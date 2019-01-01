Nike Basketball
Giannis Antetokounmpo
Bir zamanlar Yunanistanlı sıradan bir genç olan Giannis'in güçlü iş ahlakı, onu çok özel bir oyuncuya dönüştürdü. Kendisini geliştiren Giannis, henüz yolculuğunun başında olan, durdurulamaz bir kuvvet. Bu yolculukta bir Nike ayakkabıya kendi adını veren ilk Avrupalı oyuncu oldu.
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Küçükken babam gibi futbolcu olmak istiyordum. Sonra ağabeyim Thanasis beni basketbolla tanıştırdı. Onun ve ailemin desteği sayesinde, basketbola duyduğum sevgi büyüdü.
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İsmimi duyduğumda o kadar heyecanlandım ki çok fazla şey hatırlamıyorum. Sadece David Stern'in elini sıktığımı ve Milwaukee hakkında hiçbir şey bilmediğimi hatırlıyorum.
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Küçükken potaya inmekten korkardım. Güçlenip herkesten daha yapılı olduğumu fark ettiğimde, performansım uçuşa geçti.
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Adımı taşıyan bir ayakkabıya sahip olacağımı hiç düşünmemiştim. Ama sıkı çalışırsan ve kendine gerçekten inanırsan en çılgın hayallerini bile gerçekleştirebilirsin.