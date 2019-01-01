PG 1
Tüm Sahada Amansız Ol
Çok yönlü oyuncuların başlangıç atışından son düdüğe kadar hücumdan defansa sorunsuz biçimde geçiş yapabilmesi için tasarlandı.
PG 1
Paul George gibi oynamak için hem hücumda hem de defansta aynı yüksek performansı göstermeli, her pozisyonda ve durumda kendini rahat hissetmelisin. PG 1 tam da bunun için geliştirildi: Hızlı tepki veren yastıklama, ayağı sabitleyen destek ve yumuşak, son derece rahat yapı, sahanın iki ucunda da amansız olmanı sağlayacak.
Ayağı Sabitleyen Destek
Flywire teknolojili ayak tarağı bandı, her yönde yumuşak geçişler yapmak için destek sağlar.
Eksiksiz Rahatlık
Tam boy iç kısım ve yumuşak taban astarı, maç boyunca olağanüstü rahatlık sunar.
Hızlı Tepki Veren Yastıklama
Düşük profilli Nike Zoom Air, bütün maçlarda mücadeleyi sürdürebilmen için hafif ve hızlı tepki veren yastıklama sunar.
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Ayakkabının sıkılığına ve ayağımı sabitlemesine bayılıyorum. Giyer giymez ayağı sıkıca sarıyor, ayrıca ayak tarağındaki bant da ayağı sabitlemeye yardımcı oluyor.
Paul George
Tasarımın Arka Planı
Vizyon
Paul George yıllar önce ideal ayakkabısının taslağıyla Nike tasarım ekibinin kapısını çalmıştı. Ayakkabısının ayağını sabitlemesini, yumuşak ve rahat olmasını ve hem maç sırasında hem de saha dışında şık görünen benzersiz bir stile sahip olmasını istiyordu. Yorulmak bilmeden her ayrıntı üzerinde çalışan PG ve Nike tasarım ekibi PG'nin vizyonunu hayata geçirdi. Üstelik bu süreç sırasında sahanın her iki yarısında olağanüstü çok yönlülüğünü geliştirecek yenilikçi yollar keşfettiler.
Giyildiği Andan İtibaren Rahatlık Sunan Yapı
Nike tasarım ekibi, PG'nin yarım numara küçük ayakkabı giydiğini öğrenince ayağını sabitlerken daha rahat etmesini de sağlayacak bir ayakkabı oluşturmaya karar verdi. Esneklik ve desteği mükemmelleştirmek için titizlikle çalışan tasarım ekibi, PG'nin orijinal ayak tarağı bandı konseptinden yola çıktı ve bunu ultra hafif, çok güçlü Flywire kordonlarla entegre etti. Ayakkabının 2,05 m boyundaki kıvrak basketbolcunun her yöne hareket edebilmesini ve hızla durup hareketlenebilmesini sağlaması gerekiyordu. Ardından taban astarını kalınlaştırdılar. Böylece giyildiği andan itibaren yumuşak ve rahat olan bir yapı ortaya çıktı. Nike tasarımcısı Tony Hardman, "Ayakkabı, giydiğin ilk andan itibaren olağanüstü olduğunu sana hissettirecek." diyor.
Kişiselleştir
Paul George sahada değilse onu muhtemelen gölde balık tutarken bulabilirsin. Hardman, "Sıra dışı bir kişiliği var." diyor. PG, tasarımın hobilerini ve en anlamlı deneyimlerini yansıtmasına önem veriyordu. Bu nedenle ekip ayakkabıya balıklardan ilham alan zarif vurgular, kızının doğum günü ve Palmdale ile Indiana'nın alan kodları gibi ayrıntılar ekledi. Ayakkabının sağ tekindeki titanyum çubuğu andıran şerit ise 2014 yılında yaşadığı sakatlığa ve iyileşip cesaretini kaybetmeden sahalara geri dönmesine atıfta bulunuyor. Sade süet ise saha dışındaki şık stilini simgeliyor.