哪些鞋款適合過度內旋的腳掌？
購買指南
跑步時如果腳掌會向內傾斜，需要選購能為過度內旋提供支撐的鞋款，以保持穩定度與舒適性。
走路或跑步時如果腳掌會向內傾斜，你可能有過度內旋，這是十分常見的足部著地位置。 如果是這種情況，選購具備支撐機能的跑鞋，有助於讓你舒適暢動。
走路或跑步時，理想上應該是以中足著地。 以雙足的中間部位著地時，體重會均勻分佈，衝擊力道也會被平均吸收。 此外，雙足會向內傾斜約 15 度，足弓會自然變得扁平。 這可以強化衝擊吸收力，讓腳踝和腿部保持對位，提供保護。 這就是所謂的中性內旋。
然而，據估計，多數人都是腳掌過度內旋。 承受衝擊時，過度內旋者的腳掌不是適度地向內傾斜 15 度，而是雙足過度旋轉。 以腳跟外側著地，當足弓塌陷時，重量會轉移到雙足內緣，在踏出步伐時，壓力會落在大腳趾和第二腳趾上。
如何為過度內旋的腳掌找到理想鞋款
市面上有專為過度內旋的腳掌而設計的鞋款。 這些款式是透過減少過度內旋的傾向來發揮作用，提供更多緩震效果與更優異的加強足弓支撐機能。
為過度內旋所打造的高穩定性鞋款，透過增加中底動作控制力 (也就是內側柱) 來穩固雙足。內側支撐 (位於中底較硬實的材質) 有助於讓雙足、腳踝和腿部保持對位。 這樣的設計讓腳跟到腳尖可以更流暢地動作，在踏出步伐時也不會對大腳趾施加不當壓力。
Nike 具支撐力的鞋款採用加寬掌形，穩定性更佳，搭配弧度更大的外底設計，讓腳跟到腳尖的動作轉換更流暢，實現更強的衝擊吸收力。 以下是為過度內旋的腳掌選購鞋款時需留意的要點。
精心配置的緩震機能
過度內旋的腳掌需要特定的緩震技術。 請找柔軟回彈又能提供穩定性的泡棉，例如 Nike React 泡棉。 這樣的泡棉可為每一步吸收衝擊力道，又不會減弱每個步伐的能量回傳效果。
Nike React 泡棉步步緩震，能回彈恢復到原本的狀態，讓你一路上一步步都能保有一致的足底感受。 此外，這是 Nike 最持久的泡棉。
耐久穩定性
過度靈活、彈性太高的鞋子只會加深雙足自然內旋的習慣。 鞋子可讓雙足保持穩固這一點很重要。
Nike Zoom Structure 跑鞋在中底配置三重密度動態支撐系統。 這個系統使用不同密度的反向楔型泡棉，有助減緩內旋程度。 同時採用不對稱式 Nike Flywire 織線包覆雙足，既能提供支撐力道，又不會顯得笨重。
穩固的加強足弓支撐機能
雙足向內傾斜，足弓會塌陷。 你的鞋款需具備硬質中底，提供強化支撐，以貼合足弓的形狀並提供保護。 這有助於改善足部對位和跑步效率。
請選擇搖籃形的鞋款，讓腳跟到腳尖可以流暢轉換動作。 這樣的設計能為跑者的每一步帶來三階段支撐：雙足離地時的靈活度、步伐前進時的順暢度，以及接觸地面時的緩震加強足弓支撐。
強化腳跟穩定器
強化腳跟穩定器是高穩定性鞋款常見的特點，能在長跑時為過度內旋的腳掌提供更多的支撐。 「腳跟穩定器」指的是鞋後側的襯墊與內裡設計，讓你步步都能減少滑動，並強化穩定性。 這是腳掌過度內旋跑者的必備單品，因為穿著穩定性較低的鞋款可能會扭到腳踝或腳踝疼痛。
如何判斷自己是否腳掌過度內旋
你具體的步態可能不是很明顯。 不過你可能會因為著地位置而飽受足部疼痛或膝蓋問題的困擾。 如果不知道自己是腳掌外旋、過度內旋，或者完全是另一種情況，以下快速指南能幫助你瞭解自己是否腳掌過度內旋。
1.檢視你的步伐
可以請教足科醫生或物理治療師，請他們分析你的步態。 如果找不到足科醫生，可以錄下自己走路或跑步的樣子。 如果發現自己的腳掌向內傾斜，那就是腳掌過度內旋的跡象。
步態分析中另一個過度內旋的跡象是旋前變形綜合症，也就是 X 形腿。 腳掌過度內旋會讓腳踝無法對位，造成內旋。 過度內旋嚴重的話，照鏡子時可能會看到這種情況。
2.檢查你的鞋子
3.進行濕腳測試
將雙足弄濕，踩在能顯現出足跡的表面上 (乾水泥地、防水牛皮紙等)。 如果可以看到腳掌和足弓的完整輪廓，代表你的足弓塌陷，有過度內旋的風險。 中性內旋的腳掌足弓輪廓不明顯，代表足弓柔軟靈活，不會塌陷。
常見問題
如何矯正過度內旋？
穿著適當的鞋款是矯正過度內旋不可少的一環。 穿著緩震機能不足的跑鞋會讓過度內旋變嚴重。 請選擇能為足弓和腳踝提供穩固支撐的鞋款，有助糾正姿勢。
對過度內旋者來說，在鞋子內緣出現過度磨損的跡象時更換跑鞋，這一點也很重要。 磨損的鞋底只會讓問題惡化。
除了穿著適當的鞋款，腳掌過度內旋者也可以從事能強化足弓和周邊肌肉的運動，藉此來矯正。 以下是一些成效良好的運動：
- 向外傾斜：雙腳打開與髖部同寬，然後慢慢地將身體的重量轉移到雙腳的外側。 控制好動作，慢慢地向內移回。 重複 10 次。
- 坐姿小腿伸展：坐在地上，將小腿往前伸展，用手摸腳趾、腳踝，或脛部。 這有助於放鬆因腳掌過度內旋而緊繃的阿基里斯腱。
- 足弓收縮：雙腳平放在地板上，收緊大腳趾、小腳趾和腳跟，以使足弓收縮。 停留 10 秒並重複 10 次。
哪些鞋款適合嚴重過度內旋的腳掌？
為嚴重過度內旋的腳掌選購鞋款時，請尋找採用 Nike React 技術的鞋款。 內緣加強緩震機能，有助於矯正步伐失衡，讓重量分配更平均，並為足弓提供更出色的支撐。
為什麼腳掌會過度內旋？
腳掌過度內旋和扁平足有關。 扁平足可能是遺傳，或是雙足過度鬆弛，導致足弓結構不夠強韌。 雖然足弓承受衝擊力道時會變平，但應該足以維持結構，避免過度向內傾斜。
過度內旋會造成什麼影響？
許多專家認為，過度內旋會造成阿基里斯腱發炎、足底筋膜炎、脛前疼痛、腳跟或足部疼痛，或是肌肉、韌帶和肌腱受損等傷害。 腳掌過度內旋會導致脛骨、股骨和骨盆帶旋轉。
《Gait & Posture》在 2007 年 1 月發表的一項研究發現，走路時腳掌內旋 2 到 3 度會讓骨盆前傾的程度增加 50% 至 75%。 骨盆前傾和下背部、髖部和腿部疼痛，以及步態問題和下半身受傷有關。
過度內旋危險嗎？
過度內旋會因為雙足、腳踝、膝蓋和骨盆的內旋張力，而增加跑步受傷的風險。 這會造成疼痛，以及下肢和腰椎不平衡。 然而，這是很常見的著地位置，而且可能沒有症狀。