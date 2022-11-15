關於壓力和生育的事實真相
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備孕但未能馬上成功懷孕，這個過程可能會讓人難以承受。以下分享如何照顧自己，順利走過這段路程。
- 研究顯示壓力會影響生育，當你因無法順利懷孕而備感壓力時，這會變成一種惡性循環。
- 聚焦在確實可行的自我照顧練習上，有助於控制這樣的焦慮感。
- 不妨打電話和朋友聊聊，但記得要找到合適的對象。和你有相同經歷，或甚至只是對你的情況有同理心的人，能帶來大不同的效果。
深入閱讀……
*此內容旨在提供資訊和啟發，並非用於診斷、治療或提供特定的醫療建議。請務必諮詢你的醫療保健提供者，瞭解如何在孕期前、中、後保持健康和安全。
如果你人生大部分的時間都在試著避孕，一旦做好生寶寶的準備，卻未能懷孕，這就像晴天霹靂般令人震驚。月復一月，如果還是沒懷孕，震驚的心情會轉變成壓力和焦慮。難題在於：我們總是聽說壓力不利於生育，但究竟該如何面對和處理這種巨大的壓力，又不會感到喘不過氣？
Lucy Hutner 醫學博士是紐約市精神科醫師，也是《Textbook of Women’s Reproductive Mental Health》的主編，她表示：「引頸期盼的事無法實現，本身就已充滿壓力，除此之外，覺得必須為自己無法全面掌控的結果負起責任，也是導致壓力的原因。」因此，請鼓起勇氣、振作起來，會感到有壓力是理所當然的，但這並不表示我們無法管理壓力。在此，專家說明壓力對生育的真正影響有多大，並分享減壓的技巧。
正視壓力對生育的影響。
「放輕鬆，一切都會好起來」，這樣的說法在很多情況下，都不太有幫助。不過，瞭解壓力對生育的影響還是很重要。根據《Dialogues in Clinical Neuroscience》期刊 2018 年的一篇評論，研究者發現，減少壓力確實能提高成功率。研究共同作者 Alice Domar 博士是 Inception Fertility 的疼惜長 (Chief Compassion Officer，希望這個職位能越來越常見)，也是波士頓哈佛醫學院婦產科和生殖生物學副教授，她表示：「研究顯示，心理介入對懷孕機率有很大的影響。」在數十年的研究中，Domar 發現，參與認知行為治療和身心介入 (例如冥想) 不孕症的女性，和未參與者相比，受孕的機率是兩到三倍。
重塑自我對話的方式。
Domar 指出，通常對不孕症患者最有效的，是一種稱為認知重構的壓力管理策略。如果腦海總是出現消極的想法 (「不孕都是我的錯」)，Domar 建議你質疑這樣的內在聲音。她表示：「舉例來說，如果有一位女性說：『我這輩子不會有小孩了。』我會問：『如果是這樣的話，你為什麼還要接受試管嬰兒療程，花掉所有這些錢？』很顯然，她懷有希望。因此，與其想著『我這輩子不會有小孩』，不妨告訴自己『我正盡一切所能試著懷孕』。」或是體會感恩的力量：「我很感激能做好準備，隨時成為一名母親。」
向能夠理解並認同你感受的朋友傾訴。
你都還沒懷孕，嫂嫂或弟妹就宣布懷了第三胎，這個看似令人高興的消息讓你難過落淚，而你需要能懂你的人，而不是只是告訴你不必去理會。Hunter 表示：「最好的朋友或是最親的家人或許不是最能幫助你走過這一切的人。我們會有心存善意的朋友，但有時當這些好心的朋友懷孕時，我們的內心並不好受。」不妨找找可以不帶評斷、認同你的人，Crawford 補充指出，如果在朋友圈或網路上的同好社團中找不到合適的支持力量，治療或許是個不錯的選擇 (坦白說，既使可以找到適合的傾聽者，治療也同樣是個好選擇)。
和身體產生更多連結。
將尿液滴入排卵試紙上、檢查體溫、對每一個小跡象和症狀想太多，Hutner 表示：「試著懷孕時，你無可避免地得和身體持續互動。當身體反應不如預期時，自然會感到相當痛苦又費解。我會鼓勵病人去做任何能做的事情，持續以正面的方式和身體保持連結。」像是持續既有的例行運動、嘗試新的體能活動類型，預算許可的話還能按摩放鬆一下，或是進行身體掃描冥想。
關鍵在於尊重和支持身體此時此刻所需的任何事物，畢竟身體可能不會永遠只屬於你一個人。
文字：Jihan Myers
攝影：Vivian Kim