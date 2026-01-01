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Back to School Shorts

Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Men's Sport Shorts
Nike Sportswear Club
Men's Sport Shorts
$55
Nike Sportswear
Nike Sportswear Women's Mid-Rise Poly-Knit Track Shorts
Recycled Materials
Nike Sportswear
Women's Mid-Rise Poly-Knit Track Shorts
$55
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Men's Dri-FIT ADV 2" Brief-Lined Running Shorts
Recycled Materials
Nike AeroSwift
Men's Dri-FIT ADV 2" Brief-Lined Running Shorts
$95
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Women's Dri-FIT ADV Mid-Rise 3" Brief-Lined Running Shorts
Best Seller
Nike AeroSwift
Women's Dri-FIT ADV Mid-Rise 3" Brief-Lined Running Shorts
$85
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Women's Dri-FIT Mid-Rise Loose 4" Shorts
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Women's Dri-FIT Mid-Rise Loose 4" Shorts
$75

See Price in Bag

USMNT 2026 Stadium Away
USMNT 2026 Stadium Away Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
Recycled Materials
USMNT 2026 Stadium Away
Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
$60
Nike Miler
Nike Miler Men's Dri-FIT 7" Brief-Lined Running Shorts
Recycled Materials
Nike Miler
Men's Dri-FIT 7" Brief-Lined Running Shorts
$42

See Price in Bag

Nike One
Nike One Women's High-Waisted 5" Biker Shorts
Best Seller
Nike One
Women's High-Waisted 5" Biker Shorts
$47
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Men's Dri-FIT 6" Shorts
Recycled Materials
Nike 24.7 PerfectStretch
Men's Dri-FIT 6" Shorts
$100

See Price in Bag

Nike DNA
Nike DNA Big Kids' 5" Basketball Shorts
Best Seller
Nike DNA
Big Kids' 5" Basketball Shorts
$40
Nike Pro Training
Nike Pro Training Men's Dri-FIT 6" Shorts
Recycled Materials
Nike Pro Training
Men's Dri-FIT 6" Shorts
$65
Nike Golf Club
Nike Golf Club Women's Dri-FIT Golf Shorts
Recycled Materials
Nike Golf Club
Women's Dri-FIT Golf Shorts
$85

See Price in Bag

Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' Woven Cargo Shorts
Best Seller
Nike Sportswear Club
Big Kids' Woven Cargo Shorts
$45
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Men's Utility Shorts
Nike Sportswear Club
Men's Utility Shorts
$60
Nike Sportswear
Nike Sportswear Women's Mid-Rise Skort
Nike Sportswear
Women's Mid-Rise Skort
$65

See Price in Bag

Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Men's Dri-FIT 8" Basketball Shorts
Recycled Materials
Nike DNA Academy
Men's Dri-FIT 8" Basketball Shorts
$37
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Women's Shorts
Best Seller
Jordan Brooklyn Fleece
Women's Shorts
18% off
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Men's Shorts
Best Seller
Jordan Brooklyn Fleece
Men's Shorts
$50

See Price in Bag

Nike Pro Training
Nike Pro Training Men's Dri-FIT ADV 6" Shorts
Nike Pro Training
Men's Dri-FIT ADV 6" Shorts
$95

See Price in Bag

Nike Unlimited
Nike Unlimited Men's Dri-FIT 7" 2-in-1 Versatile Shorts
Recycled Materials
Nike Unlimited
Men's Dri-FIT 7" 2-in-1 Versatile Shorts
$75
Nike Fast
Nike Fast Men's Dri-FIT Brief-Lined Running 1/2-Length Tights
Recycled Materials
Nike Fast
Men's Dri-FIT Brief-Lined Running 1/2-Length Tights
$45
Nike Club
Nike Club Men's French Terry Flow Shorts
Best Seller
Nike Club
Men's French Terry Flow Shorts
$50
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Girls' Shorts (Extended Size)
Recycled Materials
Nike Pro Leak Protection: Period
Girls' Shorts (Extended Size)
37% off
Nike Velocity
Nike Velocity Men's Dri-FIT Golf Shorts
Best Seller
Nike Velocity
Men's Dri-FIT Golf Shorts
$70