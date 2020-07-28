運用直覺飲食法享受食物

節食文化已超越減重風潮的範疇，深深影響了我們在詮釋健康飲食時所用的語言。Harriso 繼續闡述：「『吃得天然』或『避免加工食品』聽起來雖然合理，但字裡行間仍掩蓋不了節食文化的影子。」



有人覺得聽話照做會剝奪進食的樂趣，也有人因此暴飲暴食或成了健康飲食偏執狂。Harrison 指出：「你會不停自問『這有經過加工嗎？這夠天然嗎？』這種思想既負面又絕望，很容易讓人因為沒有『做對』而否定自己。」



目前已有研究證實她的觀點，指出節食與限制飲食都會導致一個結果：體重增加。(在 2007 年加州大學洛杉磯分校發表的一篇重要文章中，研究人員回顧了 31 項與節食有關的長期研究，結果發現無論節食方法為何，大多數的受試者不僅復胖，有些人的健康狀況甚至並未改善。) Harrison 提出合理的解釋：對於特定食物越是限制，就越是瘋狂想吃。而一旦破戒，生理和心理也就更加渴望越軌。



直覺性飲食法一把拋開戒律，將主控權還給自己。



開始時，請把注意力擺在是否想吃及想吃什麼這兩件事上面。Harrison 建議，進食過程中，一有飽足感就立即停止，並在餐後想想，下次該吃些什麼更容易感到滿足。你可能會發現，午餐若以洋芋片取代三明治，很容易在吃完一小時後餓肚子；你也可能發現吃洋芋片能抑制對你對鹽份的欲望，讓你在下一次用餐或點心時間不致失控。



此時此刻，你也許會認定「唯一能滿足我的只有洋芋片和蛋糕。」Harrison 承認，大多數人都會經歷一段全面解禁的蜜月期。她表示：「你曾經克制自己不許吃的食物，如今變得格外誘人，畢竟你曾將此視為『垃圾食物』。對垃圾食物的渴望即使無法全然消退，但終究會因為你對其他食物的渴望而淡化比重。」有時，你仍會想來點洋芋片或蛋糕，其實無可厚非，畢竟有時你也會想吃水果或蔬菜。



Harrison 說，飲食均衡了，身體自然就會健康。這種情況很像在嬰兒時期，你會自發性地攝取營養，吃足身體需要的份量。唯一不同的就是，現在的你還多了點樂趣。