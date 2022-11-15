如果你人生大部分的時間都在試著避孕，一旦做好生寶寶的準備，卻未能懷孕，這就像晴天霹靂般令人震驚。月復一月，如果還是沒懷孕，震驚的心情會轉變成壓力和焦慮。難題在於：我們總是聽說壓力不利於生育，但究竟該如何面對和處理這種巨大的壓力，又不會感到喘不過氣？

Lucy Hutner 醫學博士是紐約市精神科醫師，也是《Textbook of Women’s Reproductive Mental Health》的主編，她表示：「引頸期盼的事無法實現，本身就已充滿壓力，除此之外，覺得必須為自己無法全面掌控的結果負起責任，也是導致壓力的原因。」因此，請鼓起勇氣、振作起來，會感到有壓力是理所當然的，但這並不表示我們無法管理壓力。在此，專家說明壓力對生育的真正影響有多大，並分享減壓的技巧。