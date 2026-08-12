大童 (7 至 15 歲) 女童款 鞋款

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Kobe III 低筒
Kobe III 低筒 大童籃球鞋
新品上市
Kobe III 低筒
大童籃球鞋
NT$3,800
Air Jordan 4 Retro "She's A Star"
Air Jordan 4 Retro "She's A Star" 大童鞋款
新品上市
Air Jordan 4 Retro "She's A Star"
大童鞋款
NT$4,900
Air Jordan 3 Retro "Play Your Way"
Air Jordan 3 Retro "Play Your Way" 大童鞋款
新品上市
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Air Jordan 4 Retro "Comic"
Air Jordan 4 Retro "Comic" 大童鞋款
新品上市
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Nike Rift 2 SE
Nike Rift 2 SE 大/小童鞋款
新品上市
Nike Rift 2 SE
大/小童鞋款
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR 大童鞋款
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大童鞋款
NT$2,500
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club 大童多種場地低筒足球釘鞋
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大童多種場地低筒足球釘鞋
NT$1,800
Nike Court Borough 低筒
Nike Court Borough 低筒 大童鞋款
新品上市
Nike Court Borough 低筒
大童鞋款
NT$2,100
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé" 大童天然偏硬草地低筒足球釘鞋
新品上市
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
大童天然偏硬草地低筒足球釘鞋
NT$3,600
Jordan All Game
Jordan All Game 大童籃球鞋
不適用促銷活動
Jordan All Game
大童籃球鞋
NT$1,800
Air Jordan 1 低筒
Air Jordan 1 低筒 大童鞋款
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Air Jordan 1 中筒 SE
Air Jordan 1 中筒 SE 大童鞋款
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Air Jordan 1 低筒 SE
Air Jordan 1 低筒 SE 大童鞋款
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Jordan Son of Mars 低筒
Jordan Son of Mars 低筒 大童鞋款
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Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 大童跑鞋
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Nike Jr. Phantom 6 低筒 Academy
Nike Jr. Phantom 6 低筒 Academy 大童多種場地足球釘鞋
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大童多種場地足球釘鞋
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Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy 大童多場地低筒足球釘鞋
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Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 大童路跑鞋
再生材質
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Nike Jr. Phantom 6 高筒 Academy
Nike Jr. Phantom 6 高筒 Academy 大童多種場地足球釘鞋
Nike Jr. Phantom 6 高筒 Academy
大童多種場地足球釘鞋
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Nike Jr. Phantom 6 高筒 Club
Nike Jr. Phantom 6 高筒 Club 大童多種場地足球釘鞋
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大童多種場地足球釘鞋
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Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride 大童跑鞋
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Air Jordan Sixty Plus 低筒 大童鞋款
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Nike Air Force 1
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy 大童多種場地低筒足球釘鞋
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Nike Jr. Tiempo Streetgato
Nike Jr. Tiempo Streetgato 大童體育館/路面低筒足球鞋
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Nike Rift 2
Nike Rift 2 大童鞋款
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Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 大童鞋款
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Nike Air Liquid Max
Nike Air Liquid Max 大童鞋款
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 大童鞋款
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Nike Star Runner 5 大童跑鞋
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Nike S.T.Dynamite 大童籃球鞋
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR 大童鞋款
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Nike Air Max Plus 大童鞋款
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Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 大童鞋款
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Nike Air Max Bia
Nike Air Max Bia 大童鞋款
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Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic 大童鞋款
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 大童籃球鞋
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Jordan Luka 77「Ghost」 大童鞋款
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Nike Stellar Ride
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Nike Air Max Moto 2K 大童鞋款
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Nike Air Max 90 SE 大童鞋款
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Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE 大童鞋款
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Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE 大童鞋款
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Nike Air Liquid Max
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 大童跑鞋
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Nike V5 RNR 大童鞋款
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Nike Air Max Plus
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Nike Air Max 90
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K 大童鞋款
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Jordan Hydrip
Jordan Hydrip 大童涼鞋
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NT$1,700
Nike Cosmic Runner
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Nike Air Max 90 SE
Nike Air Max 90 SE 大童鞋款
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Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE 大童鞋款
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Nike Air Max Plus SE
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Nike Air Liquid Max
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Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 大童鞋款
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NT$1,900