適合雨中跑步的運動裝備

合適的外套能實現截然不同的體驗，讓你乾爽返家不再淋成落湯雞。 尋找防水防風的外套，並配有貼合縫線以及保持電子物品乾爽的口袋。

你也會需要具有透氣排汗機能的外套，有效保持乾爽。 搜尋連身帽款式，保護頭部及頸部不受雨水侵襲。

如果外面天氣寒冷，不妨捨棄羽絨款式，改選採用合成保暖層的外套。 合成保暖材質，即使天候潮濕依舊保暖。 也可以根據氣溫及舒適需求，在防水外層之內穿著透氣 Fleece 外套。 以下是我們為各種大小雨天打造的優質精選。

綿綿細雨

你需要輕量防潑水的裝備。 尋找能讓你在潮濕天氣中維持活動力與乾爽的外套。 透氣 Nike Repel 外套能助你一臂之力， 你可以選擇符合個人風格的款式，提供季節所需的保暖效果。

雨勢穩定

天公不作美，你需要幫助維持乾爽的裝備。 選擇具有天侯防護機能又不厚重的外套。 你需要具備耐久防風雨效果的大衣或跑步外套。 部分 Nike 外套可折疊收進小袋，適合難以預測的天氣。 如果你會攜帶電子產品，請保持外套口袋密合。 如果天氣越漸寒冷，可將 Nike Tech Fleece 穿在防雨外層之內。

傾盆大雨

你需要具備完整天侯防護機能的防水裝備。 尋找有堅韌 GORE-TEX 薄膜的外套，促進汗水蒸發，避免雨水入侵。 自在地在雨中狂奔， 盡情踩踏水花， 享有乾爽的著感。