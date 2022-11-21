備孕期間不該將 BMI 視為重點的原因

生育能力是個謎。有許多因素會影響一個人懷孕和懷胎的能力：基因、個人病史、子宮形狀，更不用說男方的生育能力。而其中一個難解且具有爭議性的因素，就是身體質量指數。



覺得難以置信，想翻白眼？我們也一樣。BMI 從來就不是作為醫療用途，這是 19 世紀統計學家 Adolphe Quetelet 所發明的數學公式 (體重除以身高的平方，再乘以 703)，目的是作為測量人類平均身材尺寸 (白人、男性、西歐) 的工具。在 1970 年代至 1990 年代之間，這只是用來評估人體體重的統一測量方式，而原因就只是因為大家認為這個方法比其他可用的選項好一點。即使是現在，研究者和疾病管制中心 (Centers for Disease Control) 也指出：「這無法診斷一個人身體的肥胖或健康狀況。」



那麼，這個看似隨機的公式和子宮有什麼關係？許多婦產科診所會拒絕 BMI 超過特定數值的病人，除非他們減輕「足夠」的體重，這項具有爭議性的政策可能讓病患和執業者都覺得很無力。雖然出於各種原因，BMI 超過或低於「正常」範圍 (這同樣具有爭議性) 可能導致生育能力下降，醫學博士 Lora Shahine (西雅圖 Pacific NW Fertility 的生殖內分泌學家兼婦產科醫師，也是《Baby or Bust》Podcast 主持人) 表示：「每個人的體重可能相差甚遠，但一樣能夠懷孕 (而「正常」體重者也可能不孕)。硬是將一套標準套用在某個人的身上，說『你的 BMI 太高或太低，所以才沒辦法懷孕』，是因為沒有看清楚事情的全貌。」



這或許是全貌的一部分，但光只是著眼於體重，可以說是弊大於利。研究顯示，刻意減重通常只會看到短暫的效果，而且會適得其反，經常導致體重循環溜溜球效應，增加中風、心臟病和糖尿病的風險。也就是說，這會影響整體健康，而 Shahine 醫師表示，整體健康對健康的生殖能力至關重要。



Shahine 醫師表示，與其糾結於武斷的數字而備感壓力，不妨採取以下對於備孕更有幫助、「不具」爭議性的行動。