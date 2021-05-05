世界足球員 Ada Hegerberg 的黃金時段例行訓練能幫助你達成自己的目標

拜自拍文化所賜，大多數人一定都聽過「黃金時間」，這指的是日出後或日落前可以使用最佳自然光拍攝照片的時間 (#無濾鏡)。這個詞彙也包含其他定義。對於新手媽媽來說，這是與嬰兒肌膚接觸的第一個小時。對於國際足球巨星 Ada Hegerberg 來說，這是她的休閒時光，她通常會與父親和姐姐一起，鍛鍊和精進足球的基本功，例如頭頂球、罰球或是以非慣用腳踢球。



這位 25 歲的挪威球員從 10、11 歲起就一直在家裡做這個例行訓練。即使她現在是超強國際球隊 Lyon 的主要前鋒，而且還是歐洲盃女子冠軍聯賽得分最高的球員，她仍然不想捨棄這個習慣。



而且，她也不應該放棄。這對她有明顯助益，但是為什麼呢？可能是因為黃金時間對於她的心理和生理都有幫助，而建立你自己的黃金時間也能為你帶來奇蹟。