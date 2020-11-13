擺脫壓力進食的簡單好方法

如果經常用吃來逃避或壓抑感受，這可能會為你帶來麻煩。Taitz 和 Scott-Dixon 都表示，壓力是最容易引發這種狀況的情緒。尤其是當你無法取得自己特有的抒壓管道時 (比如當你無法再和朋友一起看比賽，或是你星期天早晨最愛的瑜伽課被取消)。Taitz 說，想逃避現實時，食物是即時且容易取得的方法，但吃完後，你可能又會開始感到壓力……而且也會因為吃完整袋洋芋片而對自己生氣。



吃得很撐和罪惡感並不是唯二的問題。長期以食物作為慰藉可能會導致多餘的體重增加。Scott-Dixon 表示，覺得無法控制自己的飲食可能還會帶來骨牌效應，讓你更缺乏動力去維持一貫的健身例行訓練或固定的睡眠週期。