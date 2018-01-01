SIRA DIŞI RAHATLIK Nike tasarım ekibi PG'nin yarım numara küçük ayakkabı giydiğini öğrenince,

ayağını sabitlerken daha rahat etmesini de sağlayacak bir ayakkabı oluşturmaya

karar verdi. PG'nin orijinal ayak tarağı bandı konseptinden yola çıkan ekip, esneklik

ve desteği mükemmelleştirmek için bunu çok hafif ve çok güçlü Flywire kordonlarla

bütünleştirmek amacıyla titizlikle çalıştı. Ayakkabının 2,05 boyundaki kıvrak

basketbolcunun her yöne hareket edebilmesini ve hızla durup hareketlenebilmesini

sağlaması gerekiyordu. Ardından taban astarını kalınlaştırdılar, böylece ilk andan

itibaren yumuşak ve rahat olan bir yapı ortaya çıktı. Nike tasarımcısı Tony Hardman,

"Ayakkabı, giydiğin ilk andan itibaren olağanüstü olduğunu hissettirecek," diyor.