世界足球員 Ada Hegerberg 的黃金時段例行訓練能幫助你達成自己的目標

可以鬆一口氣了。雖然黃金時間的名字很花俏，但其實是一套非常簡單的自助計畫。你只需選擇真心喜歡並且能加強自我能力的活動，然後決定這段時間的長度、頻率以及是否要獨自進行或與幾位同伴一起。



Cacioppo 表示這項活動的設定沒有對錯，但這段時間必須要夠長，才能讓自己完全投入其中 (大約 20 分鐘以上)，並且頻率必須恰到好處，讓你持續備感期待 (可以是每天、每週一次、每月一次或每季一次)。她補充說明，務必把手機調至「勿擾」模式、關閉月曆提醒，盡量讓這段時間不受干擾。



至於黃金時間要做什麼？Cacioppo 建議，請練習你最初所學的基礎技能，尤其是已經荒廢許久的技巧。接下來更是關鍵，請注意自己是否持續保持笑容。如果沒有，那你可能把重心放在錯誤的事情上。請重新調整心態，直到你由衷地展開笑顏。如此一來，無論在哪一個時刻，你都能看見自然灑落的光線，怎麼拍都是曠世巨作。