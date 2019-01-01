Nike Adapt 是什麼？

這是一個開創性的鞋帶系統，可透過電子化方式根據你的足型進行調整。每場比賽、每個步伐，都能穿出適合你的舒適貼合感。

搭載並由 Nike Adapt 應用程式驅動

直接透過智慧型手機微調鬆緊度、切換預設設定、自訂燈光、查看電量並進行其他操作。全新 Siri 捷徑讓你在行進間能更簡便地操作控制鞋子。

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瞭解運作原理

用手錶控制貼合度

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選擇顏色

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無線充電，簡單無比

為鞋款充電非常簡單，只要將鞋子放上充電墊並查看燈光變化的情形即可。如果鞋子穿在腳上時沒電了，鞋帶依然可以解開，不會脫不下來。

Nike Adapt BB 籃球

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Nike Adapt Huarache

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常見問題