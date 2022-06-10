哪些鞋款適合過度內旋的腳掌？

市面上有專為過度內旋的腳掌而設計的鞋款。 這些款式是透過減少過度內旋的傾向來發揮作用，提供更多緩震效果與更優異的加強足弓支撐機能。

為過度內旋所打造的高穩定性鞋款，透過增加中底動作控制力 (也就是內側柱) 來穩固雙足。內側支撐 (位於中底較硬實的材質) 有助於讓雙足、腳踝和腿部保持對位。 這樣的設計讓腳跟到腳尖可以更流暢地動作，在踏出步伐時也不會對大腳趾施加不當壓力。

Nike 具支撐力的鞋款採用加寬掌形，穩定性更佳，搭配弧度更大的外底設計，讓腳跟到腳尖的動作轉換更流暢，實現更強的衝擊吸收力。 以下是為過度內旋的腳掌選購鞋款時需留意的要點。

精心配置的緩震機能

過度內旋的腳掌需要特定的緩震技術。 請找柔軟回彈又能提供穩定性的泡棉，例如 Nike React 泡棉。 這樣的泡棉可為每一步吸收衝擊力道，又不會減弱每個步伐的能量回傳效果。

Nike React 泡棉步步緩震，能回彈恢復到原本的狀態，讓你一路上一步步都能保有一致的足底感受。 此外，這是 Nike 最持久的泡棉。

耐久穩定性

過度靈活、彈性太高的鞋子只會加深雙足自然內旋的習慣。 鞋子可讓雙足保持穩固這一點很重要。

Nike Zoom Structure 跑鞋在中底配置三重密度動態支撐系統。 這個系統使用不同密度的反向楔型泡棉，有助減緩內旋程度。 同時採用不對稱式 Nike Flywire 織線包覆雙足，既能提供支撐力道，又不會顯得笨重。

穩固的加強足弓支撐機能

雙足向內傾斜，足弓會塌陷。 你的鞋款需具備硬質中底，提供強化支撐，以貼合足弓的形狀並提供保護。 這有助於改善足部對位和跑步效率。

請選擇搖籃形的鞋款，讓腳跟到腳尖可以流暢轉換動作。 這樣的設計能為跑者的每一步帶來三階段支撐：雙足離地時的靈活度、步伐前進時的順暢度，以及接觸地面時的緩震加強足弓支撐。

強化腳跟穩定器

強化腳跟穩定器是高穩定性鞋款常見的特點，能在長跑時為過度內旋的腳掌提供更多的支撐。 「腳跟穩定器」指的是鞋後側的襯墊與內裡設計，讓你步步都能減少滑動，並強化穩定性。 這是腳掌過度內旋跑者的必備單品，因為穿著穩定性較低的鞋款可能會扭到腳踝或腳踝疼痛。