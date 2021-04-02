如果你覺得自己正緩緩接近失眠的臨界點，可採取以下建議，讓壓力與睡眠保持距離。



01. 避開酒精。



如果你在睡前常會用一杯葡萄酒或啤酒來舒緩壓力，請就此罷手。Martin 說，許多人將酒精視為避開壓力的方法，而在夜晚時更覺得如此。他們以為酒精可以讓人昏昏欲睡，但實際上喝酒只會帶來反效果。她解釋說：「酒精會騙人。一開始讓你感到放鬆想睡，但大約三小時後，在開始代謝酒精時，你會變得更清醒，而這會擾亂你的睡眠。」因此，睡前別再小酌一杯了，改為自己倒杯無咖啡因的花草茶 (例如洋甘菊茶)，有些研究顯示這可促進更深沉的睡眠。





02. 將壓力觸發因子留在臥房外。



你睡覺的房間應該是安靜的環境，可以讓人休息和放鬆。Martin 表示，臥房不該是 (再次強調：不該是) 你工作、讀書、付帳單、看新聞或是與伴侶爭執的地方。她說明，你越是能將壓力來源與你的睡眠聖殿隔開，便越能在心理上讓壓力遠離被窩。





03. 選擇放鬆的活動。



打造放鬆的例行儀式，可包含一種或多種能令你平靜的活動，以便做好一夜好眠的準備。Martin 說，閱讀 (最好是實體的書籍或雜誌，而不要看螢幕) 有助你的大腦暫時拋開焦慮的想法。她還建議寫日記，並著重在當天最重要的部分或令你心存感激的事，這有助你將混亂的思緒代換成樂觀的想法。如果感到自在的話不妨試試冥想，幫助自己轉換至休息與消化模式。另外，也能嘗試聆聽放鬆的音樂，這就像冥想一樣可降低皮質醇並釋放多巴胺，讓你從戰鬥或逃跑反應轉變為安眠模式。研究顯示，每晚都聽音樂的人將可越睡越香甜。





到頭來，總歸還是這一句：睡得越多，壓力越少，也越能處於最佳狀態。