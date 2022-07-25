使用彈力帶訓練的四大秘訣

彈力帶讓肌肉用力的時間更長

若要增加張力 (模擬負重)，只要拉伸彈力帶即可。越是拉伸，彈力帶就會提供越多的張力。物理治療博士兼紐約市 Good Reps Physical Therapy 所有人 Zeena Hernandez 表示，彈力帶在整個訓練的過程中都會提供張力，這點和自由重量訓練不同，會增加肌肉必須作用的時間。



她以二頭彎舉為例：如果要用一組啞鈴來進行二頭彎舉，將啞鈴舉起時會活動到你的肌肉，接著很幸運的是，在你放下啞鈴時，就由重力來接手，然後便可為下次的舉重重新調整狀態。 但當你將彈力帶纏繞在雙腳上，而雙手各握住彈力帶的一端進行二頭彎舉時，你的上臂肌肉自始至終都會遭受阻力，因為如今你必須對抗重力才能維持掌控，你懂的，這樣彈力帶才不會直接從你下方彈開。



讓核心肌群必須更加用力

即使你以為自己正將注意力集中某個部位，譬如雙腿，彈力帶都會讓你的核心肌群超時運作。 Nike Master Trainer Flor Beckmann 表示：「在整個運動過程中你都必須掌控彈力帶，這意味著比起用啞鈴健身，這會讓你更需要同時運作到核心肌群裡所有的穩定性肌肉。」依動作而定，你也能運用上半身和下半身微小、未充分利用的肌肉來維持控制。



彈力帶在幾乎任何例行訓練中都可以占有一席之地

Hernandez 說，彈力帶也能幫助你在受傷後鍛鍊肌力，而不會超出肌肉的負荷。Beckmann 也補充，而且有些彈力帶 (尤其是彈性超強、長環狀的彈力帶，相對於環圈通常不超過 30 公分、較緊的「迷你彈力帶」) 非常適合用來增強活動力和平衡。 Beckmann 表示，彈力帶也可作為輔助的掌控工具，可用來熟悉如引體向上或單腳深蹲等較具挑戰性的訓練。(用 Google 快速搜尋「彈力帶 ____」便可找到相關教學，但請遵循認證訓練師或物理治療師的指示。)



當然，有千百種理由可以讓你愛上彈力帶，你必須適當地使用，才能找回對彈力帶的愛。就讓我們從以下的建議開始吧：