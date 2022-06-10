我需要哪些孕婦系列健身服飾？

適合各個孕期的舒適孕婦運動服飾
購買指南
這份指南將協助你找出舒適的孕婦運動服飾，從產前到產後的運動計畫一路相伴。
隆起的腹部並非懷孕時身體出現的唯一變化， 你還必須面對腫脹的手腳和胸部 (僅舉幾例)； 但這並不代表你只能屈就不合身或不舒適的運動服飾。 你的身體已經為了孕育新生命付出額外的辛勞，為什麼要讓運動服飾帶來更多負擔呢？
選擇舒適的孕婦運動服飾，才能在運動時享有截然不同的感受。 大多數孕婦運動服飾採用更有彈性、吸濕排汗的材質，同時兼顧親餵母乳的機能設計。
話雖如此，不一定非得到孕婦專區去尋找運動服飾。 儘管孕婦裝能夠符合孕前尺寸，但接下來幾個月腹部的隆起程度或實際的舒適著感為何，其實很能準確預測，所以在購買前最好先試穿。
周產期健康教練、教育家暨孕婦和新手媽媽專屬線上平台 Dear Sunday 創辦人 Cassie Shortsleeve 表示：「也可以考慮上網訂購不同的尺寸，如果最舒服的尺寸是你從未想過的尺碼，可別忘了你自己正在孕育新生命，所以值得享有舒適著感。」
你也可以購買比平常運動服飾更大的尺寸，來獲得適當的貼合度。 Shortsleeve 說：「有時候，孕婦服飾有其功用，但其他時候，只需穿著比平常尺寸更大的服飾就行了。」
為了幫助你在產前的運動計畫中舒適地流汗 (還要看起來很時尚)，這個指南能幫助你打造孕婦運動服飾和運動裝備的必備衣櫥。
1. 試試彈性高腰內搭褲
即使你沒有立即察覺變化，但肚子仍然一天天隆起，因此需要可以順應身形變化的內搭褲。 合格個人教練兼 Every Mother 創辦人 Leah Keller 說：「所以要選擇彈性貼合的高腰孕婦內搭褲，覆蓋你懷孕的腹部。」
Keller 說：「高腰內搭褲整體的著感很棒，尤其是在運動期間，因為能提供向上的支撐感和穩定度。」
然而，Keller 提醒千萬不要一天到晚都穿著高腰內搭褲。 她說：「這樣會讓你誤以為自己擁有強大的核心肌力和穩定度，但事實上根本沒有。 這種虛假的安全感會讓某些人在懷孕期間忽略鍛鍊核心肌力的重要性。」
鍛鍊核心肌力對預防背痛相當重要，這是懷孕期間常見的問題，而具備良好的核心肌力，才能為分娩做好準備。
至於材質，一般會選擇以透氣排汗材質製成的運動服飾，例如聚酯纖維和尼龍。 這些材質能夠確保涼爽，尤其是在你的身體正努力付出的懷孕期間。
產前產後健身專家暨 Speir Pilates 創辦人 Andrea Speir 說：「選擇柔軟的質地，輕柔棉質對伸展後的肌膚來說很舒適。 我會避免選擇材質太厚的內搭褲，以免將已經感覺燥熱的孕婦推向更不舒服的深淵中。」
3. 選擇具有支撐力的運動內衣
舒適的孕婦運動內衣能夠為增長的胸部提供支撐和全面包覆，在運動過程中帶來截然不同的感受。 一般而言，大多數女性對於內衣鋼圈會感到不適，所以建議你在選購孕婦運動內衣時避開鋼圈。
貼身剪裁能稍微提供向上支撐力，但也不要穿得太緊身，以免限制了活動度，甚至引起疼痛。 Shortsleeve 說：「基於這個原因，請考慮購買比平常大上一或兩號的運動內衣。」
Shortsleeve 說：「即使你沒有大胸部，許多女性也會在第一孕期到產後期間發現到胸部的增長，尤其當你選擇親餵的話更明顯。 太過緊身的運動內衣可能導致哺乳時乳腺管阻塞。」
如果你計劃要親餵，Keller 建議購買可以作為哺乳用的運動內衣。 她說：「不過要找到一款兩用運動內衣有點困難，因為材質的需求會不同。」
Keller 說：「我發現，這些不同種類服飾的機能會影響彼此的設計。 打造出真正具有支撐力和便利性的運動內衣，還要能兼具舒適與哺乳或擠奶的功能，是一項工程突破。」
如果你無法找到全方位的運動內衣，Keller 建議可以因應運動、哺乳和/或擠奶購買專屬的運動內衣。
至於設計，Speir 建議保持簡單即可。 「挑選寬肩帶和能包覆側面的款式。 隨著胸部變大，你會希望得到全面包覆，這樣就不用在運動中擔心任何失態情形發生。」
有些普通的運動內衣也是很棒的孕期運動內衣，所以你不一定要購買專門的孕期運動內衣。 而且，你或許也能將運動內衣的壽命延長至產後，所以投資一款在產後也能繼續穿著的運動內衣很值得。 Shortsleeve 和 Keller 都建議，如果你找到心儀的內衣，不妨一次買個兩、三件。
Shortsleeve 說：「在懷孕期間選購運動內衣時，不妨想想自己的生活型態。 如果你為了購買哺乳用內衣花了大把鈔票，之後卻用不到這項功能，這樣值得嗎？ 也許有能提供同樣支撐度又更便宜的類似款內衣，而且還能作為哺乳用。 其實，每個人的情況都不盡相同。」
4. 選購下擺較長的彈性訓練上衣
隨著腹部隆起，你會希望背心和上衣的下擺夠長，而且能彈性貼合，足以包覆你的腹部。 Shortsleeve 說：「不妨也考慮貼身剪裁的背心，能提供與束腹帶相同的額外支撐度。」
舉例而言，Nike (M) 孕婦背心具有 4 向伸縮力，而更長的下擺能提供全面包覆，修身剪裁則可在產後讓你盡情暢動。
如同內搭褲，選擇採用排汗技術製成的訓練上衣和運動內衣，在大汗淋漓的運動過程保持涼爽。
5. 選擇為足弓提供更多支撐的訓練鞋款
由於懷孕期間，身體產生的血液和其他液體會增加，你可能會注意到腳踝和雙足腫脹。 這可能代表你的運動鞋不再合腳，或無法提供所需的支撐。
事實上，根據 Keller 的說法，某些準媽媽在懷孕期間，足部的增長會大半號到一號。 Shortsleeve 說：「不妨為心儀的運動鞋挑選更大的尺寸。」
懷孕也會導致像是足底筋膜炎這樣的足部問題，由於嬰兒體重增加的壓力，在這樣的情況下，會造成足跟疼痛。 你也可能會有扁平足或足弓下塌的問題，因為這時的身體在懷孕期間會釋放一種名為鬆弛素的荷爾蒙，導致身體韌帶拉伸。
Keller 說：「精心設計具支撐力的鞋款對安全而言非常重要。」 她接著說：「這樣的鞋款有助於防止跌倒，因為你的腳踝容易搖晃，重心也跟著改變。還能讓你持續活動，進而為生產鍛鍊出所需的肌力和耐力。」
Shortsleeve 說：「記得為鞋款搭配吸濕排汗的襪子。」 考慮到許多孕婦會經歷的所有肌膚變化，包括乾燥和排汗，吸濕排汗材質是舒適的關鍵。