專家教你 5 個控制嘴饞的秘訣

指導
像專業人士般克服嘴饞
本文並非叫你放棄各種鹹甜食物，而是建議你如何即時對抗誘惑，並刻意地選擇妥協 (或拒絕) 面對嘴饞的自己。
1. 巧克力
2. 冰淇淋
3. 薯條
4. 披薩
5. 餅乾
如果你光看到這份清單就流口水且肚子咕嚕直叫，那你就太好懂了。最新研究指出，這些是最常見的嘴饞食物。
但嘴饞究竟是什麼且源自於何處？ 就讓我們來一窺箇中難以捉摸的細節。
瞭解內在慾望
簡單來說，嘴饞指的是突然間想吃某樣食物，或是揮之不去的飲食需求，經常是極大量的需求，而且通常是你的私人教練/指導員/醫師可能會皺眉的食物。合格營養顧問兼合格自然美食廚師 Katherine Haysbert 表示，嘴饞經常發生於飢餓時，因此是在你的血糖和活力低落時，處方就是衝動飲食。但嘴饞也可能在飽足時來襲。(你是否曾在大口吞下湯、沙拉和三明治的套餐後，還嗑了一大塊的巧克力片餅乾？相信你應該有類似的經驗。)
向嘴饞妥協可能會讓自己感到失控，因為在某種程度上確實是如此。我們的身體具有享樂，或者說喜歡尋歡作樂的系統。Precision Nutrition 課程總監 Krista Scott-Dixon 博士解釋，這樣的系統會基於某種特定食物可能會帶來的「獎勵」機制，隨著食慾去主導你的飲食決策。
「嘴饞經常發生於飢餓時，因此是在你的血糖和活力低落時，處方就是衝動飲食。」
Katherine Haysbert
合格營養顧問
儘管嘴饞可能深植於需要滋養的生理需求 (例如不吃早餐，幾小時後看到多層的三明治就會流口水)，但大多數的嘴饞也和心理因素相關，即 Scott-Dixon 博士所謂的「情緒麻醉」，或者說是某些食物可以提供的慰藉。當然，換句話說，餅乾之所以令你心醉神迷，那是因為這同時也讓你回想起兒時烘焙餅乾的時光，帶給你懷念的甜蜜感。
為何嘴饞時會想吃垃圾食物
想知道平時吃得很健康的你，為何嘴饞時似乎從來不會渴望吃進胡蘿蔔或杏仁？
(如果你會，那就太令人佩服了。) Haysbert 說，除了療癒身心的因素外，我們也經常會在體內失衡時開始嘴饞 (基本上是平衡問題)，因此往往會尋求富含碳水化合物的食物來快速補充能量。但如果你曾快速吃完一大塊糖果或一籃薯條，不久後卻又回到又餓又怒的狀態，你就知道這樣的能量補充是無法持久的。
Scott-Dixon 表示，更重要的是，在「想要」和「喜歡」之間的衝突下，這可能會帶給你罪惡感。有時你會想吃某種食物，但當你吃了那項食物，卻未能達到你的預期，於是你的大腦便不會將那樣的獎勵視為獎勵。唯有避開「想要」和「喜歡」之間的衝突，才能在向嘴饞妥協時感覺較良好而非亂糟糟。
若要參考相關訣竅，以及其他專家背書的「飲食情緒」管理建議，請繼續閱讀下去。
01. 盡可能均衡飲食。
若頻繁面臨嘴饞的誘惑，通常代表我們的身體在傳達這樣的訊息：「我覺得我現在的需求沒有得到滿足。」如果發生這樣的情況，請花點時間和自己真實對談，以釐清內心的感受。Haysbert 表示，你可能正在歷經重大的營養缺口，因此會誘騙身體相信自己超級需要這種或那種食物才能生存。可聚焦在碳水化合物、健康油脂和蛋白質的均衡飲食上，大多數正餐以原型食物為主，或是盡量減少加工食品的攝取。如果你仍因不斷受到美食誘惑而苦苦掙扎著，亦可考慮諮詢營養師。
02. 更充足的睡眠。
Scott-Dixon 表示，睡眠是新陳代謝的主要調節機制。根據部分研究指出，睡眠不足會使貪食的享樂主義系統變得更活躍，更會促使你進食，而且有時還會過食。請以適量的睡眠為目標 (專家一致認為至少要睡滿 7 小時)，讓新陳代謝系統持續運作，並減少嘴饞的可能。
03. 勿在嘴饞時只顧著選擇替代食物。
如果你曾為了抵抗想吃洋芋片的渴望，先選擇蔬菜條，再吃蝴蝶餅，最後卻向洋芋片妥協，你就知道若當初直接拿起洋芋片來吃，就能為自己減少一些壓力和熱量。Haysbert 說，這種情況經常發生，因為你在大腦追求獎勵時進食。如果直接選擇你一直渴求的食物，便能避免這樣的惡性循環，但請搭配以下步驟進行……
04. 坦然面對自己。
這整個想要和喜歡的系統是如何運作的？若要掌握這樣的系統，你必須對自己真正心花怒放的食物超級誠實才能切中要點。Scott-Dixon 表示，為了達到這個目標，請先放慢速度，充分品嚐自己正在食用的食物，並即時評估這是否符合你的高度期望。請試著評分：若以 5 分為滿分，這是 4 分還是 5 分，或是接近 2 分或 3 分？如果是後者，請將剩下的食物放下，然後繼續完成手邊其他的事 (並為未來記住當下的感受)。如果是前者，那太棒了，請好好享受每一口。Haysbert 表示，請記住，這是完全符合人性且自愛的行為，因為人人都愛享受美味的食物。
05. 擴展飲食範圍。
說到這裡，用大量的規則或禁忌食物來限制自己，以及對吃下的所有食物都緊張兮兮，只會讓你感到既不人性化也不夠愛自己，Haysbert 表示，這還可能導致嘴饞更常發生。她解釋，當我們的飲食更多元，嘴饞便較不會頻繁發生，因為我們的身體可從各種食物來源取得令人滿足的多種營養素。她也補充說明，渴求我們認為自己「不能吃」的食物是很正常的。Haysbert 建議，可將焦點轉移至你能食用的所有食物 (想想「有滿滿蔬菜和蛋白質的穀物沙拉」，而不是「一份蛋白質和兩份配菜」)，並嘗試搭配適合個人的新食物，藉此讓自己的選擇更豐富。
為了確保你真的理解「多元飲食」的概念，在此必須強調，這並不是叫你一口氣吃下巧克力、冰淇淋、薯條、披薩和餅乾。儘管如果你真這麼做了，隨之而來的肚子痛可能會讓你再也不會渴求這些食物了……
文字：Brooke Slade
插圖：Davide Bonazzi