專家教你 5 個控制嘴饞的秘訣

01. 盡可能均衡飲食。



若頻繁面臨嘴饞的誘惑，通常代表我們的身體在傳達這樣的訊息：「我覺得我現在的需求沒有得到滿足。」如果發生這樣的情況，請花點時間和自己真實對談，以釐清內心的感受。Haysbert 表示，你可能正在歷經重大的營養缺口，因此會誘騙身體相信自己超級需要這種或那種食物才能生存。可聚焦在碳水化合物、健康油脂和蛋白質的均衡飲食上，大多數正餐以原型食物為主，或是盡量減少加工食品的攝取。如果你仍因不斷受到美食誘惑而苦苦掙扎著，亦可考慮諮詢營養師。



02. 更充足的睡眠。



Scott-Dixon 表示，睡眠是新陳代謝的主要調節機制。根據部分研究指出，睡眠不足會使貪食的享樂主義系統變得更活躍，更會促使你進食，而且有時還會過食。請以適量的睡眠為目標 (專家一致認為至少要睡滿 7 小時)，讓新陳代謝系統持續運作，並減少嘴饞的可能。



03. 勿在嘴饞時只顧著選擇替代食物。



如果你曾為了抵抗想吃洋芋片的渴望，先選擇蔬菜條，再吃蝴蝶餅，最後卻向洋芋片妥協，你就知道若當初直接拿起洋芋片來吃，就能為自己減少一些壓力和熱量。Haysbert 說，這種情況經常發生，因為你在大腦追求獎勵時進食。如果直接選擇你一直渴求的食物，便能避免這樣的惡性循環，但請搭配以下步驟進行……





04. 坦然面對自己。



這整個想要和喜歡的系統是如何運作的？若要掌握這樣的系統，你必須對自己真正心花怒放的食物超級誠實才能切中要點。Scott-Dixon 表示，為了達到這個目標，請先放慢速度，充分品嚐自己正在食用的食物，並即時評估這是否符合你的高度期望。請試著評分：若以 5 分為滿分，這是 4 分還是 5 分，或是接近 2 分或 3 分？如果是後者，請將剩下的食物放下，然後繼續完成手邊其他的事 (並為未來記住當下的感受)。如果是前者，那太棒了，請好好享受每一口。Haysbert 表示，請記住，這是完全符合人性且自愛的行為，因為人人都愛享受美味的食物。





05. 擴展飲食範圍。



說到這裡，用大量的規則或禁忌食物來限制自己，以及對吃下的所有食物都緊張兮兮，只會讓你感到既不人性化也不夠愛自己，Haysbert 表示，這還可能導致嘴饞更常發生。她解釋，當我們的飲食更多元，嘴饞便較不會頻繁發生，因為我們的身體可從各種食物來源取得令人滿足的多種營養素。她也補充說明，渴求我們認為自己「不能吃」的食物是很正常的。Haysbert 建議，可將焦點轉移至你能食用的所有食物 (想想「有滿滿蔬菜和蛋白質的穀物沙拉」，而不是「一份蛋白質和兩份配菜」)，並嘗試搭配適合個人的新食物，藉此讓自己的選擇更豐富。



為了確保你真的理解「多元飲食」的概念，在此必須強調，這並不是叫你一口氣吃下巧克力、冰淇淋、薯條、披薩和餅乾。儘管如果你真這麼做了，隨之而來的肚子痛可能會讓你再也不會渴求這些食物了……