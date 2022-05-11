打破框架，永不停歇：鬆餅格紋思維

機能革新可以來自最不可能的地方。然而，即使是最具創新力的遠見者，也可能曾經很難相信這件事：在奧勒岡州，1971 年一個慵懶的早晨，就在 Bill Bowerman (美國傳奇田徑教練，同時也是 Nike 的共同創辦人) 的太太 Barbara 倉促地做著鬆餅時，跑步運動將因此有了徹底的改變。



不過，在那個廚房裡，鬆餅模具引起的可不只是飢餓感。



Bill 正在尋找方法，讓鞋款變得更輕盈、更疾速，不用鞋釘也能在海沃德球場 (Hayward Field) 全新人工跑道表面上提供更出色的抓地力。在早餐上桌時，他突然有了靈感。



「上下顛倒過來，鬆餅的部分就會接觸到跑道，我想這可能行得通。」