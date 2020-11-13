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什麼是情緒化進食，要如何停止？

星期五深夜，你度過了辛苦的一週。工作缺乏效率，你對家人發脾氣，健身的效果也不好。你已經吃過晚餐，但仍打開了特大包的洋芋片 (或是一盒餅乾、一瓶葡萄酒，甚至全部一起)，結果意識過來時，整包的洋芋片已經沒了。

擺脫壓力進食的簡單好方法

洛杉磯認知行為治療師兼《終結情緒化進食》作者 Jennifer Taitz 心理學博士表示，當你受到情緒引動，而非出於生理饑餓的暗示而吃東西，這就是典型的情緒化進食。Taitz 說：「當這樣的情況發生時，我們會吃得比平常還多，而且會吃我們平常可能會選擇不吃的食物。」

Precision Nutrition 課程總監 Krista Scott-Dixon 博士表示，悲傷、擔憂、無聊，這些感受可能都和情緒化進食有關，不過情緒化進食的原因並不總是負面的。你可以和家人一起享用感恩節晚餐，而且儘管已經飽足，還是會來一塊祖母的南瓜派，因為你很享受其中的懷舊之情。Scott-Dixon 說，即使這嚴格來說算是情緒化進食，但這未必會造成問題。如果覺得值得，一次性的放縱可能無傷大雅。

悲傷、擔憂、無聊，這些感受可能都和情緒化進食有關，不過情緒化進食的原因並不總是負面的。

Precision Nutrition 課程總監 Krista Scott-Dixon 博士

如果經常用吃來逃避或壓抑感受，這可能會為你帶來麻煩。Taitz 和 Scott-Dixon 都表示，壓力是最容易引發這種狀況的情緒。尤其是當你無法取得自己特有的抒壓管道時 (比如當你無法再和朋友一起看比賽，或是你星期天早晨最愛的瑜伽課被取消)。Taitz 說，想逃避現實時，食物是即時且容易取得的方法，但吃完後，你可能又會開始感到壓力……而且也會因為吃完整袋洋芋片而對自己生氣。

吃得很撐和罪惡感並不是唯二的問題。長期以食物作為慰藉可能會導致多餘的體重增加。Scott-Dixon 表示，覺得無法控制自己的飲食可能還會帶來骨牌效應，讓你更缺乏動力去維持一貫的健身例行訓練或固定的睡眠週期。

擺脫壓力進食的簡單好方法

好消息是，你可以避免開始或停止這樣的惡性循環。以下是解決方法。

  1. 練習暫停的藝術
     Scott-Dixon 建議，在你開始狂吃零食或大餐之前，或甚至是已經開始吃，並即將咬下另一口時，可以問問自己「為何我要吃這個？」是因為你真的餓了嗎？Scott-Dixon 說，這簡單的確認程序可讓你重新取回控制權，而且讓你比較不會在不需要或不想要時進食。另一方面，根據《營養學》(Nutrients) 期刊新近發布的一項研究顯示，想吃什麼就吃什麼會讓人更有可能情緒化進食、暴飲暴食，並選擇脂肪和糖分較高的食物。
  2. 準備更好的選項
     Taitz 說：「想想還有什麼其他的活動可以為你帶來活力，而且不會讓你陷入低潮：津津有味地讀最愛作者的書、打電話給朋友，或是做引導式冥想。」她稱這為「安撫組合多元化」策略。寫下你的清單，然後釘在廚房裡。

    Taitz 建議，在特別想吃東西時，可更進一步地快速寫下不同事物的利與弊，例如聽你最愛的播客，和吞下一品脫的巧克力冰淇淋。她說：「對冰淇淋說不，不代表對樂趣說不，而是為了讓自己狀態良好，能夠注意到這點的話，會很有幫助。」
  3. 在饑餓時均衡飲食
     Scott-Dixon 說，選擇美味且營養豐富的食物，就比較不會失去控制。她表示：「加工較少的天然食品，例如精益蛋白質、水果和蔬菜，以及高纖維的碳水化合物，都會在體內創造出一種較不容易情緒化進食的化學環境。」「這是因為營養豐富的食物有助調節情緒，讓你不會因血糖忽高忽低而恐慌。
  4. 以睡眠為優先
     芬蘭 2020 年 3 月的一篇評論文章指出，睡眠時間六小時以下會促進情緒化進食的發生，對於這點，各位應該不感到意外。該研究的主要作者，同時也是赫爾辛基大學社會研究系講師的 Hanna Konttinen 博士表示，充足的睡眠會讓你有足夠的腦力去做出令自己感受良好的優良決定。此外，她也表示，良好的休息可幫助你維持好心情，因此也較不會讓你歷經第一時間可能會尋求食物作為慰藉的情緒。
  5. 不要將愛自己和放縱混為一談
     壓力大時，尤其是當事情超出你的控制時，讓自己停下來喘口氣會很有幫助。但 Taitz 也告誡，這樣的自我疼惜並不表示你可以對自己說：「人生好艱苦，所以我吃什麼都沒關係。」你反而應該用這類的話來為自己打氣：「我知道自己可以應付這個局面，不需要縱情於食物中。」Taitz 解釋：「對自己寬容就像是扮演一位好教練：知道你的能力範圍，而且會激勵你做到最好，而不是說『管他的』。」
  6. 讓慾望慢慢消失
    要吃什麼，你可以自己選擇，有時請記得，其實只要離開廚房就好。Taitz 說：「慾望出現時，人們常會心想：『情況要變糟了。我看我最好現在趕快屈服，不然再拖下去，可能會吃下三倍的食物。』但慾望就像海浪一樣起起伏伏，如果你能靜靜地等待，以觀察取代批判的話，慾望很可能就會消逝。」

    選擇在真正饑餓時進食而非情緒性暴食還有一項額外的好處：你更能真正享受餐點。而那種快樂、得到滋養的感受才是食物應為你帶來的感受，不論是在進食的過程中，還是享用完食物後都是如此。
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