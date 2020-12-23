像營養師一樣閱讀食物標籤

01. 閱讀包裝正面。

包裝盒或包裝袋的正面就像廣告一樣，不僅提供商品資訊，也是公司用以說服消費者購買的途徑。包裝上的許多陳述 (如「有機」和「良好來源」) 都有嚴格的定義，且受到嚴格規範，而有些用語，像是「天然」或「採用真正的某某食材製成」，則很容易誤導我們。



這類標榜性的內容自然會影響我們對產品健康程度的看法。然而，《Journal of Public Policy & Marketing》的一份報告指出，包裝上宣稱的內容即便屬實，也未必等於營養品質。舉例來說，食物可能真的是低脂或無麩質，但攝取這類食物是否真的對你有益，還是要諮詢醫師或營養師。此外，閱讀以下段落後，你就會知道這類食物可能還是有些不太妙的地方。



研究人員口中有一種現象叫作「健康光環」，意思是認為產品宣稱的健康效益會對自己有益。事實上，Maciel 指出：「食物標榜的好處越多，越要提高警覺。以菠菜為例，根本不需要太多宣傳手法，你就會買回家，因為菠菜本身就是最好的招牌。」



02. 多方查證包裝宣稱的效果。

舉例來說，如果包裝上宣稱含有纖維，就查看營養標示，瞭解食物含有多少公克的纖維。Maciel 表示，在美國若說產品是某成分的「良好來源」，就代表此產品必須至少含有每日建議攝取量的 10% (以纖維為例，是 2.5 至 3 公克)，至於「大」量或「富含」則要達到 20% (也就是 5 公克以上)。



接著要透過成分表，查看纖維的來源是否天然，例如全穀物、豆類或蔬果，又或者有加入較難辨別的來源，像是洋車前子或纖維素，來提高纖維含量。同樣地，也要查看蛋白質的含量，尋找全食和真食，譬如我們要吃豌豆，而不是豌豆分離蛋白。Maciel 說；「越是原始天然狀態的食物，通常營養密度越高，卡路里越低，對我們也越有益。」



看到任何營養標榜，都要如此查證。如果包裝其他部分所呈現的資訊，和包裝正面所宣稱的內容相去不遠，就繼續研究下去，如果差異很大，那就可以把產品放回架上，因為這間公司可能是基於某種原因要誤導我們。