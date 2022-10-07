PG 6

Paul George daima kendini geliştirmek ve daha fazlasını yapmak için çabalıyor. Üstün bir iki yönlü oyuncu olan PG, hücumda olduğu kadar defansta da amansızca oynuyor. Sahanın iki tarafına da hükmetmek için, PG'nin oynadığı yön ne olursa olsun rahat etmesi gerek. Nike'ın yenilikçi React Köpük teknolojisiyle tasarlanan PG 6, her çeyrekte performansını sürdürmesi için ihtiyacı olan yastıklamayı sunuyor. Hızlı tepki kabiliyetine sahip bu hafif model, oyununu geliştirmeye kararlı herkes için mükemmel seçim.