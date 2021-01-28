良好姿勢對發揮表現的重要性

美國合格脊骨神經運動物理治療師，同時也是紐約市「體適能恢復暨健康中心 (FICS)」運動推拿師的 R. Alexandra Duma 表示：良好的姿勢是指，讓身體維持自然直線體態，且由脊椎主導帶動一切。從外觀看起來，肩膀會向後收、挺胸、脊椎拉長、骨盆中立，雙耳和肩頂呈平行線。簡言之，就是別彎腰駝背。聽起來很費事，但其實只要矯正其中一到兩項體態，其他的身體部位自然而然會歸隊。畢竟人體就像一個小木偶，牽一髮能動全身。



Duma 指出，現代人越來越常坐著猛盯電子裝置，導致自然形成的直線體態漸漸走樣，像是頸部深屈肌等本該活躍的肌肉變得鬆弛無力，肩頸也隨之前傾，導致脆弱肌肉承受不可承受之重。她表示，實際上，只不過把 4.5 到 5.5 公斤重的頭部向前傾 15 度角，對於頸椎或頸部周圍的肌肉來說，就如同有個 12 公斤的重物瞬間泰山壓頂。Duma 補充說道：「這些壓力會日積月累耗損骨頭、關節和韌帶。」



Duma 服務過不少美國國家隊選手，她表示，彎腰駝背也許能享受到一時的舒適，但其實更耗體力。身體為了將不正常的姿勢維持住一段時間，必須花費更大的力氣來支撐，後果是無論你做什麼，都很容易累。Bespoke 物理治療診所行銷總監，也是物理治療師的 Dan Giordano 醫師表示，端正姿勢能使身體動作更有效率、讓日常活動和體能訓練事半功倍。