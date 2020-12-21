睡眠對免疫系統的影響

01. 盡情揮汗。

Schneider 博士表示，運動是促進高品質睡眠的最佳方法，原因有二：第一，能讓你更容易入睡，尤其是若你在當天稍早的時間做了運動；第二，有助於促進具有恢復效果的深眠。可以和美國心臟學會所建議的一樣，將目標設定在每星期做 150 分鐘以上的中強度有氧運動，以及每週至少兩天的肌力訓練。不過，要確保不要過度，因為有些研究指出過度訓練會引起發炎，而這樣其實會讓免疫細胞無法專心應付各種入侵者。



02. 減少酒精的攝取。

睡前喝一杯或許有助於入睡，但之後晚上可能就會賠上睡眠品質。研究顯示，酒精能啟動和休息 (而非睡眠) 相關的大腦模式，抑制真正的睡眠恢復機制。Schneider 博士表示，如果你真的很想喝一點 (而且已達法定飲酒年齡)，那就限量一杯，並至少在就寢的幾個小時前喝完，同時也要佐以一些食物，讓身體有時間代謝酒精，把影響降到最低。



03. 確實避免會產生干擾的因素。

Schneider 博士指出，半夜頻繁地醒來或長時間醒著，會讓人無法進入睡眠週期中最具恢復效果的階段。試著在就寢前的二到三個小時就不要再進食 (甚至盡量別去喝水)，避免因為胃部進行消化 (或膀胱腫脹) 而醒來。



基本上，不論你很健康並試著保持健康狀態，或健康上出了某些問題，睡眠都是你最好的朋友。如果身體出了點問題，你應該會比平常要感到更疲憊。因此，多為自己著想，傾聽身體的聲音並好好休息，因為我們的身體真的很聰明。