PG 6
Rahatça oynayarak yükselmeye devam et
Paul George daima kendini geliştirmek ve daha fazlasını yapmak için çabalıyor. Üstün bir iki yönlü oyuncu olan PG, hücumda olduğu kadar defansta da amansızca oynuyor. Sahanın iki tarafına da hükmetmek için, PG'nin oynadığı yön ne olursa olsun rahat etmesi gerek. Nike'ın yenilikçi React Köpük teknolojisiyle tasarlanan PG 6, her çeyrekte performansını sürdürmesi için ihtiyacı olan yastıklamayı sunuyor. Hızlı tepki kabiliyetine sahip bu hafif model, oyununu geliştirmeye kararlı herkes için mükemmel seçim.
PG 6
Rahatça oynayarak yükselmeye devam et
Paul George daima kendini geliştirmek ve daha fazlasını yapmak için çabalıyor. Üstün bir iki yönlü oyuncu olan PG, hücumda olduğu kadar defansta da amansızca oynuyor. Sahanın iki tarafına da hükmetmek için, PG'nin oynadığı yön ne olursa olsun rahat etmesi gerek. Nike'ın yenilikçi React Köpük teknolojisiyle tasarlanan PG 6, her çeyrekte performansını sürdürmesi için ihtiyacı olan yastıklamayı sunuyor. Hızlı tepki kabiliyetine sahip bu hafif model, oyununu geliştirmeye kararlı herkes için mükemmel seçim.
React Köpük Orta Taban
PG 6'daki Nike'ın çığır açan React Köpük teknolojisinden üretilen orta taban, oyunculara olağanüstü tepki kabiliyetiyle bulutları andıran bir taban yapısı sunarak daha uzun süre daha iyi bir oyun ortaya koymalarına yardımcı olur.
React Köpük Orta Taban
PG 6'daki Nike'ın çığır açan React Köpük teknolojisinden üretilen orta taban, oyunculara olağanüstü tepki kabiliyetiyle bulutları andıran bir taban yapısı sunarak daha uzun süre daha iyi bir oyun ortaya koymalarına yardımcı olur.
Ayağı Sabitleyen Tasarım
Yumuşak üst kısımla birlikte ayağını sararak sabitleyen ayak tarağı kemeri sayesinde ayakların rahat ederken öz güvenle oynayabilirsin.
Ayağı Sabitleyen Tasarım
Yumuşak üst kısımla birlikte ayağını sararak sabitleyen ayak tarağı kemeri sayesinde ayakların rahat ederken öz güvenle oynayabilirsin.
Sahanın Bütününe Yönelik Tutuş
PG 6'nın dış tabanındaki benzersiz tutuş deseni, George'un çok yönlü stili düşünülerek oluşturuldu. React Köpük orta taban ile kavrayıcı dış tabanın kombinasyonu, piston benzeri bir etki yaratarak öz güvenle yön değiştirmene ve oyunun bir adım ötesinde olmana imkan tanır.
Sahanın Bütününe Yönelik Tutuş
PG 6'nın dış tabanındaki benzersiz tutuş deseni, George'un çok yönlü stili düşünülerek oluşturuldu. React Köpük orta taban ile kavrayıcı dış tabanın kombinasyonu, piston benzeri bir etki yaratarak öz güvenle yön değiştirmene ve oyunun bir adım ötesinde olmana imkan tanır.