使用彈力帶訓練的四大秘訣

不起眼的彈力帶可媲美自由重量訓練，如果你遵循以下的入門教學，就能像專業人士般訓練。
彈力帶有什麼做不到的？ 大多數彈力帶的價格不到 10 美元，重量微不足道，折起來只有智慧型手機的大小，而且現在比實際的負重裝備更容易取得，效果也出奇驚人。事實上，2019 年一篇研究評論發現，彈力帶訓練可帶來近似如自由重量或機械訓練等傳統阻力訓練器材的肌力訓練效果。如果你想知道這是怎麼辦到的 (合理的懷疑)，請繼續閱讀下去。
彈力帶讓肌肉用力的時間更長
若要增加張力 (模擬負重)，只要拉伸彈力帶即可。越是拉伸，彈力帶就會提供越多的張力。物理治療博士兼紐約市 Good Reps Physical Therapy 所有人 Zeena Hernandez 表示，彈力帶在整個訓練的過程中都會提供張力，這點和自由重量訓練不同，會增加肌肉必須作用的時間。
她以二頭彎舉為例：如果要用一組啞鈴來進行二頭彎舉，將啞鈴舉起時會活動到你的肌肉，接著很幸運的是，在你放下啞鈴時，就由重力來接手，然後便可為下次的舉重重新調整狀態。 但當你將彈力帶纏繞在雙腳上，而雙手各握住彈力帶的一端進行二頭彎舉時，你的上臂肌肉自始至終都會遭受阻力，因為如今你必須對抗重力才能維持掌控，你懂的，這樣彈力帶才不會直接從你下方彈開。
讓核心肌群必須更加用力
即使你以為自己正將注意力集中某個部位，譬如雙腿，彈力帶都會讓你的核心肌群超時運作。 Nike Master Trainer Flor Beckmann 表示：「在整個運動過程中你都必須掌控彈力帶，這意味著比起用啞鈴健身，這會讓你更需要同時運作到核心肌群裡所有的穩定性肌肉。」依動作而定，你也能運用上半身和下半身微小、未充分利用的肌肉來維持控制。
彈力帶在幾乎任何例行訓練中都可以占有一席之地
Hernandez 說，彈力帶也能幫助你在受傷後鍛鍊肌力，而不會超出肌肉的負荷。Beckmann 也補充，而且有些彈力帶 (尤其是彈性超強、長環狀的彈力帶，相對於環圈通常不超過 30 公分、較緊的「迷你彈力帶」) 非常適合用來增強活動力和平衡。 Beckmann 表示，彈力帶也可作為輔助的掌控工具，可用來熟悉如引體向上或單腳深蹲等較具挑戰性的訓練。(用 Google 快速搜尋「彈力帶 ____」便可找到相關教學，但請遵循認證訓練師或物理治療師的指示。)
當然，有千百種理由可以讓你愛上彈力帶，你必須適當地使用，才能找回對彈力帶的愛。就讓我們從以下的建議開始吧：
「彈力帶在整個訓練的過程中都會提供張力，這點和自由重量訓練不同，會增加肌肉必須作用的時間。」
Zeena Hernandez
物理治療博士
文章作者：Adele Jackson-Gibson
插圖作者：Xoana Herrera