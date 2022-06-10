適合雨中跑步的運動裝備

適合雨天跑步的防水跑步裝備
購買指南
別讓大自然影響你的訓練時間。 有了合適的防水跑步裝備，就能避免淋成落湯雞。
你安排的運動日不一定有溫和晴朗的天氣。 天氣變化多端，雨勢難料。 別讓雨天成為訓練旅程的絆腳石。
你可能會愛上在涼爽的雨天跑步，享受無人跑道。 利用專為雨天跑步設計的裝備加強速度及耐力，保持競爭力。
本文貼心介紹幾款服飾、鞋款及運動裝備，可在跑步時不再濕透透。
我需要什麼樣的雨天裝備？
雨天防護單品分成抗水、防潑水以及防水：
- 抗水裝備可排除材質表面的水珠，但此設計無法讓你長時間保持乾爽。
- 防潑水裝備僅能防止些微水珠滲透，能耐受的水量以及使用時間有限。
- 防水裝備是讓你隨時維持乾爽的可靠良伴。 防水商品一般都有密合縫線及特殊拉鍊，防止進水。
防潑水商品適合在普通雨勢之中運動，因為多數的防潑水技術能排出內側濕氣，同時提供防雨效果。透氣性是雨天運動的關鍵要素。 完全防水裝備能讓你保持乾爽，但是難以透氣，所以腋下拉鍊設計可說是加分關鍵。
7 款雨天跑步必備單品
參考這份雨天必備單品清單，確保擁有所需裝備，才能在潮溼天候裡安全舒適地暢跑。
1. 防雨外套
合適的外套能實現截然不同的體驗，讓你乾爽返家不再淋成落湯雞。 尋找防水防風的外套，並配有貼合縫線以及保持電子物品乾爽的口袋。
你也會需要具有透氣排汗機能的外套，有效保持乾爽。 搜尋連身帽款式，保護頭部及頸部不受雨水侵襲。
如果外面天氣寒冷，不妨捨棄羽絨款式，改選採用合成保暖層的外套。 合成保暖材質，即使天候潮濕依舊保暖。 也可以根據氣溫及舒適需求，在防水外層之內穿著透氣 Fleece 外套。 以下是我們為各種大小雨天打造的優質精選。
綿綿細雨
你需要輕量防潑水的裝備。 尋找能讓你在潮濕天氣中維持活動力與乾爽的外套。 透氣 Nike Repel 外套能助你一臂之力， 你可以選擇符合個人風格的款式，提供季節所需的保暖效果。
雨勢穩定
天公不作美，你需要幫助維持乾爽的裝備。 選擇具有天侯防護機能又不厚重的外套。 你需要具備耐久防風雨效果的大衣或跑步外套。 部分 Nike 外套可折疊收進小袋，適合難以預測的天氣。 如果你會攜帶電子產品，請保持外套口袋密合。 如果天氣越漸寒冷，可將 Nike Tech Fleece 穿在防雨外層之內。
傾盆大雨
你需要具備完整天侯防護機能的防水裝備。 尋找有堅韌 GORE-TEX 薄膜的外套，促進汗水蒸發，避免雨水入侵。 自在地在雨中狂奔， 盡情踩踏水花， 享有乾爽的著感。
2. 跑鞋
無論你是在馬路或是小徑，在潮濕路面跑步都需要額外的抓地力。 具有凸起外底的鞋款有助於在濕滑區域提供更多保護。 也要確保跑鞋透氣，可排除肌膚上的汗水。
濕氣會引起肌膚摩擦，甚至起水泡，所以雨天裝備的貼合度可說是重要關鍵。 必須選擇一雙不會滑動或摩擦腳跟後側的鞋款。
如果你經常在雨中跑步，建議你選擇穿著附有 GORE-TEX 內裡的跑鞋。 GORE-TEX 薄膜可防止雨水滲入，且能讓水氣蒸發，使足部更加乾爽。 但鞋領周圍仍然有可能會進水，所以防水雨罩可說是便利設計。
5. 防潑水長褲
短褲適用於溫暖的毛毛雨天氣，防潑水長褲能在下大雨時妥善維持乾爽、降低摩擦。
防潑水防撕裂尼龍能提供良好的天候防護效果，但如果你覺得穿著內搭褲比較舒服，不妨以 Dri-FIT 內搭褲取代棉質款式。 高機能微纖維結構能讓水氣快速地從材質表面蒸發。
7. 帽子或遮陽帽
連帽跑步外套能讓頭部保持乾爽，但無法避免臉部淋雨。 配有寬版帽簷的帽子 (或適合溫暖天氣的遮陽帽) 能為臉部提供遮蔽，有助維持視線清晰，清楚辨別路線。
設計與材質：重點機能
以下是幾個我們為了達成氣候防護所使用的關鍵創新技術：
- ACG：「全天候裝備」(All Conditions Gear) 讓你在所有的天侯狀況下自由出行。 此 Nike 系列的設計能幫助你在各種氣候中保持活力。
- Nike AeroLayer：在防潑水外層與透氣網布內裡之間使用一層輕盈的保暖材質，設計保暖不厚重。
- Nike AeroShield：結合防水層與局部透氣設計的技術，質感柔軟透氣，抵擋惡劣天氣。
- Nike HyperShield：輕量透氣材質可抵擋風雨，賦予多數商品防潑水或防水效果。
- Nike Shield：具有天侯防護特性的防風雨材質，使多數商品具備防潑水效果。
- Nike Therma：材質能降低體熱散失，隔絕外部的冷空氣，讓你保持溫暖，不會過熱。
8 個在雨天保持安全的秘訣
- 選擇反光衣物：雨天的可見度比較差，大幅增加行人穿越街道的風險。 為確保車輛駕駛能看見你，選擇穿著帶有反光設計元素的跑步外套及長褲，或為跑步服飾貼上反光飾條。
- 別在暴風雨之中跑步：跑步前請先查看天氣。 如果有暴風雨預報，請留在室內使用跑步機或選擇替代居家有氧運動。 雖然被閃電擊中的機率很低，但這還是與天氣相關的首要致死主因。
- 根據天氣穿衣：就算穿著防水服飾，在雨中跑步還是會淋濕。 在氣溫低迷時會導致體感溫度更冷，甚至增加失溫的風險。 務必穿著足夠保暖的服飾來保護自己。 另一方面，避免在炎熱天氣穿著過多衣物。 多層次穿法會在雨中成為重擔，而不會幫助你保持乾燥。
- 積極面對摩擦問題：濕氣會在跑步時引起摩擦，所以要在腋下或大腿內側等易摩擦區域使用防摩擦產品。 天氣炎熱時，你可能會穿著一件附有加壓內裡的短褲；天氣寒冷時，你可以在跑步長褲內多穿一件加壓緊身褲。
- 攜帶乾的襪子：潮濕襪子會讓你的速度減慢。 如果你開始感到潮濕不適，或注意到鞋子比平時更容易摩擦雙腳，就必須更換襪子，才能持續暢跑不懈。
- 保持水分充足：外面天氣潮濕不構成放棄補水的理由。 在跑步時隨身攜帶水袋、水壺或水瓶，在間歇休息時規律飲水。
- 提高警覺：大多數時候，在雨中跑步是安全的，但濕滑地區可能會提升受傷機率。 就算你穿著的跑鞋能在泥濘道路展現優異抓地力，你仍然必須注意腳步。 在跑步時觀察區域，避開任何危險地帶。
- 跑步結束立即換下濕的衣物：跑步時體熱高升，緩和之後繼續穿著濕的衣物會增加失溫風險。 濕氣有可能會引起細菌滋生及感染，請在跑步返家 (或是運動後沖澡) 之後立即換上乾的衣物。
常見問題：在雨天跑步
可以在雨天跑步嗎？
暴風雨來襲時最好選擇留在跑步機上，但你不需要因為雨水而停下腳步。 只需要穿上具有防護效果的反光服飾， 也要記得依照溫度穿著服裝，返家的時候立即脫下濕掉的衣物。
什麼是最理想的雨天跑步裝備？
最理想的雨天跑步裝備必須採用可防風抗水的材質打造而成。 雨天跑步時穿著反光衣物也很重要，更要選擇可駕馭潮溼表面的高抓地力跑鞋。