Gjert Ingebrigtsen 分享如何從受傷中恢復

我可以向你保證 (哎喲，好痛)，你不必擔心自己是否會再次受傷。因為這一定會發生。從事每一項運動都自帶偶爾受傷的情況。



但如果這些運動傷害接連發生，就像你遇到的情況，就要找出問題並加以解決。二度受傷常見的解釋是：你可能尚未從第一次受傷中完全恢復。



現在，你的目標只有一個：百分百變好。做到這一點之前，其他目標都要先擺在一邊。追求個人紀錄、跑步、籃球比賽，通通都別做。這件事情沒有捷徑，也騙不了人。要達成你必須完成的事情，就得改變對自己運動傷害的想法。



我指導我的三個兒子從事中距離路跑。2019 年 12 月，我的兒子 Jakob 受了重傷 (下背部壓力性骨折)，要花四個月的時間恢復。一知道這件事，Jakob 對我說：「我正需要這樣的考驗來測試自己的動力。」



他沒有把受傷視為問題，而是當作最終能讓自己變得更強大的挑戰。他把自己的比賽精神從競爭轉向恢復。



Jakob 和我在他受傷後的隔天早上 6 點，以活動力與核心肌力強化展開他的恢復過程。我們沒有坐在沙發上看電視，也沒有為他感到遺憾。越是這麼做，就越難恢復原來的狀態。我們家在一般情況下會每天進行兩次訓練。在從重大運動傷害恢復的過程中，一天訓練三次。我們把恢復當成全職工作，打造真正的成就感。



接下來的四個月，Jakob 沒有錯過一堂復健課程。