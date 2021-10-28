如何找到適合雨天的鞋款

購買指南
適合雨天的鞋款
世界不會因下雨而停止，你的訓練也不必因此喊停。 不論從事哪一項運動，都請穿上適合雨天的鞋款，保持足部乾爽。
不論你是孜孜不倦的跑者、狂熱的健行者，還是戶外籃球員，在雨天讓雙足保持乾爽和溫暖相當重要。
不管住在哪裡、在何處訓練，不可避免地都會碰上下雨天。 因此備妥可抵禦惡劣天候的運動裝備，做好充分準備才是王道。 最重要的是，適合雨天的鞋款能提供抓地力和抗水機能，有助於抵擋潮濕，讓你專注在眼前的任務上。
你的表現取決於為任何天候所做的準備。 在潮濕的越野小徑或球場上滑倒和摔跤可能會受傷，在剩下的賽季中無法參賽。 以下是雨天鞋款的重點機能。
如何為雨天選擇鞋款
1.為訓練挑選鞋款
氣候、地形和日常天候狀況會因你的所在地點有很大的變化，而且並非每一款運動鞋都適合每一種情況。 你是越野馬拉松跑者、跑道短跑運動員，還是足球選手？ 請選擇專為你的需求和平常跑步路線而設計的跑鞋。
Nike Shield 系列的鞋款具備抗水材質、強化抓地力，以及 360 度全方位反光設計，能抵禦惡劣天候，提供防護。 寬敞鞋頭和優異的 React 緩震機能，為整趟路程帶來可靠的步伐和穩定的奔馳體驗。 為前足配置具天候防護機能的鞋罩，打造專屬鞋款，就能做好充分準備。
或者也可以看看 Nike Air Zoom Pegasus。 靈敏的 React 泡棉搭配前足 Zoom Air 氣墊，有助於平順轉換。 Storm-Tread 外底結合多個突起設計和引流溝槽設計，讓雙足每次觸地都能緊攫地面。
不論是健行還是具有挑戰性的跑步，選擇 Pegasus Trail 這類鞋款就對了，舒適的 React 中底能提供流暢的受力轉換。 自行車風格的外底突起設計，有助於在不平穩的地形上提供穩定性；GORE-TEX 鞋面能為超級潮濕的天氣提供輕盈隔層。
或者，也可以選擇 Nike SFB Field。 整雙鞋子從上到下都採用柔韌材質，是很適合崎嶇路面的可靠戶外靴。 耐久皮革與帆布能抵禦惡劣天候，帶來舒適感受；輕量泡棉中底採用越野鞋底墊片，能保護雙腳，不受岩石與樹根影響。
就算沒有想要冒著傾盆大雨，在跑道或小徑上創下個人紀錄，從事日常活動還是需要具有天侯防護機能的設計。 穿上 Nike Air Force，讓雙足保持乾爽，現在這個鞋款也採用 GORE-TEX 結構，強化天候防護機能。
2.以貼合度與著感為優先
想知道哪一雙鞋款適合自己，方法只有一個：套上鞋子， 然後在潮濕天候中穿出門。 想要找到合適的貼合度與著感，除了在潮濕天候中實際試穿鞋款，別無他法。
如果不喜歡，請退貨。 Nike 提供 60 天退貨服務，無須任何理由。 沒錯，就算是穿著走了幾回、跑了幾趟，或是去了幾次健行都可以，而且歷經雨天和各種天候後都能退貨。
3.決定要選擇抗水機能，還是防水機能
該挑選抗水還是防水鞋款？ 答案取決於你需要多少防護效果。
抗水鞋款採用縫線貼條，能將水留在外層表面，而運動鞋內側的抗水材質薄層，有助於讓雙腳保持乾爽。 Nike 防水鞋款採用 GORE-TEX 技術，將水分阻絕於外，避免滲入。
下著小陣雨的日子，抗水鞋款能提供足夠的防護，讓你保持乾爽。 下著傾盆大雨且比較潮濕的氣候中，請選擇防水鞋款，隔絕雨水。
4.考慮其他特點
請尋找專為幫助應對雨天狀況而設計的特點。 例如，Nike 抗天候鞋款具備一些經典創新設計，包括：
- ACG：Nike 全天候裝備結合都會機能與現代設計，在所有天候狀況下都能發揮出色功能。
- Free：Nike Free 技術能模擬自然動作，提高足部的靈活度與平衡感，強化雙足的力量。
- React：Nike React 泡棉提供恰到好處的靈敏效果與耐久性，著感輕盈、柔軟。
- Shield：Nike Shield 具備抗水材質、強化抓地力，以及 360 度全方位反光設計，能抵禦惡劣天候，提供防護。
- Zoom：Nike Zoom Air 技術是平坦、薄化的 Air 氣墊，能為疾速和飆速動作提供靈敏的緩震效果。
5.找到你喜歡的設計
機能並非一切關鍵所在。 就算是寒冷的雨天，也會想要穿著造型出眾、讓人充滿自信的舒適鞋款。 不論喜歡的是柔和色彩還是明亮顏色，單色調還是繽紛彩虹色調，Nike 跑步鞋款提供各式各樣符合你風格的色彩。
雨中保持安全
瞭解你的路線
即使是越野跑者，也不必因為下雨天中斷例行訓練。 不過進行調整以確保安全很重要，尤其是調整鞋款與路線。
下雨會讓地面濕滑，也會降低能見度。 岩石或平滑表面會更加濕滑，增加受傷的風險。 選擇兼具抓地力和足踝支撐效果的鞋款，讓你在失足快要跌倒時可以站穩腳步。
此外，務必遵循越野小徑封閉的指示。 封路的決定是由關心民眾安全，同時竭力保護地球不受侵蝕的專家所提出的。 可能會發生淹水或出現安全隱憂，而情況一開始或許不是很明顯。如果平常行經的越野路線封閉了，請試試你開車經過的熟悉馬路路線。
下雨天的能見度很低，因此請維持曾經跑過的路線，以免迷路。下雷雨時則不適合嘗試新路徑。 為了讓其他跑者與車輛能看到你，請穿著具反光設計元素的服飾和跑鞋。
除了跑鞋，還有其他需要考慮的事情。 選擇專為潮濕天候設計的服飾，不受惡劣天氣影響。
雨中跑步穿太多的情況很常見。 不過，多層穿搭不會讓你更乾爽。 你會需要具備抗雨技術的服飾。 此外，下雨時天氣不見得會寒冷。 因此輕量、防水的層搭能大幅減少過熱的風險。
Nike 雨天跑步穿搭以透氣材質製成，可讓空氣流通，並搭配防水與防風技術，讓你常保乾爽。
穿上能讓雙腳保持乾燥、涼爽的襪子，再穿上鞋子。 採用 Dri-FIT 技術的 Nike 襪款精心配置網布，可排除汗水與濕氣，並保持透氣性。 這些襪子具有加強足弓支撐的縫片，以及強化腳跟與腳趾的保護機能，在潮濕天候中可為你帶來加強的支撐效果與耐久性。
常見問題
雨中跑步安全嗎？
在潮濕天候中跑步後，該如何清潔鞋款？
1. 使用軟布及溫和的清潔洗滌劑去除污垢。 最好的方法是將溫水和少量溫和洗衣精混合在一起。
2. 拆掉鞋帶，並用同樣的洗滌劑另外清洗。
3. 使用超細纖維乾毛巾或軟布吸乾，盡可能除去肥皂水和污垢。
4. 在室溫下風乾。