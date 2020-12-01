所謂在腦袋裡 ，指的是你的思維觀點 。一般來說 ，我們不是比較樂觀 ，就是偏向悲觀 。新的研究結果指出，這樣的傾向不只影響我們的意識層面 ，也可能預先決定了我們的睡眠品質 。



《Journal of Behavioral Medicine》期刊發表過一項研究 ，邀請超過 3,500 名成年人先就自己的世界觀做問卷 ，接著針對睡眠完成自我評估 。研究人員發現 ，較樂觀的人對自己睡眠品質的評價比較會偏向不錯或很好 ，而評量的準則包括入睡的速度 、輾轉難眠的程度 ，以及睡眠的時數等 。這也符合我們對人生觀的已知看法 ：樂觀的人對各種情況的結果會抱持較正面的期待 ，就資料上看來結果也真的比較好 。



然而研究團隊相信這一切沒那麼簡單 。是樂觀的人對生活擁有較美好的感覺 ，所以在晚上更容易讓自己的身心關機 、好好入睡？還是是因為充分休息能讓人有美好感受 ，所以人才會比較樂觀 ？



為了找出答案，這個團隊在五年後再次進行研究 ，邀請同一群參與者重複這項實驗 。和悲觀者們相比 ，當年樂觀分數較高但睡眠品質較低者之中 ，有更多人在這一次的研究中顯示睡眠品質有改善 。也就是說 ，態度沒變 ，但是對睡眠品質的評價改變了 。據此，研究人員得出結論 ：光明正向的人生觀是一項重要因素 ，能讓品質一般的睡眠變成超甜美的夢鄉 。