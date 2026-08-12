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Big Kids Jackets & Vests

Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Big Kids' Hooded Repel Jacket
+2
Best Seller
Nike Sportswear Windrunner
Big Kids' Hooded Repel Jacket
$68

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' Dri-FIT Tracksuit
+4
Recycled Materials
Nike Sportswear
Big Kids' Dri-FIT Tracksuit
$62
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Girls' Full-Zip Hoodie
Best Seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Girls' Full-Zip Hoodie
40% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' Therma-FIT Loose Puffer Jacket
Nike Sportswear
Big Kids' Therma-FIT Loose Puffer Jacket
$115
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Big Kids' Therma-FIT Loose-Fit Puffer Jacket
Best Seller
Nike Sportswear All Day Play
Big Kids' Therma-FIT Loose-Fit Puffer Jacket
$95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' Woven Jacket
Nike Sportswear
Big Kids' Woven Jacket
$80
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Big Kids' (Girls') Sweater Track Jacket
Recycled Materials
Nike Sportswear Collection
Big Kids' (Girls') Sweater Track Jacket
$80

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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Girls' Woven Track Jacket
Recycled Materials
Nike Sportswear Club
Girls' Woven Track Jacket
23% off
Nike Tech
Nike Tech Big Kids' (Boys') Woven Jacket
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Nike Tech
Big Kids' (Boys') Woven Jacket
$100

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Nike MAVN
Nike MAVN Girls' Water-Repellent UV Woven Jacket
Recycled Materials
Nike MAVN
Girls' Water-Repellent UV Woven Jacket
$98
Nike Mavn
Nike Mavn Girls' STORM-FIT Vest
Recycled Materials
Nike Mavn
Girls' STORM-FIT Vest
$110
Nike Miler
Nike Miler Kids' Repel UV Training Jacket
Recycled Materials
Nike Miler
Kids' Repel UV Training Jacket
$55
Nike Stride
Nike Stride Kids' Repel UV Training Jacket
Recycled Materials
Nike Stride
Kids' Repel UV Training Jacket
23% off
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Big Kids' Full-Zip Hooded Denim Jacket
Nike Sportswear Collection
Big Kids' Full-Zip Hooded Denim Jacket
$90
ACG
ACG Big Kids' Five Towers Jacket
ACG
Big Kids' Five Towers Jacket
$110
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Big Kids' Therma-FIT Loose-Fit Puffer Jacket
Recycled Materials
Nike Sportswear All Day Play
Big Kids' Therma-FIT Loose-Fit Puffer Jacket
$100
Nike MAVN
Nike MAVN Girls' Storm-FIT ADV Rain Jacket
Recycled Materials
Nike MAVN
Girls' Storm-FIT ADV Rain Jacket
36% off
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Big Kids' Therma-FIT Loose-Fit Full-Length Puffer Parka
Recycled Materials
Nike Sportswear All Day Play
Big Kids' Therma-FIT Loose-Fit Full-Length Puffer Parka
39% off
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Hooded Tracksuit
Best Seller
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' Hooded Tracksuit
$90
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' Woven Tracksuit
Recycled Materials
Nike Sportswear
Big Kids' Woven Tracksuit
23% off
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Big Kids' Full-Zip Hoodie
+7
Nike Sportswear Tech Fleece
Big Kids' Full-Zip Hoodie
$105
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' Repel Coaches' Jacket
Recycled Materials
Nike Sportswear Club
Big Kids' Repel Coaches' Jacket
28% off
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Big Kids' Therma-FIT Loose-Fit Mid-Length Puffer Jacket
Recycled Materials
Nike Sportswear All Day Play
Big Kids' Therma-FIT Loose-Fit Mid-Length Puffer Jacket
23% off
Jordan
Jordan Big Kids' Brooklyn Puffer
Jordan
Big Kids' Brooklyn Puffer
40% off
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Big Kids' Therma-FIT ADV Jacket
Recycled Materials
Nike ACG "Lava Flow"
Big Kids' Therma-FIT ADV Jacket
24% off
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Big Kids' Jacket
Recycled Materials
Nike x LEGO® Collection
Big Kids' Jacket
29% off
Nike Academy
Nike Academy Big Kids' Dri-FIT Soccer Tracksuit
Recycled Materials
Nike Academy
Big Kids' Dri-FIT Soccer Tracksuit
24% off
Jordan
Jordan Big Kids' Midweight Active Puffer Jacket
Just In
Jordan
Big Kids' Midweight Active Puffer Jacket
$135
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Jacket
Recycled Materials
Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Jacket
$68

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Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Big Kids' Hooded Repel Jacket
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Nike Sportswear Windrunner
Big Kids' Hooded Repel Jacket
35% off
Jordan
Jordan Big Kids' 3-In-1 System Jacket
Jordan
Big Kids' 3-In-1 System Jacket
36% off
Jordan
Jordan Big Kids' Colorblock Puffer Jacket
Just In
Jordan
Big Kids' Colorblock Puffer Jacket
$125
Nike Sportswear Swoosh
Nike Sportswear Swoosh Big Kids' (Girls') Therma-FIT Loose Down Puffer Vest
Recycled Materials
Nike Sportswear Swoosh
Big Kids' (Girls') Therma-FIT Loose Down Puffer Vest
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Jacket
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Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Jacket
42% off
Jordan
Jordan Big Kids' Essential Draft Jacket
Jordan
Big Kids' Essential Draft Jacket
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Norway
Norway Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Anthem Jacket
Recycled Materials
Norway
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Anthem Jacket
35% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Knit Track Jacket
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Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Knit Track Jacket
15% off
FFF Tech
FFF Tech Big Kids' (Boys') Nike Soccer Full-Zip Jacket
FFF Tech
Big Kids' (Boys') Nike Soccer Full-Zip Jacket
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Woven Jacket
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Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Woven Jacket
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Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Big Kids' (Boys') Full-Zip Top
Nike Sportswear Tech Woven
Big Kids' (Boys') Full-Zip Top
34% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' Tracksuit
Recycled Materials
Nike Sportswear
Big Kids' Tracksuit
33% off
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Tracksuit
Recycled Materials
Brazil Academy Pro
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Tracksuit
14% off
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Big Kids' Basketball Jacket
Nike x LEGO® Collection
Big Kids' Basketball Jacket
38% off
Korea
Korea Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Anthem Jacket
Recycled Materials
Korea
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Anthem Jacket
14% off
FFF
FFF Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Anthem Jacket
Just In
FFF
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Anthem Jacket
$100
Nike Sportswear Collection Windrunner
Nike Sportswear Collection Windrunner Big Kids' Denim Jacket
Nike Sportswear Collection Windrunner
Big Kids' Denim Jacket
37% off
Nigeria
Nigeria Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Anthem Jacket
Just In
Nigeria
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Anthem Jacket
$100
Jordan
Jordan Big Kids' Essential Draft Jacket
Jordan
Big Kids' Essential Draft Jacket
$95