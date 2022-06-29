專家教你 5 個控制嘴饞的秘訣

簡單來說，嘴饞指的是突然間想吃某樣食物，或是揮之不去的飲食需求；這經常是極大量的需求，而且是私人教練/指導員/醫師可能會皺眉的食物。合格營養顧問兼合格自然飲食廚師 Katherine Haysbert 表示，嘴饞經常發生在飢餓時，這時常因血糖和活力偏低，而想衝動飲食。不過，嘴饞也可能在飽足時來襲 (你是否曾在大口吞下湯、沙拉和三明治的套餐後，還嗑了一大塊的巧克力片餅乾？相信你應該有類似的經驗)。



向嘴饞妥協可能會讓人覺得無法控制自己，因為在某種程度上確實是如此。我們的身體具有享樂，或者說喜歡尋歡作樂的機制。Precision Nutrition 課程總監 Krista Scott-Dixon 博士解釋，這樣的機制會基於食物可能帶來的「獎勵」，隨著食慾主導你的飲食決策。



儘管嘴饞可能源於攝取營養的生理需求 (例如不吃早餐，幾小時後看到多層的三明治就會流口水)，但大多數的嘴饞也和心理因素相關，即 Scott-Dixon 博士所謂的「情緒麻醉」，或者說是某些食物帶來的慰藉。當然，換句話說，餅乾之所以令你心醉神迷，是因為這同時讓你想起兒時烘焙餅乾的時光，帶給你懷念的甜蜜感。