運用直覺飲食法享受食物

想像一下，你的營養攝取方式擁有十足的彈性：你可以想吃就吃，葷素不忌，而且吃得理所當然。其實這正是直覺飲食法的大前提。

反對節食、曾發起相關運動，並寫下《Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating》(反節食：透過直覺飲食法找回時間、財富、健康與快樂) 一書的合格營養師 Christy Harrison 告訴我們：「奉行直覺式飲食的人仰賴並遵從飢餓感，在飲食的選擇上不帶有絲毫自責，並崇尚美食享樂主義。」

基本上，直覺飲食者對於吃多少、吃什麼和什麼時候吃，可說是百無禁忌。

也許聽起來有些失序 (或不真實)，但是 Harrison 要我們別忘了，餓了就吃是人類與生俱來的本能。就像做出標準的深蹲動作或腹式深呼吸一樣，你天生就是直覺飲食高手。她補充說道：「我們舉嬰兒為例，他們哪個不是餓了就來者不拒，滿足了就把食物推開。」

然而這種天性卻被 Harrison 口中的「節食文化」壓抑，總有個聲音告訴你「應該吃這個，不應該吃那個」。

她指出：「節食文化將瘦身奉為圭臬，並與健康和美德畫上等號；甚至鼓吹減重、力推或貶損特定食物，更歧視不符合這種健康標準的人，大尺碼族群尤其深受其害。」