跳至內容 (請按 Enter 鍵)。
|

熱門搜尋字詞

指導

征服傷人的睡眠壓力循環

你的睡眠與心理健康之間有著長期的關係，而且是錯綜複雜的關係。可試著簡化一切，讓自己別過度掙扎，藉此找到最適合你的模式。

睡眠和壓力之間有什麼關係？

人生無常，因此壓力也很無常。有時感到壓力的時間很短，例如待辦事項太多時。其他時候，壓力會持續得更久 (因為不斷害怕被裁員，或者過度擔心健康或人際關係)，而唯一比心智更受折磨的就是你的睡眠。這當中有個與生理極為相關的原因，瞭解個中原理有助你從一開始就避免受苦。

壓力如何壓垮睡眠

壓力情境會觸發你的交感神經系統，即戰鬥或逃跑反應，向大腦示意有事情不太對勁，進而刺激壓力荷爾蒙皮質醇的釋放。加州大學洛杉磯分校的醫學系教授兼 Nike Performance Council 成員 Jennifer Martin 博士解釋，在生命受到威脅時 (例如有車無視停車標誌時，你快速駛離那條路) 這會是好事，但如果你正準備平靜就寢，那就不是什麼好事了。身為臨床睡眠專家的 Martin 說，當你在緊張時刻後鑽進被窩，而且沒有做任何事來妥善地降低皮質醇，這時就像是和帳篷外的熊同眠 (即使這並不會真的發生)。不論這隻熊是你失業後逾期的租金，還是為了通過一門課而必須考取高分的考試，抑或是和你最好的朋友吵架，她說：「我們的大腦都會有同樣的反應：讓我們保持清醒。」

「當你在緊張時刻後鑽進被窩，而且沒有做任何事來妥善地降低皮質醇，這時就像是和帳篷外的熊同眠 (即使這並不會真的發生)。」

Jennifer Martin 博士
Nike Performance Council 成員

(喪失) 睡眠如何引爆壓力

現在，從另一面來思考：你大概也注意到，睡不好時感覺很糟，讓人更難處理各種壓力，而這就是所謂的惡性循環。Martin 說，這是因為睡眠可調節身體的壓力反應系統。缺乏睡眠會讓壓力反應保持活躍，這可能會讓你更痛苦。睡眠醫學、神經學和行為睡眠醫學的專科認證醫師 Meredith Broderick 醫學博士表示，除此之外，睡眠不足還可能導致易怒、焦慮、情緒變化和注意力衰退等問題。

睡眠期間，大腦也會清理掉可能會減緩思考、推理、理解和感知的心智垃圾。Broderick 說，大腦同時也會鞏固記憶和學習，並透過其他各種生理過程來促進大腦控制情緒與心情等區域的平衡。錯過了睡眠可帶來的諸多好處後，難怪精疲力盡的你會大感吃不消。

Martin 表示，儘管只要一晚睡不好就可能讓你隔天狀態不佳，但連續四個晚上失眠才會對你的心理狀態造成真正的傷害。她繼續說道：「原本只是有點沮喪的事會變得難以承受，而有趣的挑戰也會突然成為極大的問題。」她還補充說，疲憊時的想法會變得比較負面，而在《睡眠研究期刊》上發表的一項研究證實：持續五天睡不好的人會較嚴厲看待令人愉悅的照片。她表示，你可能也會對身邊的人亂發脾氣，而且較缺乏動力來維持平常的健康習慣。

睡眠和壓力之間有什麼關係？

如果你覺得自己正緩緩接近失眠的臨界點，可採取以下建議，讓壓力與睡眠保持距離。


01. 避開酒精。

如果你在睡前常會用一杯葡萄酒或啤酒來舒緩壓力，請就此罷手。Martin 說，許多人將酒精視為避開壓力的方法，而在夜晚時更覺得如此。他們以為酒精可以讓人昏昏欲睡，但實際上喝酒只會帶來反效果。她解釋說：「酒精會騙人。一開始讓你感到放鬆想睡，但大約三小時後，在開始代謝酒精時，你會變得更清醒，而這會擾亂你的睡眠。」因此，睡前別再小酌一杯了，改為自己倒杯無咖啡因的花草茶 (例如洋甘菊茶)，有些研究顯示這可促進更深沉的睡眠。


02. 將壓力觸發因子留在臥房外。

你睡覺的房間應該是安靜的環境，可以讓人休息和放鬆。Martin 表示，臥房不該是 (再次強調：不該是) 你工作、讀書、付帳單、看新聞或是與伴侶爭執的地方。她說明，你越是能將壓力來源與你的睡眠聖殿隔開，便越能在心理上讓壓力遠離被窩。


03. 選擇放鬆的活動。

打造放鬆的例行儀式，可包含一種或多種能令你平靜的活動，以便做好一夜好眠的準備。Martin 說，閱讀 (最好是實體的書籍或雜誌，而不要看螢幕) 有助你的大腦暫時拋開焦慮的想法。她還建議寫日記，並著重在當天最重要的部分或令你心存感激的事，這有助你將混亂的思緒代換成樂觀的想法。如果感到自在的話不妨試試冥想，幫助自己轉換至休息與消化模式。另外，也能嘗試聆聽放鬆的音樂，這就像冥想一樣可降低皮質醇並釋放多巴胺，讓你從戰鬥或逃跑反應轉變為安眠模式。研究顯示，每晚都聽音樂的人將可越睡越香甜。


到頭來，總歸還是這一句：睡得越多，壓力越少，也越能處於最佳狀態。

文字：Ronnie Howard
插圖：Sophi Gullbrants

睡眠和壓力之間有什麼關係？

更進一步

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得更多專家提供的恢復、心理調適、運動、營養和睡眠建議。

立即試用 NTC

更進一步

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得更多專家提供的恢復、心理調適、運動、營養和睡眠建議。

立即試用 NTC

相關精彩故事

如何按需入睡

指導

學會按需入睡

睡眠對免疫系統的影響

指導

睡眠對免疫系統的影響

什麼是急性失眠，要如何解決？

指導

別讓急性失眠讓你停滯不前

要吃什麼才能夜夜好眠

指導

透過飲食提升睡眠品質

調節生理時鐘以獲得良好睡眠品質，讓元氣大增

指導

如何調節生理時鐘，藉此睡得更好且元氣大增