer Short-Sleeve Top
20% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Big Kids' T-Shirt
16% off
Nike Mavn
Nike Mavn Girls' High-Waisted Leggings
Nike Mavn
Girls' High-Waisted Leggings
$80
Nike MAVN
Nike MAVN Girls' Dri-FIT 3" Mid-Rise Repel Running Shorts
+1
Recycled Materials
Nike MAVN
Girls' Dri-FIT 3" Mid-Rise Repel Running Shorts
$50

See Price in Bag

Nike Mavn
Nike Mavn Girls' High-Waisted Full-Length Leggings
Nike Mavn
Girls' High-Waisted Full-Length Leggings
$80
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Big Kids' (Girls') Dri-FIT Full-Zip Hoodie
+11
Nike Pro Fleece
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Full-Zip Hoodie
31% off
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Big Kids' (Girls') Dri-FIT Joggers
+9
Nike Pro Fleece
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Joggers
22% off
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' Cardigan
Nike Sportswear Club
Big Kids' Cardigan
$55
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Cargo Pants
+1
Best Seller
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' Cargo Pants
$50
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Big Kids' T-Shirt
12% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Woven Dance Jumpsuit
Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Woven Dance Jumpsuit
$100
Nike Legend
Nike Legend Big Kids' Dri-FIT T-Shirt
+3
Recycled Materials
Nike Legend
Big Kids' Dri-FIT T-Shirt
20% off
Nike Trophy23
Nike Trophy23 Big Kids' Dri-FIT Shorts
Nike Trophy23
Big Kids' Dri-FIT Shorts
25% off
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Ankle Socks (6 Pairs)
+5
Nike Everyday Elevated
Ankle Socks (6 Pairs)
16% off
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One Big Kids' (Girls') Leggings
Recycled Materials
Nike Dri-FIT One
Big Kids' (Girls') Leggings
40% off
Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Tights
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Tights
25% off
Nike Tempo
Nike Tempo Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
+7
Just In
Nike Tempo
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
28% off
Nike One
Nike One Girls' Dri-FIT Flared Leggings
Recycled Materials
Nike One
Girls' Dri-FIT Flared Leggings
22% off
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Girls' Wide-Leg Pants
+2
Recycled Materials
Nike Sportswear Club Fleece
Girls' Wide-Leg Pants
29% off
Christian Pulisic USMNT 2026 Match Away
Christian Pulisic USMNT 2026 Match Away Big Kids' Nike Aero-FIT Soccer Jersey
+4
Christian Pulisic USMNT 2026 Match Away
Big Kids' Nike Aero-FIT Soccer Jersey
$190

Rep Your Favorite Player

Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Shorts
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Shorts
12% off
England x Palace
England x Palace Big Kids' Short-Sleeve Soccer Top
Recycled Materials
England x Palace
Big Kids' Short-Sleeve Soccer Top
$62
Kobe
Kobe Kids' Dri-FIT Max90 T-Shirt
Recycled Materials
Kobe
Kids' Dri-FIT Max90 T-Shirt
$40
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Girls' High-Waisted Leggings
Recycled Materials
Nike Sportswear Classic
Girls' High-Waisted Leggings
16% off
Nike United Academy
Nike United Academy Big Kids' (Girls') Dri-FIT Soccer Short-Sleeve Top
Recycled Materials
Nike United Academy
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Soccer Short-Sleeve Top
20% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Big Kids' T-Shirt
16% off