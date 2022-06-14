Jarosh 表示，任何孕期飲食最重要的一環就是要攝取食物。節食文化 (這是一個不好的概念，認為有所謂的「正確」飲食法，而且我們都應該要看起來很苗條) 會讓我們相信應該要盡可能少吃一點，而且只有在真的很餓時才吃東西。如果要說有什麼機會可以拋開這個標準，就是你血容量翻倍、長出全新器官和孕育出新人類的時候。在這個時期，你還得面對身為人類的日常掙扎與煩惱。總而言之，食物就是能量，能讓你擁有美好感受，因此請經常補充能量。



Jarosh 表示，如果這段期間吃大餐免談 (不論是因為噁心到不行，或是發育中的嬰兒讓你腹部的空間變小)，或許可以吃吃零食或少量進食。準備好優格、起司條或綜合堅果，可以讓你持續獲得滿足感，也能補充鈣質和蛋白質等關鍵營養素。你也可以向加州奧克蘭專科認證的婦產科醫師 Amanda Williams 醫學博士偷學一招：把三明治切成幾個三角形，每隔幾小時吃下其中一塊，並搭配水果的攝取。



在一整天中，可以持續吃蔬食，例如白花椰菜和綠花椰菜，攝取纖維素和葉酸 (可以加上鷹嘴豆泥，變成一道零食)。脂肪豐富的冷水性魚類也是孕期強大的活力來源 (謝謝 Omega 3 的貢獻)，所以可以吃鮪魚沙拉 (美國食品藥物管理局 指出，輕鮪魚是避免含汞量高的優質選擇)，或者當你胃口比較好時，可以吃點鮭魚。



如果不易察覺飢餓感，或是忙到忽略了餓的感覺，可以設定時間表，確保規律地為自己提供營養。