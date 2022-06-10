我需要哪些孕婦系列健身服飾？

隆起的腹部並非懷孕時身體出現的唯一變化， 你還必須面對腫脹的手腳和胸部 (僅舉幾例)； 但這並不代表你只能屈就不合身或不舒適的運動服飾。 你的身體已經為了孕育新生命付出額外的辛勞，為什麼要讓運動服飾帶來更多負擔呢？

選擇舒適的孕婦運動服飾，才能在運動時享有截然不同的感受。 大多數孕婦運動服飾採用更有彈性、吸濕排汗的材質，同時兼顧親餵母乳的機能設計。

話雖如此，不一定非得到孕婦專區去尋找運動服飾。 儘管孕婦裝能夠符合孕前尺寸，但接下來幾個月腹部的隆起程度或實際的舒適著感為何，其實很能準確預測，所以在購買前最好先試穿。

周產期健康教練、教育家暨孕婦和新手媽媽專屬線上平台 Dear Sunday 創辦人 Cassie Shortsleeve 表示：「也可以考慮上網訂購不同的尺寸，如果最舒服的尺寸是你從未想過的尺碼，可別忘了你自己正在孕育新生命，所以值得享有舒適著感。」

你也可以購買比平常運動服飾更大的尺寸，來獲得適當的貼合度。 Shortsleeve 說：「有時候，孕婦服飾有其功用，但其他時候，只需穿著比平常尺寸更大的服飾就行了。」

為了幫助你在產前的運動計畫中舒適地流汗 (還要看起來很時尚)，這個指南能幫助你打造孕婦運動服飾和運動裝備的必備衣櫥。