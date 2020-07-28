所謂在腦袋裡，我們說的是思維觀點。一般來說，我們不是比較樂觀，就是偏向悲觀。新的研究結果指出，這樣的傾向不只會在意識層面上有所影響，也可能決定了我們的睡眠品質。



《Journal of Behavioral Medicine》發表了一項研究，當中邀請超過 3,500 名成年人先就自己的世界觀做問卷，接著針對睡眠完成自我評估。研究人員發現，較樂觀的人對自己睡眠品質的評價比較會偏向不錯或很好，這包括入睡的速度、輾轉難眠的程度，以及睡眠的時數等面向。這也符合我們對人生觀的已知看法：樂觀的人對各種情況的結果會抱持較正面的期待，也會覺得結果比較好。



然而研究團隊相信這當中的關聯不僅止於此，他們思忖：樂觀的人對生活擁有美好的感覺，會不會因此在晚上更容易讓自己的身心關機、好好入睡？還是說，獲得充分休息能讓人有美好感受，因此會比較樂觀？



為了找出答案，這個團隊在五年後再次進行研究，邀請同一群參與者重複這項實驗。和悲觀者相比，先前較樂觀但睡眠品質較低者，在這一次的研究中睡眠品質獲得了改善。也就是說，態度沒變，但是對睡眠品質的評價改變了。據此，研究人員得出結論：光明正向的人生觀是一項關鍵因素，能讓品質一般的睡眠變成超甜美的夢鄉。