飲食指南：不只身體感覺良好，外表看起來也很棒

吃什麼才好？怎樣吃才健康？快試試這個超簡單的分類系統，養成你專屬的飲食習慣。

一聽到健康飲食，首先想到的就是充滿規則的飲食方式，你一定聽過「不要吃這個！」還有「要吃那個才對。」通常這種飲食方式著重於分析主要營養素 (包含多少脂肪、蛋白質和碳水化合物)，或者避免吃進特定的食物群 (例如多吃蔬菜，少吃穀類)。

Brian St. Pierre 表示，這些充滿限制和規定的飲食方式並非不好，但是為了普羅大眾而設計，而不是針對個人。St. Pierre 是 Precision Nutrition 的教練，這是一家專為菁英運動員和民眾設計健康計畫的公司。St. Pierre 說：「充滿規定的飲食習慣對某些人來說有用，但不一定適合每個人。」他和 Precision Nutrition 專家提倡與他人不同的個人化方法：紅黃綠燈系統。

紅燈代表必須停下思考，因為眼前可能是罪惡感極重的食物，或是吃完後會讓身心感到不舒服的食物。黃燈代表在某些情況下可以吃的食物，例如只有在特定的慶祝場合或放假時才會吃的食物。綠燈代表隨時隨地都能吃，而且會讓人感覺良好的食物。

Krista Scott-Dixon 是擁有超過 20 年經驗的 Precision Nutrition 課程總監和營養專家，她說：「每個人的顏色分配都不相同。例如，我的冷凍庫裡有冰淇淋，它已經放在那裡六個月了，因為我並不想吃，換做是其他人可能就會非常想吃。他們無法控制自己，認為冰淇淋放在家裡就是要馬上吃完，但吃完之後可能會產生罪惡感，那麼這就是紅燈食物。」