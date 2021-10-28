如何找到適合雨天的鞋款

不論你是孜孜不倦的跑者、狂熱的健行者，還是戶外籃球員，在雨天讓雙足保持乾爽和溫暖相當重要。

不管住在哪裡、在何處訓練，不可避免地都會碰上下雨天。 因此備妥可抵禦惡劣天候的運動裝備，做好充分準備才是王道。 最重要的是，適合雨天的鞋款能提供抓地力和抗水機能，有助於抵擋潮濕，讓你專注在眼前的任務上。

你的表現取決於為任何天候所做的準備。 在潮濕的越野小徑或球場上滑倒和摔跤可能會受傷，在剩下的賽季中無法參賽。 以下是雨天鞋款的重點機能。