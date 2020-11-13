如何安全增加跑步里程

要將跑步變成生活的一部分，穩紮穩打才能成功。
醫學博士 Steven Mayer 是伊利諾州西北醫療區域醫療集團的運動醫學醫師，他表示：「跑者會犯的一大錯誤是急著提高里程數或頻率，導致過度操勞和虛弱而受傷。」所以很多跑步教練習慣上都會建議採取 10% 原則，也就是跑步距離和配速的每週增幅不應超過 10%。
跑步是一項高衝擊活動，當你一步又一步，每次都以單腳帶動全身往前進時，你的肌肉、關節、骨頭和結締組織都會因為踏地而承受衝擊。澳洲布里斯本 Gabbett Performance Solutions 的生理學家兼應用運動科學家 Tim Gabbett 博士表示，如果在組織尚未適應或強到足以承受這樣的衝擊力道前，就開始每天跑步或突然將距離加倍，組織就有可能崩潰。
你甚至察覺不到身體已經開始崩潰。Mayer 指出，你的肌肉會跟不上心肺適能 (心肺容量) 的腳步，所以你可能會覺得自己可以當場將距離從 5 公里提高到 8 公里，但跑後可能必須承受小腿脛痛或大腿後側肌群持續疼痛。這麼做，跑步可能會變成這週追求崇高目標超容易，下週卻只能在一旁看著別人跑。
如果在組織尚未適應或強到足以承受這樣的衝擊力道前，就開始每天跑步或突然將距離加倍，組織就有可能崩潰。
Tim Gabbett 博士，Gabbett Performance Solutions 的生理學家兼應用運動科學家
拋開跑者老生常談
這不是說你不應該試著提高跑步的距離、速度或頻率，畢竟如果每週一律跑步三天，每次都跑一樣的 5 公里，直到地老天荒，這樣實在太無聊了。Gabbett 指出，關鍵在於循序漸進並安全地給自己多一點壓力或負荷。
按照所謂的「漸進方針」雖然不錯，但 10% 原則其實沒有科學根據，Mayer 說：「這不一定能防止受傷。」荷蘭格羅寧根大學的一項研究顯示，每週增加 50% 訓練負荷量的跑者，和遵照 10% 原則的跑者相比，受傷率幾乎一模一樣。丹麥奧胡斯大學的研究發現，平均每週增加 20% 到 25% 負荷量的跑步新手也能避免受傷。
除此之外，10% 原則並未將背景或過往的健身歷程考慮進去。如果你已經是每週能跑超過 160 公里的運動悍將，要增加 10% (也就是 16 公里) 的訓練負荷幾乎是不可能的任務。反過來，如果你都只跑 1 公里，按照這個原則，你需要花上將近 16 個月才能跑到馬拉松的距離。雖然這麼做完全沒問題，但這樣太耗時間了，沒有必要，也可能沒辦法持之以恆。
用自己的方法進步升級
要找出進步的方法，Gabbett 建議採用他用在運動員身上、更因人而異的原則：短期和長期的訓練負荷比。說起來或許有點繞口，但實際上非常簡單。他解釋說：「就是要把本週的跑步距離 (短期) 和過去四週的跑步距離 (長期) 相比。」(如果你跑步未滿四週，在跑步的第一個月就固定採用你覺得相對容易的里程數，為腳下功夫打好基礎，接著再用這個比例不斷增加下去。)
Gabbett 說：「這是一種回饋循環。」每次透過提高每週跑步距離或速度增加負荷量時，要確定自己跑完後當下的感覺 (「我克服了這個超難的挑戰」)，以及 48 小時內的感覺 (「我的兩腿爆酸了」)。他表示，根據這兩個時候的感覺，你應該就有足夠的資訊決定是要提高強度，還是花更多時間在恢復上。
舉例來說，過去幾週你每週都跑 16 公里，這星期跑了 24 公里，負荷量提高了 1.5 倍之多。如果感覺很吃力或很糟糕，可以多花一週跑 24 公里，或甚至回到 16 公里。但如果感覺還不錯，下一週可以試著以同樣的比例提高里程數。即使感覺超棒，最理想的做法可能還是維持 1.5 倍的比例。研究顯示，介於 0.8 到 1.3 之間的短長期訓練負荷比，和低受傷風險有正相關，但是當這個比值達到 1.5 以上，受傷的風險就會明顯提高。
另一個有利於開心跑下去的關鍵方法是肌力訓練。Mayer 說，研究指出，把重點放在臀大肌與核心的阻力例行訓練上，可以避免一些常見的過度使用傷害，因為這能增強骨頭、肌腱和肌肉應對壓力的能力。不妨試著每兩天跑步一次，並在跑步之間安排鍛鍊你的肌力 (當然也要做恢復)。
穩紮穩打或許聽起來不太吸引人，但如果說這有助於成為一輩子的健康跑者？聽起來就很不錯。