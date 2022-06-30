如何安全增加跑步里程

要找出進步的方法，Gabbett 建議採用他用在運動員身上、更因人而異的原則：短期和長期的訓練負荷比。說起來或許有點繞口，但實際上非常簡單。他解釋說：「就是要把本週的跑步距離 (短期) 和過去四週的跑步距離 (長期) 相比。」(如果你跑步未滿四週，在跑步的第一個月就固定採用你覺得相對容易的里程數，為腳下功夫打好基礎，接著再用這個比例不斷增加下去。)



Gabbett 接著指出：「這是一種回饋循環。」每次透過提高每週跑步距離增加負荷量時，要確定自己跑完後當下的感覺 (「我克服了這個超難的挑戰」)，以及 48 小時內的感覺 (「我的兩腿爆酸了」)。他表示，根據這兩個時候的感覺，你應該就有足夠的資訊決定是要提高強度，還是花更多時間在恢復上。



舉例來說，過去幾週你每週都跑 16 公里，這星期跑了 24 公里，負荷量提高了 1.5 倍之多。如果感覺很吃力或很糟糕，可以多花一週跑 24 公里，或甚至回到 16 公里。但如果感覺還不錯，下一週可以試著以同樣的比例提高里程數。即使感覺超棒，最理想的做法可能還是維持 1.5 倍的比例。研究顯示，介於 0.8 到 1.3 之間的短長期訓練負荷比，和低受傷風險有正相關，但是當這個比值達到 1.5 以上，受傷的風險就會明顯提高。

另一個有利於從容自信跑得更長久的關鍵方法是肌力訓練。Mayer 說，研究指出，把重點放在臀大肌與核心的阻力例行訓練上，可以避免一些常見的過度操練傷害，因為這些運動能鍛鍊骨頭、肌腱和肌肉應對壓力的能力。不妨試著每兩天跑步一次，並在跑步之間安排鍛鍊你的肌力 (當然也要做恢復)。

耐心 (或數學) 或許不是你的強項，不過只要看見自己在進步，而且既沒有疼痛感，也沒有問題發生，你就會嚮往這樣的能力，也對自己日益強壯的身體心懷感激。