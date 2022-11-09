專家建議如何在第一孕期因應疲憊感

在懷孕初期，你有可能會被某種特別筋疲力盡的感受徹底淹沒。加州奧克蘭的專科認證婦產科醫師暨「Nike (M) 母親也能自由暢動」計畫委員 Amanda Williams 醫學博士表示：「第一孕期的疲憊感超乎想像，因為這是胎兒和胎盤生長最快速的時期，對於身體新陳代謝的需求也跟著增加。」某些激素的急劇上升，如雌激素、黃體酮和 HCG (人類絨毛膜性腺激素，即胎盤釋放的妊娠激素)，也會讓你覺得自己一無是處。

不妨這樣思考：你的身體正要開始孕育新生命，並在接下來的九個多月裡，為新生命打造成長環境，也難怪你沒有任何想離開沙發的動力，更別提運動了 (沒有冒犯的意思)。即使是職業運動員在這個階段也會感到無力：Nike 運動員、亞利桑那大學野貓女子籃球隊總教練兼兩個孩子的媽 Adia Barnes 記得她在第一孕期時，也感覺「超級疲憊」。

然而，你大可不必因為筋疲力盡而感到沮喪，以下為你介紹如何獲得滿滿活力的秘訣。