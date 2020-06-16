飲食指南：不只身體感覺良好，外表看起來也很棒

Nike Training 的建議
吃什麼才好？怎樣吃才健康？快試試這個超簡單的分類系統，養成你專屬的飲食習慣。
一聽到健康飲食，首先想到的就是充滿規則的飲食方式，你一定聽過「不要吃這個！」還有「要吃那個才對。」通常這種飲食方式著重於分析主要營養素 (包含多少脂肪、蛋白質和碳水化合物)，或者避免吃進特定的食物群 (例如多吃蔬菜，少吃穀類)。
Brian St. Pierre 表示，這些充滿限制和規定的飲食方式並非不好，但是為了普羅大眾而設計，而不是針對個人。St. Pierre 是 Precision Nutrition 的教練，這是一家專為菁英運動員和民眾設計健康計畫的公司。St. Pierre 說：「充滿規定的飲食習慣對某些人來說有用，但不一定適合每個人。」他和 Precision Nutrition 專家提倡與他人不同的個人化方法：紅黃綠燈系統。
紅燈代表必須停下思考，因為眼前可能是罪惡感極重的食物，或是吃完後會讓身心感到不舒服的食物。黃燈代表在某些情況下可以吃的食物，例如只有在特定的慶祝場合或放假時才會吃的食物。綠燈代表隨時隨地都能吃，而且會讓人感覺良好的食物。
Krista Scott-Dixon 是擁有超過 20 年經驗的 Precision Nutrition 課程總監和營養專家，她說：「每個人的顏色分配都不相同。例如，我的冷凍庫裡有冰淇淋，它已經放在那裡六個月了，因為我並不想吃，換做是其他人可能就會非常想吃。他們無法控制自己，認為冰淇淋放在家裡就是要馬上吃完，但吃完之後可能會產生罪惡感，那麼這就是紅燈食物。」
「我們的目標是要持續改善飲食，多攝取綠燈食物，少攝取黃燈和紅燈食物。」
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在開始分類你的紅、黃、綠燈食物之前，花幾分鐘時間思考你最常吃的食物是什麼，包含三餐必吃的食材，還有偶爾出現的料理，並思考它們在你心中是什麼顏色。目標很簡單：多吃一點有益的食物，少吃無益的東西。紅、黃、綠燈食物的量沒有一定標準。我們的目標是要持續改善飲食，多攝取綠燈食物，少攝取黃燈和紅燈食物。
如果你愛吃餅乾和薯條，但知道這類東西對你來說是紅燈狂亮的食物，別擔心，沒有人要求你完全忌口。St. Pierre 說：「只有那些靠外表維生的人，才要徹底戒掉紅燈食物。我們一般人其實不用完全戒掉，也能獲得強健又良好的體態。」
St. Pierre 和 Scott-Dixon 使用紅黃綠燈系統來幫助 Precision Nutrition 的數百名學員，發現這個方式可帶來許多正面的影響力。第一：重拾自主權。你能自己決定哪些食物屬於哪個分類，而非讓他人來告訴你不能吃什麼、應該吃什麼才能變得健康。St. Pierre 說道：「你可以自我探索和覺察，瞭解自己的營養需求和適合的飲食方式。」雖然我們潛意識裡可能很清楚，卻很少花時間仔細地找出對自己有益的食物。Scott-Dixon 表示：「這讓營養學不再是抽象且深奧的飲食法則，而是更貼近你我的日常生活。」
很多人不知道，大多數研究的營養攝取建議都是以平均值為基礎，而且數據來自一般人的平均回答。所以就算全麥類食物對身體很好，卻不適合乳糜瀉患者，因為他們吃了酸麵包後會出現嚴重的不良反應。St. Pierre 提到，如果你不能吃特定食物群的東西，例如穀類、十字花科蔬菜、堅果和種子，卻看到這些食物被歸類在健康飲食計畫的「必吃」類別中，就會導致你萌生退意。
「當你改變、進化，變得越來越健康，你分類食物的方式也會跟著改變。」
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當你改變、進化，變得越來越健康，你分類食物的方式也會跟著改變。St. Pierre 表示，紅黃綠分類概念具備了靈活度和個人專屬的調整空間，而這是籠統的飲食建議無法達成的。
他提到，自始至終的核心理念就是「思考」。無論眼前的食物歸類在哪個顏色，都應該先停下來問問自己：「我為什麼要吃這個？」當你只有紅燈食物可以選擇的時候，這個問題能給你一些指引。他認為，你還是可以好好享受這些食物，但重點就是要告訴自己：「我現在是有意識地選擇吃一點洋芋片跟餅乾，慢慢地享受就好，吃夠了就停下來。」
這就是為什麼紅黃綠燈系統的可行性很高。完全沒有「禁吃」的食物分類，也無須妖魔化某些食物群 (St. Pierre 和 Scott-Dixon 都認為這樣做反而會讓你更想吃)。這樣一來，你就能主導一切，在做出一個個明智的決定時，不僅吃得健康，整個人也更容光煥發。
養成習慣：養成多吃綠燈食物的習慣，可以試著將此思維帶入原有的習慣中，例如下午茶時間。每次拿起零食時，花幾秒鐘想想「這是什麼顏色的食物？」每次問完後，記得為自己喝采一番，這樣就能習慣成自然。