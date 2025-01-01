SNKRS Exclusives(117)

NOCTA Air Force 1 低筒
NOCTA Air Force 1 低筒 男鞋
已於 SNKRS 上架
NOCTA Air Force 1 低筒
男鞋
$5,800
Nike Field General SP x Union
Nike Field General SP x Union 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Field General SP x Union
男鞋
$4,000
Kobe IX
Kobe IX 大童籃球鞋
已於 SNKRS 上架
Kobe IX
大童籃球鞋
$3,800
Nike Air Max 1 SP
Nike Air Max 1 SP 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max 1 SP
男鞋
$5,400
Nike Shox R4
Nike Shox R4 女鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Shox R4
女鞋
$4,900
Nike Air Max Waffle SP 2
Nike Air Max Waffle SP 2 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max Waffle SP 2
男鞋
$4,480
Nike Shox TL
Nike Shox TL 女鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Shox TL
女鞋
$5,400
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR 女鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max SNDR
女鞋
$5,800
Nike ISPA Universal
Nike ISPA Universal 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike ISPA Universal
男鞋
$2,700
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR 女鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max SNDR
女鞋
$5,800
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile 鞋款
已於 SNKRS 上架
Nike Cortez Textile
鞋款
$3,100
Nike Air Max 95 Recraft
Nike Air Max 95 Recraft 小童鞋款
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max 95 Recraft
小童鞋款
$3,300
Nike Air Max 95 Recraft
Nike Air Max 95 Recraft 嬰幼兒鞋款
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max 95 Recraft
嬰幼兒鞋款
$2,500
Nike Air Max 95
Nike Air Max 95 大童鞋款
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max 95
大童鞋款
$4,500
Nike Air Max 95 SP
Nike Air Max 95 SP 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max 95 SP
男鞋
$6,700
Nike Air Max SNDR Camo
Nike Air Max SNDR Camo 女鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max SNDR Camo
女鞋
$5,800
Air Jordan 11 Retro 低筒 "Bred"
Air Jordan 11 Retro 低筒 "Bred" 男鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 11 Retro 低筒 "Bred"
男鞋
$6,300
Jordan 4 Retro "White Cement"
Jordan 4 Retro "White Cement" 嬰幼兒鞋款
已於 SNKRS 上架
Jordan 4 Retro "White Cement"
嬰幼兒鞋款
$2,200
Jordan 4 Retro "White Cement"
Jordan 4 Retro "White Cement" 小童鞋款
已於 SNKRS 上架
Jordan 4 Retro "White Cement"
小童鞋款
$3,100
Air Jordan 4 Retro "White Cement"
Air Jordan 4 Retro "White Cement" 大童鞋款
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 4 Retro "White Cement"
大童鞋款
$4,900
Air Jordan 4 Retro "White Cement"
Air Jordan 4 Retro "White Cement" 男鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 4 Retro "White Cement"
男鞋
$7,200
Air Jordan 1 Retro 高筒 OG "Ruby"
Air Jordan 1 Retro 高筒 OG "Ruby" 女鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 1 Retro 高筒 OG "Ruby"
女鞋
$6,300
Kobe IX Elite 高筒 Protro
Kobe IX Elite 高筒 Protro 籃球鞋
已於 SNKRS 上架
Kobe IX Elite 高筒 Protro
籃球鞋
$8,500
Kobe IX Elite
Kobe IX Elite 大童籃球鞋
已於 SNKRS 上架
Kobe IX Elite
大童籃球鞋
$4,300
Jordan
Jordan 男款韓國 T 恤
已於 SNKRS 上架
Jordan
男款韓國 T 恤
$1,780
Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez 低筒
Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez 低筒 滑板鞋
已於 SNKRS 上架
Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez 低筒
滑板鞋
$4,000
Nike Air Zoom Spiridon SP
Nike Air Zoom Spiridon SP 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Zoom Spiridon SP
男鞋
$5,400
Nike Air Max Craze
Nike Air Max Craze 女鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max Craze
女鞋
$5,600
Nike Cygnal
Nike Cygnal 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Cygnal
男鞋
$5,800
Nike Air Foamposite One
Nike Air Foamposite One 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Foamposite One
男鞋
$8,100
Nike Clogposite
Nike Clogposite 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Clogposite
男鞋
$4,500
Nike Shox Ride 2
Nike Shox Ride 2 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Shox Ride 2
男鞋
$6,700
Jordan 4 Retro "Aluminum"
Jordan 4 Retro "Aluminum" 小童鞋款
已於 SNKRS 上架
Jordan 4 Retro "Aluminum"
小童鞋款
$3,100
Air Jordan 4 Retro "Aluminum"
Air Jordan 4 Retro "Aluminum" 女鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 4 Retro "Aluminum"
女鞋
$6,700
Jordan 4 Retro "Aluminum"
Jordan 4 Retro "Aluminum" 嬰幼兒鞋款
已於 SNKRS 上架
Jordan 4 Retro "Aluminum"
嬰幼兒鞋款
$2,200
Nike Total 90
Nike Total 90 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Total 90
男鞋
$3,600
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max TL 2.5
男鞋
$5,800
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR 女鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Air Max SNDR
女鞋
$5,800
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX SP
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX SP 男款防水越野跑鞋
已於 SNKRS 上架
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX SP
男款防水越野跑鞋
$5,400
Nike T90 SP
Nike T90 SP 男鞋
已於 SNKRS 上架
Nike T90 SP
男鞋
$3,600
Nike SB Dunk 低筒 Pro
Nike SB Dunk 低筒 Pro 滑板鞋
已於 SNKRS 上架
Nike SB Dunk 低筒 Pro
滑板鞋
$4,000
Nike Shox R4
Nike Shox R4 鞋款
已於 SNKRS 上架
Nike Shox R4
鞋款
$4,900
Air Jordan 3 Retro
Air Jordan 3 Retro 女鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 3 Retro
女鞋
$6,700
Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"
Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 男鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"
男鞋
$6,700
Air Jordan 1 低筒 OG
Air Jordan 1 低筒 OG 男鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 1 低筒 OG
男鞋
$4,900
Air Jordan 1 高筒 OG "Rare Air"
Air Jordan 1 高筒 OG "Rare Air" 男鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 1 高筒 OG "Rare Air"
男鞋
$6,300
Jordan 1 Retro 高筒 OG
Jordan 1 Retro 高筒 OG 小童鞋款
已於 SNKRS 上架
Jordan 1 Retro 高筒 OG
小童鞋款
$3,100
Jordan 1 Retro 高筒 OG
Jordan 1 Retro 高筒 OG 嬰幼兒鞋款
已於 SNKRS 上架
Jordan 1 Retro 高筒 OG
嬰幼兒鞋款
$2,700