打破框架，永不停歇：鬆餅格紋思維

打破框架，永不停歇
Nike 檔案部門
探索 Waffle Racer 的成就與事蹟，這款靈感來自早餐的突破性設計，徹底改變了跑步與創新的未來。同時，也瞭解這個款式如何直到現在依然持續為各行各業的創作者帶來啟發。從廚房實驗開始，實現創新革命。
機能革新可以來自最不可能的地方。然而，即使是最具創新力的遠見者，也可能曾經很難相信這件事：在奧勒岡州，1971 年一個慵懶的早晨，就在 Bill Bowerman (美國傳奇田徑教練，同時也是 Nike 的共同創辦人) 的太太 Barbara 倉促地做著鬆餅時，跑步運動將因此有了徹底的改變。
不過，在那個廚房裡，鬆餅模具引起的可不只是飢餓感。
Bill 正在尋找方法，讓鞋款變得更輕盈、更疾速，不用鞋釘也能在海沃德球場 (Hayward Field) 全新人工跑道表面上提供更出色的抓地力。在早餐上桌時，他突然有了靈感。
「上下顛倒過來，鬆餅的部分就會接觸到跑道，我想這可能行得通。」
Bill Bowerman，Nike 創辦人，也是 Nike 第一位打破框架者。
想法歸想法，採取行動又是另外一回事。跑步圈很幸運的地方是，Bill Bowerman 不只講理論，也很重視實踐。跳出傳統框架 (在鬆餅模具裡) 的創造力、獨創性和創業精神，這樣的理念自此成為 Nike 工作方式的動力來源，從永續性到設計，成就了成千上百的創新。幾分鐘內，他將一罐液態氨基甲酸乙酯倒進鬆餅模具，想要實現自己的想法，而這個想法最終具體落實為 Nike 史上第一雙跑鞋的鞋底。
這個實驗不是沒有風險：家裡的鬆餅製造機 (這是被視若珍寶的結婚禮物) 當然從此就再也無法修復。不過，50 年來，他用來解決問題以及改變思維和行為的策略方法，產生了蝴蝶效應，持續為新一波的思想家和發明家帶來啟發。
Nike「創新廚房」的命名就是為了向 Bill 最早的實驗室致敬，透過布局安排，讓設計師、工程師和開發人員可以看見彼此的桌子，能為彼此的工作提供突然想到的點子和想法，就像 Bowerman 會突然靈光乍現一樣。工作室的運動員創新 (Athlete Innovations) 主任 Tobie Hatfield 提到他第一堂創新和傾聽運動員心聲的課，就是在他還是南尤金高中 (South Eugene High) 的撐竿跳和跨欄運動員時，Bowerman 為他的雙腳進行 X 光檢查。幾個星期後，Hatfield 收到了客製化的專屬田徑釘鞋，這雙鞋子配合他的骨頭結構，精心配置重新鑽上的鞋釘孔。
Nike Moonshoe，揭開序幕的那雙鞋款。
Bowerman 對於研發奇奇怪怪的 DIY 觀點，在創新中持續體現和延續，例如鞋跟凸起設計、尼龍鞋面，以及延續型中底。至今，他的印記和影響力在 Nike 的大廳依然清晰可見。雖然原版設計和現在的 Waffle Racer 有很大的差異 (現在的街頭運動鞋採用混搭的回收材質，並配置泡棉中底)，這兩者的問世都得歸功於相同的多次革新、有別以往的問題解決方式，以及秉持專注服務運動員的精神。
觀看上方影片，深入瞭解 Nike 創作者如何保持並落實實驗精神，並從靈光突然乍現中，看見無限可能。