PG 5'in Arka Planı

Mükemmel, Esnek Yastıklama
Hafif, tam boy Nike Air Dot Weld Strobel, Paul George'a uzun bir sezon boyunca başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu yastıklamayı ve rahatlığı sunuyor. Boydan boya esnek yapı, sahanın iki tarafı arasında yumuşak geçişler yapmasına yardımcı oluyor. Bu yönleri ile PG5, iki yönlü oyuncular için en iyi saha ayakkabısı haline geliyor.
Durma ve Hareket Kontrolü
Paul George gibi çok yönlü ve skorer bir oyuncu için kontrolün ilk şartı iyi bir ayakkabıya sahip olmak. PG5'in dış tabanında çok yönlü bir tutuş deseni bulunuyor. Bu desen, sahada durmaya ve harekete yönelik tutuş ve kontrol sunuyor.