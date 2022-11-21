備孕期間不該將 BMI 視為重點的原因

別再把 BMI 捲入不孕話題
Nike (M) 登場
備孕期間因體重而備感壓力，感覺真的很糟，而且可能沒這個必要。一起來瞭解專注在什麼事情上會更有幫助。
- 坊間關於身體質量指數 (BMI) 的消息可能並不準確，尤其是當談到生育的話題時。執著於這個武斷的數字可能會導致反效果。
- 限制卡路里的攝取量，對生育能力沒有什麼幫助。
- 只要不過度，運動就有益於備孕時的身心健康。如果想為例行訓練增添新意，不妨試試 NTC 應用程式中的「Nike (M) 母親也能自由暢動」計畫。
深入閱讀……
*此內容旨在提供資訊和啟發，並非用於診斷、治療或提供特定的醫療建議。請務必諮詢你的醫療保健提供者，瞭解如何在孕期前、中、後保持健康和安全。
生育能力是個謎。有許多因素會影響一個人懷孕和懷胎的能力：基因、個人病史、子宮形狀，更不用說男方的生育能力。而其中一個難解且具有爭議性的因素，就是身體質量指數。
覺得難以置信，想翻白眼？我們也一樣。BMI 從來就不是作為醫療用途，這是 19 世紀統計學家 Adolphe Quetelet 所發明的數學公式 (體重除以身高的平方，再乘以 703)，目的是作為測量人類平均身材尺寸 (白人、男性、西歐) 的工具。在 1970 年代至 1990 年代之間，這只是用來評估人體體重的統一測量方式，而原因就只是因為大家認為這個方法比其他可用的選項好一點。即使是現在，研究者和疾病管制中心 (Centers for Disease Control) 也指出：「這無法診斷一個人身體的肥胖或健康狀況。」
那麼，這個看似隨機的公式和子宮有什麼關係？許多婦產科診所會拒絕 BMI 超過特定數值的病人，除非他們減輕「足夠」的體重，這項具有爭議性的政策可能讓病患和執業者都覺得很無力。雖然出於各種原因，BMI 超過或低於「正常」範圍 (這同樣具有爭議性) 可能導致生育能力下降，醫學博士 Lora Shahine (西雅圖 Pacific NW Fertility 的生殖內分泌學家兼婦產科醫師，也是《Baby or Bust》Podcast 主持人) 表示：「每個人的體重可能相差甚遠，但一樣能夠懷孕 (而「正常」體重者也可能不孕)。硬是將一套標準套用在某個人的身上，說『你的 BMI 太高或太低，所以才沒辦法懷孕』，是因為沒有看清楚事情的全貌。」
這或許是全貌的一部分，但光只是著眼於體重，可以說是弊大於利。研究顯示，刻意減重通常只會看到短暫的效果，而且會適得其反，經常導致體重循環溜溜球效應，增加中風、心臟病和糖尿病的風險。也就是說，這會影響整體健康，而 Shahine 醫師表示，整體健康對健康的生殖能力至關重要。
Shahine 醫師表示，與其糾結於武斷的數字而備感壓力，不妨採取以下對於備孕更有幫助、「不具」爭議性的行動。
1. 多吃一點 (可能比你想像的還要多)
限制飲食是社會普遍接受的常態，因此，不論是「生酮飲食」或「純淨飲食」，許多人並未意識到自己正在這樣做。紐約市註冊營養師 Willow Jarosh 表示，這無益於生育能力。Jarosh 鼓勵正在備孕的人放下節食心態，確保自己攝取適量的卡路里和營養，而這主要仰賴於規律、均衡，又令人感到滿足的飲食。
談到生育能力，Jarosh 也很注重飲食對血糖穩定性的影響。這對胰島素阻抗型多囊性卵巢症候群 (PCOS) 患者尤其重要，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 指出，這是女性不孕最常見的原因之一。雖然 PCOS 對生育能力的影響很複雜，而且沒有立竿見影的解決方法，讓血糖保持穩定的飲食方法卻很簡單，Jarosh 表示：「可以試著在每一餐攝取蛋白質、碳水化合物和脂肪。」吃零食也是保持血糖穩定的有效方法，同時還能提供三餐可能無法攝取到的營養和食物種類。
確切而言，到底該選擇哪些食物呢？Jarosh 建議不必想太多。Shahine 醫師也支持這個建議，她表示，有些為不孕而苦的患者可能會執著於營養的攝取，跟著時下流行的健康趨勢起舞。「每個人都希望聽到『不要攝取麩質，下個月就能懷孕』這類的話，但這並非一體適用。」當然，如果你有某些身體狀況或過敏症，需要特定的飲食改變，最好和註冊營養師一對一討論。
2. 不要因壓力而有壓力，試著從容去面對
沒錯，壓力可能使月經不規律並影響生育能力。但如果因此無法懷孕，世界上就不會再有人類了。Shahine 醫師表示：「我常跟我的病人說，我們無法消除壓力，但能夠運用一些方法，來減輕壓力造成的影響。」壓力並不全然是一件壞事，戰或逃的反應也可以是救星。不過她指出，當身體忙著自救，就無暇顧及懷孕荷爾蒙，對此，她拋出一個問題：「你是要排卵，還是要逃出熊掌？」
如果真的有隻熊在眼前，我們無法忽視牠的存在。而面對內心熊熊燃燒的壓力之火，我們可以和朋友聊天、散步、攤開瑜伽墊、觀看讓人哈哈大笑的電影、撰寫清單，或是做任何有助於讓內心平靜下來的事情。再次強調，這不是決定成敗的因素。一如 Shahine 醫師所言，人類在各種充滿壓力的情況下都能傳宗接代 (山頂洞人當然是和四處潛行獵食的動物共存，同時生育下一代)，但提升壓力控管能力並沒有壞處。
3. 活動身體，不要過度勞累
運動曾一度被視為是備孕者不能碰的事情。現在我們知道運動對每個人普遍都有益處，包括希望能懷孕的人。事實上，有些研究指出，體能活動可改善生育能力和月經的運行，而且不分身材尺寸、不論體重改變與否皆如此。不過，運動的類型相當廣泛，無論目前是否有從事例行訓練，或是希望能展開例行訓練，都請先和醫生討論。
一如心理壓力，身體從體能壓力中復原的能力很關鍵。Shahine 醫師說：「當身體進入壓力狀態，不論是身體或情緒上的壓力，都會分泌出腦內啡和皮質醇等，讓人難以生育下一代。」這也是為什麼醫生經常建議病人不要在備孕時嘗試新的激烈運動。對於已經在從事激烈運動的人，她通常會建議稍微適度調整，或是嘗試強度較低的其他運動。即使是從事強力鍛鍊的患者，她也建議不要運動到體力透支或負熱量的狀態，這可能會導致荷爾蒙或排卵問題。除此之外，Shahine 醫師表示：「運動是件很好的事情。」
最終，你可能永遠都不會知道難以懷孕的原因是什麼，但如果能學著照顧好自己 (拋開那糟糕的節食文化)，無論人生路上遇到些什麼，你都能擁有從容面對的紮實基礎。
文字：Kelsey Miller
攝影：Vivian Kim
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