PG 1Paul George gibi basketbol oynayabilmek için top ister sende olsun ister karşıda,
her pozisyonda veya durumda rahat olman gerekir. PG 1 tam da bunun için geliştirildi:
Hızlı tepki veren yastıklama ve ayağı sabitleyerek destekleyen yumuşak ve rahat yapı,
sahanın iki ucunda da amansız olmanı sağlayacak.
AYAĞI SABİTLEYEN DESTEKFlywire teknolojili ayak tarağı bandı, her yöne
yumuşak geçişler yapmak için destek sağlar.
EKSİKSİZ RAHATLIKTam boy iç kısım ve yumuşak taban astarı,
maç boyunca olağanüstü rahatlık sunar.
HIZLI TEPKİ VEREN YASTIKLAMADüşük profilli Nike Zoom Air bütün maçlarda mücadeleyi
sürdürebilmen için hafif ve hızlı tepki veren yastıklama sunar.
"AYAKKABININ SIKILIĞINA VE AYAĞIMI SABİTLEMESİNE BAYILIYORUM. GİYER GİYMEZ AYAĞI
SIKICA SARIYOR, AYRICA AYAK TARAĞINDAKİ BANT DA AYAĞI SABİTLEMEYE YARDIMCI OLUYOR."PAUL GEORGE
TASARIMIN ARKA PLANIVİZYONPaul George yıllar önce ideal ayakkabısının taslağıyla Nike tasarım ekibinin
kapısını çalmıştı. Ayakkabısının ayağını sabitlemesini, yumuşak ve rahat olmasını
ve hem maç sırasında hem de saha dışında güzel görünen benzersiz bir stile sahip
olmasını istiyordu. Yorulmak bilmeden her ayrıntı üzerinde çalışan PG ve Nike
tasarım ekibi PG'nin vizyonunu hayata geçirdi; üstelik bu süreç sırasında sahanın
her iki yarısında olağanüstü çok yönlülüğünü geliştirecek yenilikçi yollar keşfettiler.
SIRA DIŞI RAHATLIKNike tasarım ekibi PG'nin yarım numara küçük ayakkabı giydiğini öğrenince,
ayağını sabitlerken daha rahat etmesini de sağlayacak bir ayakkabı oluşturmaya
karar verdi. PG'nin orijinal ayak tarağı bandı konseptinden yola çıkan ekip, esneklik
ve desteği mükemmelleştirmek için bunu çok hafif ve çok güçlü Flywire kordonlarla
bütünleştirmek amacıyla titizlikle çalıştı. Ayakkabının 2,05 boyundaki kıvrak
basketbolcunun her yöne hareket edebilmesini ve hızla durup hareketlenebilmesini
sağlaması gerekiyordu. Ardından taban astarını kalınlaştırdılar, böylece ilk andan
itibaren yumuşak ve rahat olan bir yapı ortaya çıktı. Nike tasarımcısı Tony Hardman,
"Ayakkabı, giydiğin ilk andan itibaren olağanüstü olduğunu hissettirecek," diyor.
KİŞİSEL DOKUNUŞLARPaul George sahada değilse onu muhtemelen gölde balık tutarken bulabilirsiniz.
Hardman, "Böyle ikili bir yanı var," diyor. PG tasarımın hobilerini ve en anlamlı
deneyimlerini yansıtmasına önem veriyordu, bu yüzden ekip balıklardan ilham
alan zarif vurguları, kızının doğum gününü ve Palmdale ile Indiana'nın alan
kodlarını ayakkabıya ekledi. Ayakkabının sağ tekindeki titanyum çubuğu andıran
şerit ise 2014 yılında yaşadığı sakatlığa ve cesaretini kaybetmeden sahalara geri
dönmesine atıfta bulunuyor. Sade süet ise saha dışındaki şık stilini simgeliyor.