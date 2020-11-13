擺脫壓力進食的簡單好方法

星期五深夜，你度過了辛苦的一週。工作缺乏效率，你對家人發脾氣，健身的效果也不好。你已經吃過晚餐，但仍打開了特大包的洋芋片 (或是一盒餅乾、一瓶葡萄酒，甚至全部一起)，結果意識過來時，整包的洋芋片已經沒了。
洛杉磯認知行為治療師兼《終結情緒化進食》作者 Jennifer Taitz 心理學博士表示，當你受到情緒引動，而非出於生理饑餓的暗示而吃東西，這就是典型的情緒化進食。Taitz 說：「當這樣的情況發生時，我們會吃得比平常還多，而且會吃我們平常可能會選擇不吃的食物。」
Precision Nutrition 課程總監 Krista Scott-Dixon 博士表示，悲傷、擔憂、無聊，這些感受可能都和情緒化進食有關，不過情緒化進食的原因並不總是負面的。你可以和家人一起享用感恩節晚餐，而且儘管已經飽足，還是會來一塊祖母的南瓜派，因為你很享受其中的懷舊之情。Scott-Dixon 說，即使這嚴格來說算是情緒化進食，但這未必會造成問題。如果覺得值得，一次性的放縱可能無傷大雅。
悲傷、擔憂、無聊，這些感受可能都和情緒化進食有關，不過情緒化進食的原因並不總是負面的。
Precision Nutrition 課程總監 Krista Scott-Dixon 博士
如果經常用吃來逃避或壓抑感受，這可能會為你帶來麻煩。Taitz 和 Scott-Dixon 都表示，壓力是最容易引發這種狀況的情緒。尤其是當你無法取得自己特有的抒壓管道時 (比如當你無法再和朋友一起看比賽，或是你星期天早晨最愛的瑜伽課被取消)。Taitz 說，想逃避現實時，食物是即時且容易取得的方法，但吃完後，你可能又會開始感到壓力……而且也會因為吃完整袋洋芋片而對自己生氣。
吃得很撐和罪惡感並不是唯二的問題。長期以食物作為慰藉可能會導致多餘的體重增加。Scott-Dixon 表示，覺得無法控制自己的飲食可能還會帶來骨牌效應，讓你更缺乏動力去維持一貫的健身例行訓練或固定的睡眠週期。
好消息是，你可以避免開始或停止這樣的惡性循環。以下是解決方法。