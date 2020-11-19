如何讓決定變簡單，實現自己的目標

每個人偶爾都會碰上讓人猶豫掙扎的健康選擇題。事實上，還有專門研究這個過程的完整領域：決策神經科學。研究人員試圖梳理大腦處理選擇的途徑、所涉及的潛意識因素，以及每個人 (包括你我在內) 可以如何善用這些資訊達成各種目標。



在此分享目前所知。研究人員 Paul Laursen 博士是紐西蘭奧克蘭理工大學運動科學教授，他指出，大腦的決策可以分為第 1 系統和第 2 系統。他解釋說：「第 1 系統是快速、反應式的思考，思緒飛快、有時不易察覺。」當一隻松鼠跑到路上，你得決定要煞車、轉彎或繼續往前開時，或者在爭吵後把門甩上，還是直覺地直接徒手撿起一片碎玻璃時，都是第 1 系統在接管決策過程。第 1 系統的決策屬於直覺發生型。



Laursen 表示，相反地第 2 系統則是「深思熟慮，需要更多時間，比較是處於副交感神經或『休息與消化』模式，且通常能讓你做出更明確的決定。」為求改善而訓練自己使用這個系統，是在日常中做出健康決策的關鍵，尤其是當壓力、飢餓、疲勞或其他情緒透支狀態可能會促使你快速行動 (或反應) 時。Laursen 解釋說，不疾不徐能讓你從容評估各項選擇所帶來的結果，為自己做出最佳選擇。



舉例來說，你正要買早餐，可以選想吃的法國吐司，也可以改成酪梨吐司。不妨給自己一點時間，讓第 2 系統跳出來發揮作用。你可能因此選擇酪梨吐司，因為你知道它含有更豐富的脂肪與蛋白質，糖分也較少，能在下午健身運動時提供更穩定的能量。(第 2 系統也可能讓你選擇法國吐司，因為你真的很想吃，但你會和另一半一人一半，以免稍晚自己會感覺腦袋有點呆滯。) 不過，給自己一點時間，可不代表得花好幾小時思考該買什麼餐點。這可能只需要一分鐘，但思考過程還是比從麵包籃裡隨手抓出來要久。(當時間真的很關鍵時，《Nature Human Behaviour》最近發表的研究建議可將多個選項縮小到只有兩個選擇，這樣便能更快做出最佳決定。)