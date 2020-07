運用直覺飲食法享受食物

反對節食、曾發起相關運動,並寫下《Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating》(反節食:透過直覺飲食法找回時間、財富、健康與快樂) 一書的合格營養師 Christy Harrison 告訴我們:「奉行直覺式飲食的人仰賴並遵從飢餓感,在飲食的選擇上不帶有絲毫自責,並崇尚美食享樂主義。」



基本上,直覺飲食者對於吃什麼、吃多少和什麼時候吃,可說是百無禁忌。



也許聽起來有些失序,但是 Harrison 要我們別忘了,餓了就吃是人類與生俱來的本能。就像做出標準的深蹲動作或腹式深呼吸一樣,你天生就是直覺飲食高手。Harrison 補充說道:「我們舉嬰兒為例,他們哪個不是餓了就來者不拒,滿足了就把食物推開。」



然而這種天性卻被 Harrison 口中的「節食文化」壓抑,總有個聲音告訴你「應該吃這個,不應該吃那個」。



她指出:「節食文化將瘦身奉為圭臬,並與健康和美德畫上等號;甚至鼓吹減重、力推或貶損特定食物,更歧視不符合這種健康標準的人,大尺碼族群尤其深受其害。」