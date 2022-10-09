照著專家的秘訣，哺乳時也能安心運動

我們向你保證，以下訊息是產後的建議事項，絕不是 Nike 運動內衣廣告：就算你穿得下任何一件孕前或產前的運動內衣，也千萬不要這麼做 (除非它仍然舒適好穿，而且能提供足夠的支撐)。



加州文圖拉縣的註冊護理師暨國際認證泌乳顧問 Jessica McKee 說：「過於緊身或掐住某些部位的運動內衣可能導致乳腺管阻塞，尤其是帶鋼圈的款式。」這是因為這樣的運動內衣會對乳腺管施壓，導致備用的母乳流經某個地方就「堵住」了。她接著說：「乳腺管阻塞摸起來像是乳房中有一塊硬邦邦的卵石，有時候還會造成疼痛。這種情形不容易處理，處理不當甚至會引發乳腺炎 (這是一種乳房組織感染，可能會伴隨類似發燒或流感的症狀)，所以還是要盡可能地避免這些情況發生。」



Battles 說：「你可以嘗試哺乳或擠奶專用的運動內衣，但如果你目前找不到適合的款式，別緊張，沒有專用的運動內衣你也會好好的。如果可以的話，建議親自試穿運動內衣，因為你可能需要比想像中更大的尺寸或更具支撐力的款式。」如果線上購物是目前最方便的選項，不妨在拆掉標籤之前試試 McKee 建議的這些快速測試秘訣：首先，確定下胸圍和肩帶保有兩隻手指可以伸入的空間。接著在原地奔跑或跳躍，將雙手舉過頭頂，然後坐下來感受運動內衣在實際運動過程中感覺如何 (應該要感到貼合包覆，但不至於緊到有壓迫感)。