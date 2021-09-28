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教練經驗談：「為什麼我會一直受傷？」

再度受傷讓一位高中跑者難以承受，來自挪威的 Gjert Ingebrigtsen 為她在曲折的恢復之路上提供指導。

上一次更新：September 27, 2021
Gjert Ingebrigtsen 分享如何從受傷中恢復

「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。

問：

嘿，教練！

就在我認為自己從賽季一開始雙腳和膝蓋受傷的問題中復原，可以上場時，我的腿後肌拉傷了。這是我兩年內第二次腿後肌受傷，也是第二次必須縮短田徑賽季的出場時間。我一直生活在受傷、恢復的狀態下，這漫長的情況讓我開始懷疑跑步比賽是否適合自己。我不曾受傷，但現在我很害怕受傷的狀況會一直發生。我的教練說我有很大的潛力，但我很擔心自己一輩子都無法發揮潛力。我該怎麼做才能在一切挫折中持續投入並保持積極樂觀？

常常不夠強健，目前處於受傷狀態

16 歲跑者

答：

我可以向你保證 (哎喲，好痛)，你不必擔心自己是否會再次受傷。因為這一定會發生。從事每一項運動都自帶偶爾受傷的情況。

但如果這些運動傷害接連發生，就像你遇到的情況，就要找出問題並加以解決。二度受傷常見的解釋是：你可能尚未從第一次受傷中完全恢復。

現在，你的目標只有一個：百分百變好。做到這一點之前，其他目標都要先擺在一邊。追求個人紀錄、跑步、籃球比賽，通通都別做。這件事情沒有捷徑，也騙不了人。要達成你必須完成的事情，就得改變對自己運動傷害的想法。

我指導我的三個兒子從事中距離路跑。2019 年 12 月，我的兒子 Jakob 受了重傷 (下背部壓力性骨折)，要花四個月的時間恢復。一知道這件事，Jakob 對我說：「我正需要這樣的考驗來測試自己的動力。」

他沒有把受傷視為問題，而是當作最終能讓自己變得更強大的挑戰。他把自己的比賽精神從競爭轉向恢復。

Jakob 和我在他受傷後的隔天早上 6 點，以活動力與核心肌力強化展開他的恢復過程。我們沒有坐在沙發上看電視，也沒有為他感到遺憾。越是這麼做，就越難恢復原來的狀態。我們家在一般情況下會每天進行兩次訓練。在從重大運動傷害恢復的過程中，一天訓練三次。我們把恢復當成全職工作，打造真正的成就感。

接下來的四個月，Jakob 沒有錯過一堂復健課程。

Gjert Ingebrigtsen 分享如何從受傷中恢復

從運動傷害中恢復時，很重要的一點是，把目光放在眼前的目標上 (也就是讓自己變好)，而不是任何一項長期目標上。

我知道這對運動員來說並非易事。讓我從不同角度來說明。我的家鄉挪威有許多蜿蜒狹窄的道路，左彎右拐、上上下下、沿著河邊、繞著山丘。因為有這些「風景秀麗的路線」，即使是長途開車也會覺得時間過得很快。最近我開車穿越內華達州前往拉斯維加斯。走在寬大筆直一路向地平線延伸過去的公路上，感覺這是我所經歷過最漫長的旅程之一。

有效恢復的思維也一樣。不要把焦點放在遠方的城市 (也就是競爭)，要將整個心思都放在眼前的風景 (也就是每天的目標和成就，可能是很基本的自在活動，不會感到疼痛) 上。這是你站上跑道前，保持足夠的耐心讓自己完全恢復的唯一方法。

這件事情沒有捷徑，也騙不了人。要達成你必須完成的事情，就得改變對自己運動傷害的想法。

這對我的兒子 Jakob 有用。他在四月的時候康復，並在六月寫下 2 公里的歐洲新紀錄，這之後幾個月，他創下 1500 公尺的歐洲紀錄。他不只從嚴重運動傷害中東山再起，還以更強的姿態回歸。而我指的不只是體能，他也獲得心理上的自信，只要保持這樣的過程，就能從容因應未來的運動傷害。

我對這樣的過程深信不疑。好痛！我見證了這個方法一再奏效。既簡單又有效：改變想法，視受傷為提升表現的機會。只專注在恢復的每一個階段，以及每天的目標和成果上，而不是下一場比賽。持續致力於讓自己回到百分百復原的狀態，接著往前邁進。

一如我稍早所提到的，你會受傷，這無可避免。對你的拼搏精神和成功潛力的真正考驗，是全心投入讓自己變好。


Ingebrigtsen 教練

Gjert Ingebrigtsen 是挪威田徑教練和訓練員，指導他出類拔萃的兒子 Henrik、Filip 和 Jakob。這個家庭稱霸歐洲中距離路跑，三人都是歐洲盃 1500 公尺的金牌得主。Jakob 也贏得 2020 年奧運 1500 公尺金牌，並拿下歐洲 5000 公尺金牌，他也是在 4 分鐘內跑完一英哩的最年輕跑者。Gjert 沒有受過跑步訓練，他以嚴格的過程和經證實的成果為基礎，發展出自己的指導哲學。他在 2018 年獲選為挪威年度體育教練。

寫電子郵件至 askthecoach@nike.com，詢問教練要如何強化運動和健身時的心態。

攝影：Constantin Mirbach

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