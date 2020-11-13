良好姿勢對發揮表現的重要性

我們無意碎念，但你我都應該抬頭挺胸。
端正姿勢能降低身體產生不適或疼痛的機率，這個道理大家應該都懂。但專家指出，不僅如此，正確的姿勢還能提升各種運動表現。
姿勢的好壞，決定體態的美醜
美國合格脊骨神經運動物理治療師，同時也是紐約市「體適能恢復暨健康中心 (FICS)」運動推拿師的 R. Alexandra Duma 表示：良好的姿勢是指，讓身體維持自然直線體態，且由脊椎主導帶動一切。從外觀看起來，肩膀會向後收、挺胸、脊椎拉長、骨盆中立，雙耳和肩頂呈平行線。簡言之，就是別彎腰駝背。聽起來很費事，但其實只要矯正其中一到兩項體態，其他的身體部位自然而然會歸隊。畢竟人體就像一個小木偶，牽一髮能動全身。
Duma 指出，現代人越來越常坐著猛盯電子裝置，導致自然形成的直線體態漸漸走樣，像是頸部深屈肌等本該活躍的肌肉變得鬆弛無力，肩頸也隨之前傾，導致脆弱肌肉承受不可承受之重。她表示，實際上，只不過把 4.5 到 5.5 公斤重的頭部向前傾 15 度角，對於頸椎或頸部周圍的肌肉來說，就如同有個 12 公斤的重物瞬間泰山壓頂。Duma 補充說道：「這些壓力會日積月累耗損骨頭、關節和韌帶。」
Duma 服務過不少美國國家隊選手，她表示，彎腰駝背也許能享受到一時的舒適，但其實更耗體力。身體為了將不正常的姿勢維持住一段時間，必須花費更大的力氣來支撐，後果是無論你做什麼，都很容易累。Bespoke 物理治療診所行銷總監，也是物理治療師的 Dan Giordano 醫師表示，端正姿勢能使身體動作更有效率、讓日常活動和體能訓練事半功倍。
「彎腰駝背也許能享受到一時的舒適，但其實更耗體力。身體為了將不正常的姿勢維持住一段時間，必須花費更大的力氣來支撐，後果是無論你做什麼，都很容易累。」
R. Alexandra Duma
美國合格脊骨神經運動物理治療師，也是紐約市「體適能恢復暨健康中心 (FICS)」運動推拿師
姿勢和運動表現的關聯性
Giordano 表示，毫無疑問，姿勢的好壞將影響運動表現。若長期只動用身體的某個部位，會導致周邊肌肉和關節因缺乏鍛鍊而鈍化無力，進而增加受傷風險、削弱運動表現。
Giordano 舉例，姿勢不良的人如果從事排球或舉重訓練等需要將手高舉過頭的運動，在發球和向上推舉時，必須拉大肩胛骨向上和向內旋轉的幅度，才能完成動作。久而久之，就容易引發肩關節夾擠症候群和其他肩傷。
Giordano 說，姿勢不良也可能限制胸脊的活動力 (胸脊是指，頸部下方至肋骨底部之間的脊椎段)，導致無法靈活轉身施力。像是拳擊手、高爾夫球員和網球選手，尤須特別留意。
Duma 提醒，不是只有從事舉重和高衝擊訓練的運動員須留意姿勢問題。跑者也很容易出現身體歪一邊的情形，特別是當骨盆因脊椎的自然曲線偏離而跟著位移時，背部和膝蓋所承受的張力，會遠遠大過臀大肌。對於任何喜愛運動的人來說，彎腰駝背還會影響運動時的呼吸順暢度，因此 Duma 表示，理論上只要矯正好體態，運動表現和耐力都會跟著變好。
所以……準備好要抬頭挺胸，讓健身更不費力了嗎？現在就教你幾招。
結合起來
端正姿勢並無捷徑，你得持續訓練大腦去提醒身體保持直線體態。Giordano 表示：「一旦運動神經熟悉了這種重複模式，姿勢自然就會改善。」上述建議的運動，一週至少要做三次，並持續進行四到六週，直到有明顯改善為止。
以前媽媽老是耳提面命要你抬頭挺胸，或許當時都成了耳邊風。不過，現在開始還不遲……之後可別忘了謝謝她。