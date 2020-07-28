臥室裡一片漆黑又涼爽、有一個小時沒看手機了，最後一口咖啡也早在中午前就喝完……每件事都沒問題，為什麼還是無法成眠？答案可能就在你的腦袋裡。
所謂在腦袋裡，我們說的是思維觀點。一般來說，我們不是比較樂觀，就是偏向悲觀。新的研究結果指出，這樣的傾向不只會在意識層面上有所影響，也可能決定了我們的睡眠品質。
《Journal of Behavioral Medicine》發表了一項研究，當中邀請超過 3,500 名成年人先就自己的世界觀做問卷，接著針對睡眠完成自我評估。研究人員發現，較樂觀的人對自己睡眠品質的評價比較會偏向不錯或很好，這包括入睡的速度、輾轉難眠的程度，以及睡眠的時數等面向。這也符合我們對人生觀的已知看法：樂觀的人對各種情況的結果會抱持較正面的期待，也會覺得結果比較好。
然而研究團隊相信這當中的關聯不僅止於此，他們思忖：樂觀的人對生活擁有美好的感覺，會不會因此在晚上更容易讓自己的身心關機、好好入睡？還是說，獲得充分休息能讓人有美好感受，因此會比較樂觀？
為了找出答案，這個團隊在五年後再次進行研究，邀請同一群參與者重複這項實驗。和悲觀者相比，先前較樂觀但睡眠品質較低者，在這一次的研究中睡眠品質獲得了改善。也就是說，態度沒變，但是對睡眠品質的評價改變了。據此，研究人員得出結論：光明正向的人生觀是一項關鍵因素，能讓品質一般的睡眠變成超甜美的夢鄉。
當然，充分的休息毫無疑問能有益於心念。Rosalba Hernandez 博士是研究論文作者，同時也是伊利諾大學厄巴納香檳分校社會工作學院副教授，她認為這具有雙重作用，她說：「獲得好睡眠，對情緒健康和身體健康都有益。」
不僅如此，這整個作用的循環似乎更關乎心念，而不是事實本身；相信自己睡眠品質低劣，並不代表你真的睡不好。Hernandez 第一次的研究只是自我評估睡眠品質，也就是說大家自行為自己的狀況打分數。而第二次的研究中，她的團隊還使用了小型裝置，在衡量夜間活動後檢視參與者的實際睡眠狀況。研究人員注意到，有些自稱睡眠品質不佳的人其實睡得很好。因此，覺得自己睡不好的悲觀者整晚可能都睡得很香甜。
這些發現能帶來哪些啟示？醫學博士 Christopher Winter 是專精於專業運動員睡眠的神經學家，他指出：「我們對自己睡眠品質的想法，比實際睡眠狀況還重要。」透過自我訓練，相信自己實際上睡得更好，可能有助於讓自己覺得有獲得更好的休息。例如，可以把重心放在凌晨 3 點到 6 點之間不受干擾的三小時睡眠上，而不是這段期間前後的零碎片段。更不用說這個撥雲見日的方法能強化正念，而你現在已經知道這將有利於之後的睡眠品質。
覺得自己睡不好的悲觀者整晚可能都睡得很香甜。
伊利諾大學厄巴納香檳分校社會工作學院副教授 Rosalba Hernandez 博士
不是天生樂觀的人不用擔心，你一樣可以做得到。Hernandez 說，小行為能讓我們產生更強烈的正念。例如，把今天發生的三件好事寫下來，無論多小的事情都可以。研究指出，這能讓自己獲得心靈上的平靜，更好入睡。或是白天找時間傳個簡訊給親友，好好表達對他們的感謝。也可以參加志工服務，或甚至去幫助一起生活的某個人，練習把善意化為具體行動。如果說善意能相互感染，或許優質睡眠亦如此。萬一好睡眠無法一個傳一個？也沒關係，至少你已經有了積極的正念。