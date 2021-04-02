你的睡眠與心理健康之間有著長期的關係，而且是錯綜複雜的關係。可試著簡化一切，讓自己別過度掙扎，藉此找到最適合你的模式。
人生無常，因此壓力也很無常。有時感到壓力的時間很短，例如待辦事項太多時。其他時候，壓力會持續得更久 (因為不斷害怕被裁員，或者過度擔心健康或人際關係)，而唯一比心智更受折磨的就是你的睡眠。這當中有個與生理極為相關的原因，瞭解個中原理有助你從一開始就避免受苦。
壓力如何壓垮睡眠
壓力情境會觸發你的交感神經系統，即戰鬥或逃跑反應，向大腦示意有事情不太對勁，進而刺激壓力荷爾蒙皮質醇的釋放。加州大學洛杉磯分校的醫學系教授兼 Nike Performance Council 成員 Jennifer Martin 博士解釋，在生命受到威脅時 (例如有車無視停車標誌時，你快速駛離那條路) 這會是好事，但如果你正準備平靜就寢，那就不是什麼好事了。身為臨床睡眠專家的 Martin 說，當你在緊張時刻後鑽進被窩，而且沒有做任何事來妥善地降低皮質醇，這時就像是和帳篷外的熊同眠 (即使這並不會真的發生)。不論這隻熊是你失業後逾期的租金，還是為了通過一門課而必須考取高分的考試，抑或是和你最好的朋友吵架，她說：「我們的大腦都會有同樣的反應：讓我們保持清醒。」
「當你在緊張時刻後鑽進被窩，而且沒有做任何事來妥善地降低皮質醇，這時就像是和帳篷外的熊同眠 (即使這並不會真的發生)。」
Jennifer Martin 博士
Nike Performance Council 成員
(喪失) 睡眠如何引爆壓力
現在，從另一面來思考：你大概也注意到，睡不好時感覺很糟，讓人更難處理各種壓力，而這就是所謂的惡性循環。Martin 說，這是因為睡眠可調節身體的壓力反應系統。缺乏睡眠會讓壓力反應保持活躍，這可能會讓你更痛苦。睡眠醫學、神經學和行為睡眠醫學的專科認證醫師 Meredith Broderick 醫學博士表示，除此之外，睡眠不足還可能導致易怒、焦慮、情緒變化和注意力衰退等問題。
睡眠期間，大腦也會清理掉可能會減緩思考、推理、理解和感知的心智垃圾。Broderick 說，大腦同時也會鞏固記憶和學習，並透過其他各種生理過程來促進大腦控制情緒與心情等區域的平衡。錯過了睡眠可帶來的諸多好處後，難怪精疲力盡的你會大感吃不消。
Martin 表示，儘管只要一晚睡不好就可能讓你隔天狀態不佳，但連續四個晚上失眠才會對你的心理狀態造成真正的傷害。她繼續說道：「原本只是有點沮喪的事會變得難以承受，而有趣的挑戰也會突然成為極大的問題。」她還補充說，疲憊時的想法會變得比較負面，而在《睡眠研究期刊》上發表的一項研究證實：持續五天睡不好的人會較嚴厲看待令人愉悅的照片。她表示，你可能也會對身邊的人亂發脾氣，而且較缺乏動力來維持平常的健康習慣。
如果你覺得自己正緩緩接近失眠的臨界點，可採取以下建議，讓壓力與睡眠保持距離。
01. 避開酒精。
如果你在睡前常會用一杯葡萄酒或啤酒來舒緩壓力，請就此罷手。Martin 說，許多人將酒精視為避開壓力的方法，而在夜晚時更覺得如此。他們以為酒精可以讓人昏昏欲睡，但實際上喝酒只會帶來反效果。她解釋說：「酒精會騙人。一開始讓你感到放鬆想睡，但大約三小時後，在開始代謝酒精時，你會變得更清醒，而這會擾亂你的睡眠。」因此，睡前別再小酌一杯了，改為自己倒杯無咖啡因的花草茶 (例如洋甘菊茶)，有些研究顯示這可促進更深沉的睡眠。
02. 將壓力觸發因子留在臥房外。
你睡覺的房間應該是安靜的環境，可以讓人休息和放鬆。Martin 表示，臥房不該是 (再次強調：不該是) 你工作、讀書、付帳單、看新聞或是與伴侶爭執的地方。她說明，你越是能將壓力來源與你的睡眠聖殿隔開，便越能在心理上讓壓力遠離被窩。
03. 選擇放鬆的活動。
打造放鬆的例行儀式，可包含一種或多種能令你平靜的活動，以便做好一夜好眠的準備。Martin 說，閱讀 (最好是實體的書籍或雜誌，而不要看螢幕) 有助你的大腦暫時拋開焦慮的想法。她還建議寫日記，並著重在當天最重要的部分或令你心存感激的事，這有助你將混亂的思緒代換成樂觀的想法。如果感到自在的話不妨試試冥想，幫助自己轉換至休息與消化模式。另外，也能嘗試聆聽放鬆的音樂，這就像冥想一樣可降低皮質醇並釋放多巴胺，讓你從戰鬥或逃跑反應轉變為安眠模式。研究顯示，每晚都聽音樂的人將可越睡越香甜。
到頭來，總歸還是這一句：睡得越多，壓力越少，也越能處於最佳狀態。
文字：Ronnie Howard
插圖：Sophi Gullbrants